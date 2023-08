Karhua ei vieläkään vitsalla ojenneta – Susijengikaksikon hankkinut seura oli siirtokesän suurin voittaja ja häviäjä

Korisliigan alkuun on enää 45 päivää. Viimeisen kuukauden aikana on tullut selväksi, ettei tulevallakaan kaudella Karhua vitsalla ojenneta.

Tiistaina Karhubasket julkaisi jo toisen Susijengin rinkiin kuuluneen pelaajan sopimuksen, kun Shawn Hopkins muuttaa Romaniasta Kauhajoelle. Viikkoa aiemmin Karhu oli julkaissut Hopkinsin viime kauden joukkuekaverin Topias Palmin sopimuksen.

Hopkinsin ja Palmin sopimukset tuovat Karhulle poikkeuksellisen paljon kotimaista korintekovoimaa. Kummallakin pelaajalla on realistiset edellytykset pelata kausi vähintään 13–15 pisteen keskiarvoilla. Kumpikin on edellisellä korisliigavisiitillään edustanut Pyrintöä: Palmi pelasi kaudella 2021–2022 17,7 pisteen ja Hopkins kaudella 2020–2021 13,8 pisteen keskiarvolla.

Samalla Korisliigan ainoasta miljoonan budjetin seurasta tuli rutikuivien siirtomarkkinoiden ainoa voittaja, sillä oikeastaan yksikään muu seura ei pystynyt hankkimaan tänä kesänä maajoukkuetason kotimaisia pelaajia – Karhu hankki niitä kerralla kaksi.

Toki on muistettava, että Karhu jäi silti markkinoilla miinukselle, sillä joukkueen jättivät susijengiläiset Henri Kantonen, Severi Kaukiainen ja Daniel Dolenc. Kyseessä olikin eräänlainen torjuntavoitto.

Karhun päävalmentaja Janne Koskimiehen rakennustyö on silti pahasti kesken, sillä joukkueessa on vasta yhdeksän sopimuspelaajaa. Oletettavaa on, että Karhu tulee vahvistumaan vielä ainakin kahdella ulkomaalaispelaajalla, joista toinen korvanee uransa lopettaneen takamiehen Cameron Jonesin (sikäli kun Jonesia voi edes ”korvata”).

Karhun rinnalla mestarisuosikkina kauteen lähtee tuttuun tapaan Seagulls. Hallitseva mestari pystyi pitämään pelaajarunkonsa kasassa ja Antti Kanervon tilalle tuli Tomas Pihlajamäki. Seagullsilla on Karhun tavoin vielä kaksi ulkomaalaisvahvistusta hankkimatta.

Suosikkikaksikon haastajista Vilppaan joukkue valmistui tuttuun tapaan ensimmäisten joukossa.

Sen sijaan viime kauden pronssijoukkue Kataja on vielä vaiheessa. Kataja piristi tiistaina melko tylsää jenkkikesää hankkimalla korin alle potentiaalin sijaan kokemusta.

Katajan ensi kauden ykkössentteri on 29-vuotias ja 206-senttinen Devin Thomas, joka on pelannut muun muassa Espanjan, Turkin, Israelin, Argentiinan ja Venäjän pääsarjoissa. Suurin syy, miksi tällä CV:llä varustettu pelaaja valitsi Suomen ja Katajan, on hänen loukkaantumishistoria. Thomasin edellinen ehjä kausi oli 2020–2021, kun hän pelasi tallinnalaisessa BC Kalevissa.

– On varmaa ettei häntä nähtäisi Suomessa jos nyt elettäisiin vuotta 2021, Katajan päävalmentaja Petri Virtanen myönsi seuran nettisivuilla ja tuli samalla osoittaneeksi Korisliigan aseman eurokoriksen ravintoketjussa.

Kataja etsii vielä ”yleispelaajaa” (mitä sillä ikinä tarkoitetaankin) ja nelospaikan isoa laituria.

Muita keskeneräisiä joukkueita on BC Nokia (puuttuu: yksi ulkomaalainen), Kouvot (yksi ulkomaalainen), Kobrat (kolme ulkomaalaista) ja Korihait (kaksi ulkomaalaista).

Vilppaan lisäksi rakennustyönsä valmiiksi ovat saaneet KTP, Lahti Basketball, sarjanousija Bisons sekä Pyrintö, jonka viimeinen pala on David Azore.

Jos Katajan Thomas piristi siirtokesää, niin Pyrinnön Azore on tavallisempi hankinta eli takamies-laituri, joka teki kovat tehot heikohkossa yliopistossa ja sen jälkeen vieraili lyhyesti Islannin ja Uuden-Seelannin liigoissa.

Suuria heilahduksia voimasuhteisiin tuskin enää nähdään, sillä kotimaisten laatupelaajien laari on Hopkinsin jälkeen käytännössä tyhjä – ellei MM-kisoihin valmistautuva Henri Kantonen jää jostain käsittämättömästä syystä Suomeen.

