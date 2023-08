Käräjäoikeudessa alkaa oikeudenkäynti Hangon vuoden 2020 Poker Run -tapahtuman onnettomuudesta, jossa kuoli 12-vuotias lapsi

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Hangon Poker Run -venetapahtumassa elokuussa 2020 tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa kuoli 12-vuotias lapsi ja loukkaantui kaksi aikuista.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) raportin mukaan onnettomuus tapahtui, kun nopeusmittausajoon osallistunut vene lähti kovassa vauhdissa kuljettajan hallinnasta, ajautui yleisössä olleiden veneiden joukkoon ja törmäsi RIB-avoveneeseen. Avoveneessä oli kolme aikuista, 12-vuotias lapsi ja koira.

Avovene vaurioitui törmäyksessä pahoin. Yksi aikuisista ehti pois alta ennen törmäystä, ja kuljettaja jäi osittain murskautuneen veneen ohjauspulpetin alle. Kolmas aikuinen ja lapsi joutuivat veden varaan.

Paikalla ollut Meripelastusseuran apuvene siirtyi heti törmäyksen jälkeen avoveneen luokse, ja viereisessä veneessä olleet ihmiset opastivat pelastajia veteen joutuneen lapsen luo. Lapsi saatiin nostettua vedestä noin minuutti törmäyksen jälkeen. Hänet kuljetettiin meripelastusalukselle, jossa aloitettiin elvytys.

Pian paikalle saapui Suomenlahden merivartioston vene, jossa pahoin loukkaantuneen lapsen elvytystä jatkettiin matkalla Hangon merivartioaseman rantaan. Lasta elvytettiin vielä merivartioaseman laiturilla, mutta hän kuoli.

Avoveneessä olleista aikuisista yksi joutui muutamaksi päiväksi sairaalahoitoon ja toinen loukkaantui lievästi.

Nopeusajovene osui toisen veneen peräaaltoihin

Onnettomuus tapahtui nopeusmittaustapahtumassa lauantaina 8. elokuuta 2020. Nopeusmittaukseen osallistuneilla veneillä oli yhteiskäynnistys ja lähtö satamasta kello 12. Venekunnat lähtivät liikkeelle kohti aloituspaikkaa vajaan kahden kilometrin päähän, mutta yksi veneistä kävi lähdön jälkeen vielä tankkaamassa jakeluasemalla.

Aloituspaikalta veneet lähetettiin liikkeelle noin puolen minuutin välein. Neljäntenä lähtövuorossa ollut vene lähti kiihdyttämään kohti mittauspistettä ja pyrki saamaan veneen mahdollisimman suureen nopeuteen. Samoihin aikoihin tankkaamassa ollut vene lähti liikkeelle yleisöveneiden joukosta. Sen kiihdytyksestä muodostui peräaaltoja, joihin nopeusajossa ollut vene osui. Vene hyppäsi aallosta ja muutti kulkusuuntaansa kohti yleisöveneitä. Veneen kuljettaja sinkoutui istuimeltaan, ja vene törmäsi yleisössä olleeseen avoveneeseen noin 40 solmun eli 74 kilometrin tuntinopeudella.

Otkes: Turvallisuussuunnitelma oli puutteellinen

Tänään alkavassa oikeudenkäynnissä syytteessä ovat tankkaamassa olleen ja nopeusajossa olleen veneen kuljettajat sekä neljä tapahtuman järjestäjää. Rikosnimikkeet ovat törkeä kuolemantuottamus, törkeä vammantuottamus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Avoveneen kuljettajaa ei ole epäilty rikoksista.

Otkes totesi vuonna 2021 raportissaan, että Poker Run -tapahtuman järjestelyissä oli puutteita. Sen mukaan järjestäjä oli laatinut turvallisuussuunnitelman, mutta siinä oli vanhentuneita tietoja ja esimerkiksi nopeusmittausajon riskejä ei ollut käsitelty.

– Nopeusmittausajon olennaisin riski yleisölle on suurta nopeutta ajavan veneen ajautuminen pois radalta ja siitä seuraava suurienerginen törmäys. Olennainen riskin torjuntakeino radan osalta on radan sijoittaminen tilavaan paikkaan, ajosuunta poispäin yleisöstä sekä turva-alueet, jotka jäivät toteutuneessa tapahtumassa niukoiksi, raportissa sanotaan.

Otkes otti huomioon, että suuren tapahtuman järjestäminen on vaativaa, sillä suunniteltavia ja järjestettäviä asioita on paljon. Lisäksi asiaa koskevia, osittain päällekkäisiä lakeja ja vaatimuksia on useita.

– Vaikka tapahtuman turvallisuuteen liittyy lukuisia suunnittelu- ja asiakirjavaatimuksia ja valvovia viranomaisia on useita, jopa keskeisimmät riskit voivat jäädä miettimättä ja huolehtimatta. Saattaakin olla niin, että moninkertaiset vaatimukset vievät huomion pois olennaisimmalta ja tapahtumanjärjestäjä keskittyy selviytymään vaatimuksista.

Jecaterina Mantsinen