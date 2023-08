Kapteeni Kaisa Alanko luotsaa naisten lentopallomaajoukkueen kolmatta kertaa EM-areenalle

Seitsemän EM-kisojen ensikertalaista pelaajaa tuo kapteeni Kaisa Alangon mielestä virkistävän tuulahduksen naisten lentopallomaajoukkueeseen. Maajoukkue aloittaa EM-lopputurnauksen torstaina Tallinnassa kohtaamalla Slovakian.

– Uusilla pelaajilla ei ole ollut ennakko-odotuksia. He ovat päässeet nopeasti mukaan joukkueeseen, Alanko sanoi STT:n haastattelussa viime viikolla Tampereella.

Tammikuussa valitun päävalmentaja Nikolas Buserin johdolla joukkue tavoittelee entiseen tapaan nopeaa hyökkäyspeliä, mutta uudistunut kokoonpano kentällä ja valmennuksessa on teettänyt töitä. Maajoukkue on keskittynyt kesän leireillä hioutumaan yhtenäiseksi kentällä ja sen ulkopuolella. Pelaajat ovat tutustuneet toisiinsa harjoitusten lisäksi palavereissa, ruokapöydässä, saunassa ja koruja askartelemalla. Haastattelutilanteessa Alangolla oli molemmissa ranteissaan askartelupajan tuotokset.

– Olemme yrittäneet luoda sellaista kulttuuria, että kaikki pelaajat voivat olla oma itsensä joukkueessa.

Ikimuistoinen viikko Slovakiassa

Alanko, 30, on suomalaisista maaottelumäärissä omilla lukemillaan, sillä hän on pelannut 131 virallista maaottelua. Hän pelaa jo kolmannen maajoukkueen päävalmentajan alaisuudessa.

Alanko debytoi maajoukkueessa, kun norjalainen Tore Aleksandersen valmensi Suomea 2010–2013. Ennen sveitsiläistä Buseria joukkuetta luotsasi Tapio Kangasniemi kahdeksan vuotta (2014–2022). Ajanjakson erikoisin kokemus sattui toukokuussa 2021, jolloin maajoukkue juuttui viikoksi koronakaranteeniin Slovakiaan.

– Se oli aika ikimuistoinen reissu. Muutenkin muistelen maajoukkueesta enemmän ihmisiä kuin pelejä. Turkin EM-kisoistakin tajusin vasta jälkikäteen, että pelasimme kuitenkin hyvin, Alanko sanoi.

Ankarassa Suomi pakotti tulevan EM-hopeamitalistin Turkin viiteen erään kotiyleisön hurjassa huutomyrskyssä. Tallinnassa kovaa kannustusta on luvassa virolaisten lisäksi Suomelle, sillä lyhyt välimatka innostaa lehtereille runsaasti suomalaisia. Alanko iloitsee saadessaan arvokisakatsomoon myös vanhempansa.

Passarina Suomen peliä pyörittävä Alanko aloittaa Tallinnassa uransa kolmannen EM-turnauksen. Vuonna 2019 pelanneesta joukkueesta ovat hänen lisäkseen mukana hakkuri Piia Korhonen ja yleispelaaja Suvi Kokkonen. Kolmikko oli mukana myös kaksi vuotta sitten Romanian Cluj-Napocassa.

Tallinnassa Suomi tähyää lohkossaan neljän parhaan joukkoon, mikä takaisi pääsyn jatkopeleihin 16 parhaan joukkoon. Haaste on kova, sillä kuuden joukkueen lohkossaan Suomi on rankingin viides. Hollanti ja Ranska ovat ennakkoon kovimmat. Slovakia, Espanja, Suomi ja Viro taistelevat kahdesta muusta jatkopaikasta.

– Odotan, että pystymme joukkueena näyttämään parastamme. Että emme jarruttele.

Maajoukkueessa ei pelata rahan takia

Suomi-paita on Alangolle iso motivaation lähde. Maajoukkueessa on hänen mielestään erilainen fiilis kuin seurajoukkueessa.

– Seurassa olemme työkavereita, mutta maajoukkueessa kukaan ei pelaa rahasta. Me pelaamme siksi, että haluamme edustaa Suomea.

Seuratasolla Alangon työmaa on Ranskassa. Hänen ammattilaisuransa alkoi vuonna 2013 Saksasta. Hän on kokenut lyhyet pelijaksot myös Puolassa ja Italiassa. Kokemus on auttanut suhtautumaan lentopalloon realistisemmin, sillä yksi huono ottelu ei vie pohjaa koko elämältä.

– Ehkä olen kasvanut myös niin, että jos näen jotain sellaista, mistä mielestäni pitää sanoa, uskallan sanoa sen.

Kaija Yliniemi