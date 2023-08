Salon keskustassa voi nyt törmätä hauskannäköisiin kaivonkansitarroihin, jotka muistuttavat tärkeästä asiasta.

Kyseessä on Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -kampanja, johon Salo osallistuu tänä vuonna toista kertaa. Kampanjan tavoitteena on vähentää vesistöjen roskaantumista lisäämällä ihmisten tietoisuutta siitä, miten roskat kulkeutuvat vesistöihin hulevesiviemäreiden kautta.

– Salossa on niin paljon vesistöjä, että haluamme jakaa ihmisille tietoa siitä, kuinka vesistöihin ajautuu roskia hulevesiviemäreiden kautta. Monet eivät ehkä tiedä, että hulevedet voivat päätyä suoraan vesistöihin, sanoo ympäristönsuojelutarkastaja Roosa Saarinen Salon kaupungilta.

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että useimmissa katukaivoissa ei ole suodattimia, jotka keräisivät sade- ja sulamisvesien eli hulevesien mukana kulkeutuvat roskat. Suuri osa Suomen katukaivoista johtaa hulevedet puhdistamatta suoraan lähimpään vesistöön.

Myös valtaosa Salon hulevesistä menee suodattamattomana jokiin tai muihin vesistöihin.

Kaupunkien hulevesiverkostojen arvioidaankin olevan yksi merkittävä makroroskien, kuten tupakantumppien, reitti mereen.

– Suurin osa meren rantojen roskista on peräisin kaupungeista. Ne kulkeutuvat vesistöihin joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi katukaivojen kautta sade- ja sulamisvesien kuljettamina. Yhä tänäkin päivänä on yleistä nakata muun muassa tupakantumpit kadulle, kertoo PSS ry:n projektipäällikkö Jutta Vuolamo tiedotteessa.

Mahanpuruja muovista -kampanja toteutetaan jo viidettä kertaa, ja mukana on yhteensä 15 kaupunkia, joista yksi on Salo.

Salossa on noin 180 neliökilometriä vesialaa, ja Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmassa on asetettu yhdeksi päätavoitteeksi lähivesistä huolehtiminen. Mahanpuruja muovista -kampanja on yksi tapa, jolla pyritään vähentämään muovien kulkua vesistöihin.

Kampanjan aikana kaupunkien hulevesikaivoja tehdään näkyvämmiksi kaivonkansien ympärille asennettavilla kalatarroilla. Tarran avulla kaivonkannesta tulee kalan suu.

Saloon on asennettu 10 kaivonkansitarraa muun muassa kaupungintalon edessä olevaan katukaivoon, torille, Horninkadulle sekä perhepuistoon. Katujen ohella kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa.

Mahanpuruja muovista -kampanja jatkuu 3. syyskuuta saakka.