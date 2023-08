Kärpät sai vastaansa Ruotsin naisten maajoukkuevahdin – Sara Grahn säväytti hienoilla otteillaan: ”Tämä oli varmaankin kerran elämässä -juttu, joten oli nautittava”

Ruotsin miesten jääkiekkoliigan SHL:n seura Luulaja sai keskiviikkoiltana kotihalliinsa vieraaksi Oulun Kärpät, ja ruotsalaislähtökohdat harjoitusotteluun olivat haastavat. Maalivahdit Joel Lassinantti ja Matteus Ward olivat kumpikin sairaana sivussa, ja seuran alle 20-vuotiaiden joukkueella oli oma pelinsä samaan aikaan. Niinpä Luulajan naisten joukkueen ja Ruotsin maajoukkueen kokenut maalivahti Sara Grahn sai kutsun otteluun. Ja lopulta torjuntatöihinkin, jotka sujuivat häneltä mitä mainioimmin.

Luulaja lähti treenipeliin juniorivahti Isac Grönhagenin vartioidessa kotijoukkueen maalia. Toisen erän loppupuoliskolla yleisö sai haluamansa, kun Grahn, 34, vaihdettiin valtavien aplodien saattelemana maalille Kärppien johtaessa 4–2.

Grahn piti maalinsa puhtaana varsinaisen peliajan noin 25-minuuttisellaan sekä jatkoajan. Rangaistuslaukauskisassa Grahn päästi kaksi ja kun Luulaja ei onnistunut kertaakaan, Kärpät voitti. Tappio ei vienyt iloa mieleenpainuvasta illasta.

– Tämä oli varmaankin kerran elämässä -juttu, joten oli nautittava, Grahn kuvaili Sportbladet-lehdelle.

– Täytyy todellakin sanoa, että oli mahtava kokemus. Yritin pitää hauskaa, nauttia ja pelata tasollani. Ja jos (miesten joukkue) kysyy minua uudestaan, en sanoisi ei. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Grahn sanoi.

Grahn on pelannut Ruotsin maajoukkueessa 284 ottelua ja voittanut Luulajan riveissä neljä SDHL-liigan mestaruutta.

– Pelin nopeus ja intensiteetti on kovempaa. Jäällä on isompia ja vahvempia tyyppejä, joten totta kai eroa on. Pitää olla nopea ajatuksissa, ja ajateltava vähemmän kuin mitä ehkä ehtisit SDHL:ssä. Nopea reagointi on tärkeää, Grahn kuvaili joitain eroja miesten ja naisten kiekon välillä.