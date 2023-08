Keilailuliitto on kyllästynyt kansainvälisen kattojärjestön suhmurointiin – ”Hallinto on tuuliajolla”

Suomen keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä on pettynyt monien muiden laji-ihmisten tavoin Kansainvälisen keilailuliiton (IBF) johtoon ja vaatii muutosta lajin kattojärjestön toimintakulttuuriin. Kansainvälinen keilailu on syöksynyt viime vuosina kriisiin kuwaitilaisen puheenjohtajansa, sheikki Talal Mohammad al-Sabahin aikakaudella, ja moni lajin huippumaa on päättänyt jäädä pois lokakuussa Kuwaitissa järjestettävistä MM-kilpailuista.

Myös Suomen keilailuliiton hallitus päätti heinäkuun lopulla olla lähettämättä urheilijoita MM-Kuwaitiin vedoten kisojen epävarmuuteen ja IBF:n sekavaan tilanteeseen. Saman linjauksen myötä myöskään joulukuussa Kolumbiassa järjestettäviin seniorien MM-kilpailuihin ei lähetetä suomalaiskeilaajia.

Vuodesta 2015 IBF:n johdossa toiminut al-Sabah on ollut otsikoissa vakavien taloussyytösten takia. Inside the Games -sivusto uutisoi viime vuonna, että al-Sabah siirsi vuonna 2021 liki 10 miljoonan euron summan IBF:n ja Aasian keilailuliiton (ABF) tileiltä henkilökohtaiselle pankkitililleen, mutta myöhemmin IBF:n johtoryhmä kumosi syytökset. Al-Sabah erosi syytösten takia IBF:n puheenjohtajan paikalta toukokuussa 2022, mutta palasi jo lokakuussa takaisin puheenjohtajaksi.

Kuwaitilainen toimii myös Aasian keilailuliiton puheenjohtajana.

– IBF:n hallinto on tuuliajolla, eikä siellä ole ollut viime marraskuun jälkeen palkkalistoilla operatiivista toimitusjohtajaa. Sheikki ja hänen hallituksensa hoitavat operatiivista puolta. Tai yrittävät hoitaa, ja se tarkoittaa sitä, ettei se hoidu, Järvilä sanoo.

Järvilä kritisoi etenkin IBF:n taloudenpitoa, sillä kattojärjestö ei ole enää moneen vuoteen ilmoittanut talouslukujaan jäsenliitoilleen.

– Meillä ei ole minkäänlaista tietoa, millaisessa jamassa maailmanliiton talous on. Myöskään kilpailuista ei ilmoiteta riittävän ajoissa. Näistä Kuwaitin MM-kilpailuistakin ilmoitettiin vasta tänä budjettivuotena, kun me ja monet muut liitot teemme budjettimme jo edellisenä vuonna.

”Täytyy kunnioittaa urheilijoita”

Järvilä korostaa, että tilanne on suomalaiskeilaajien kannalta harmillinen. Keilailuliitto ehti kesäkuussa jo päättää MM-kisoihin lähtemisestä ja nimetä kisajoukkueen ennen heinäkuun lopun perumista.

– Täytyy kunnioittaa urheilijoita siitä, että he ovat tietoni mukaan suhtautuneet ymmärtäväisesti tähän päätökseen.

Järvilän mukaan monet länsimaat ovat asettuneet boikotoimaan IBF:ää. MM-kilpailuihin piti osallistua maanosien kiintiön kautta yhteensä 32 maata sekä miesten että naisten sarjoihin, mutta osallistujapulan takia IBF avasi osallistumisen kaikille jäsenliitoilleen.

– Esimerkiksi Ruotsi isona keilailumaana ilmoitti jo toukokuussa, etteivät he osallistu MM-kisoihin tämän sekavuuden takia. Isoista maista myöskään Italia ei osallistu kisoihin, eikä Yhdysvallatkaan ole tämän hetken tiedon mukaan kisoihin lähtemässä.

Puheenjohtajavaali lokakuussa

IBF:n ja koko lajin tilanne on ensi vuoden osalta lähes täysin hämärän peitossa. Euroopan keilailuliiton osalta tulevaisuus on sentään selkeä: naiset kamppailevat EM-mitaleista kesäkuussa, miehillä on EM-kisoista välivuosi.

IBF:n yleiskokous järjestetään lokakuun alussa Kuwaitin MM-kisojen yhteydessä, ja silloin liitolle valitaan myös puheenjohtaja. Ehdolla ovat kolmatta kauttaan hakeva al-Sabah, brasilialainen Guy Igliori sekä kanadalainen Cathy Innes, jota Suomen keilailuliitto tukee.

– Uskomme, että hän (Innes) haastaa sheikkiä tosissaan, jotta maailmanliiton tilannetta saataisiin parannettua, Järvilä toteaa.