Tai löytyyhän sieltä yksi salolaisille tuttu nimi: Roope Ahonen, josta oltiin kiinnostuneita ainakin Loimaalla. Mutta jos Ahonen jatkaa uraansa, se tapahtunee Suomen rajojen ulkopuolella.

Korisliigan sopimustilanne (tilanne 15. elokuuta)

Valmiit joukkueet:

Vilpas (päävalmentaja Jussi Savolainen): Tuukka Juntunen, Mikko Koivisto, Riku Laine, Onni Mäkynen, Juho Nenonen, Tavon King (USA), Djimon Henson (USA), DeAndre Dishman (USA), Tyree Eady (USA). Uudet: Luukas Vaara (GER), Teemu Suokas (Karhubasket)

KTP (Roope Mäkelä): Juho-Matti Henttonen, Topias Kuukkanen, Matias Lanki, Niko Mykrä, Vili Nyman, Joonas Timonen, Ahmad Rand (USA), Shaun Doss (USA), Vincent Golson Jr (USA), Orlando Parker (USA). Uudet: Tomi Lommi (Kataja), Miikka Marttinen (Karhubasket)

Pyrintö (Miikka Sopanen): Valtteri Leppänen, Kion Williams, Arttu Pitkänen, Roni Ahvenjärvi, Jordon Talley (USA), Nighael Ceaser (USA), Sekou Sylla (USA), David Azore (USA). Uudet: Justus Kilpinen (Kobrat), Antero Lehto (BC Nokia), Chrysostom Chukwuma (Kobrat).

Lahti Basketball (Tom Cooman): Eetu Lähdetniemi, Arttu Saarijärvi, Erik Sajantila, Ville Tolonen, Jan-Viljam Homanen, Harrison Cleary (USA), Elias Harden (USA), Logan Dye (USA), Jaylen Sebree (USA). Uudet: Kalle Koivunen (JBA) ja Ville Karvonen (ei seuraa)

Bisons (Juri Heinämäki, uusi): Aapeli Syrjämäki, Eemeli Hollo, Vesa Heinonen, Sami Tahvanainen, Cedric Latimer, DeVante Brooks (USA), Devon Goodman (USA), Isaac Davidson (NZL), Dylan Painter (USA). Uudet: Emil Uotila (Kouvot), Elmo Eräkangas (Korihait), Tiitus Kuukkanen (JBA), Lauri Kallio (USA).

11 sopimuspelaajaa:

Kouvot (Jyri Lehtonen): Aarni Korkiatupa, Teemu Kristeri, Joel Mäntynen, Eemeli Salmi, Malik Bowman (USA), Ricky Lindo (USA), Kyle Lofton (USA), Veeti Helakorpi. Uudet: Aapeli Alanen (KR Reykjavik), Henri Boyd (Kobrat), Topias Jokela (HBA).

10 sopimuspelaajaa:

Seagulls (päävalmentaja Vesa Vertio, uusi): Timo Heinonen, Okko Järvi, Elias Leskinen, Henri Mennander, Lassi Nikkarinen, Rene Rougeau (USA), Qua Grant (USA), Sakari Laakso. Uudet: Tomas Pihlajamäki (Pyrintö), Ricky Waxlax (Lahti)

9 sopimuspelaajaa:

Karhubasket (Janne Koskimies): Joona Hakamaa, Eero Innamaa, Tahj Eaddy (USA), Horace Spencer (USA), Christian Brandon (USA). Uudet: Oliver Kandén (JBA), Eemi Luukkonen (Lahti), Topias Palmi (Romania), Shawn Hopkins (Romania).

BC Nokia (Greg Gibson): Niko Mattila, Antti Ahonen, Hugo Boman, Elias Sauramo, Kalle Peltonen, Tucker Richardson (USA), Patrick Tape (USA), Mekhi Lairy (USA). Uudet: Tomas Murphy.

Kobrat (Ville Turja): Jussi Turja, Juho Lehtoranta, Antto Nikkarinen, Juho Pihlajamäki, Eetu Hautala, Theo Akwuba (USA). Uudet: Joona Tuomala (Kataja), Lassi Kilpinen (Pyrintö), Timi Puittinen (Huima).

Korihait (Darko Mihajlovic, uusi): Bojan Sarcevic, Joni Herrala, Mikael Aalto, Akseli Arvonen, Viljami Arvonen, Travis Jocelyn (USA), Javion Ogunyemi (USA). Uudet: Thomas Vehmanen, Valtteri Pihlajamäki (BC Nokia).

8 sopimuspelaajaa:

Kataja (Petri Virtanen): Robin Danes, Tuomas Hirvonen, Sebastian Lindberg, Teemu Knihtinen, Thomas Tumba, Grant Singleton (USA), Devin Thomas (USA). Uusi: Henri Permanto (Kouvot).

Korisliigan avauskierros pelataan 30. syyskuuta.

Päivitetty klo 21.00: Kouvojen Kyle Loftonin sopimus.