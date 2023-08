Kesäteattereissa koettiin onnistumisia ja pettymyksiä – Kiikalassa myytiin ei-oota, Salon Teatteri jäi selvästi yleisötavoitteestaan

Sadetta, iloa, yhteisöllisyyttä, turhautumista ja erilaisia yleisömääriä.

Nämä kyseiset sanat nousivat esiin, kun kesäteatterit Puutaivas, SuoNäpit, Kiikalan KiPiNät, Salon Teatteri, Kirakan kesäteatteri ja Teatteri Provinssi kuvailivat päättynyttä kesäteatterikesää.

Salon Teatteri esitti Vuohensaaressa Ulvovan Myllärin. Toiminnanjohtaja Mia Kuisma myöntää, että yleisö ei löytänyt esityksiin toivotun lailla.

– Kävijöitä oli noin 2 200. Tavoitteena oli saada 3 000 raja rikki, mutta siinä emme onnistuneet, joten se jäi harmittamaan.

Kuisma huomauttaa yhdestä seikasta, minkä hän on huomannut asiakkaiden käytöksessä.

– Ennakkovarauksia ei juuri tehty. Esitykset myöhästyivät usein sen takia, että jonot olivat niin pitkät. Ihmiset tekevät ilmeisesti päätöksen lähteä teatteriin samana päivänä.

Vuohensaaressa sääolosuhteet aiheuttivat välillä harmaita hiuksia.

– Yksi näytös jouduttiin perumaan, kun silloin tiistaisena myrskypäivänä Vuohensaarentie meni poikki.

Ensi kesän näytelmänä toimii Kellokosken Prinsessa. Näytelmän on kirjoittanut ja ohjannut Alina Kilpinen.

– Kyseinen näytelmä nähtiin muutama vuosi sitten Liedon Vanhalinnassa. Näytös oli silloin loppuunmyyty.

Kiikalan KiPiNät oli seudun kesäteattereista tänä kesänä ainoa, joka toi ensi-iltaan kantaesityksen. Tuu tanssimaan -näytelmästä vastasi työryhmä Koi-Pio eli Simone Koivisto ja Mirka Aapio. Kaksikko on tuottanut uutuusnäytelmiä useana vuonna Kiikalassa.

– Loistavasti meni kesä! Hyvää palautetta saimme paikanpäällä ja sosiaalisen median kautta, kertoo Sanna Räisänen KiPiNöistä eli Kiikalan Pitäjän Näyttelijät ry:stä.

Kasvua koettiin Räisäsen mukaan katsojamäärissä ja esityksissä. Viime vuonna esityksiä oli seitsemän, tämän vuoden luku oli 12.

– Katsojia tavoitimme kesän aikana reilut 700.

25-vuotisjuhliaan viettänyt teatteri esiintyi tänä vuonna Soihtulan sijasta Kiikalan seurakuntatalolla. Kesäiset sateet eivät siis häirinneet KiPiNöiden toimintaa. Muutaman esityksen kohdalla asiakkaille piti kertoa murheellisia uutisia.

– Välillä jouduimme myymään ei-oota, kun katsomo oli niin täynnä. Se on loppujen lopuksi kuitenkin positiivinen ongelma.

Ensi kesänä kesäteatteriesityksiä on tarkoitus jatkaa.

Teatteri Provinssilla oli kiireinen kesä. Mathildedalissa kesän näytöksenä pyöri Pikkupojat. Rikalanmäen Teatterivintillä nähtiin Kyllä isä osaa ja Mustion Linnan kesäteatterissa Ulkomaalainen sekä Kaunis Veera.

Suomisen mukaan Rikalanmäellä teatterisesonki sujui erinomaisesti, mutta Mathildedalissa oli haasteita.

– Mathildedal oli kyllä rehellisesti pettymys. Toteutukseltaan se ei sitä ollut, mutta tuotantona Pikkupojat ei ollut riittävän kiinnostava isoille ihmismassoille.

– Kokonaisuudessa katsojia oli yhteensä noin 13 000. Mustion Linnan kesäteatteri on meidän suurin, joten sen osuus kokonaiskatsojista on noin 60 prosenttia. Mustion Linna on ammattiteatteri, ja se näkyy yleisömäärissä, kertoo Teatteri Provinssin teatterijohtaja Seppo Suominen.

Kesän sääennusteet menivät Suomisella tunteisiin.

– Ennustuksissa voi lukea ihan mitä vaan. Sanoin juuri, että teen lakon, joka koskee säätiedotusten katsomista, nauraa Suominen.

Vaskiolaisen teatteri Puutaivaan kesän näytelmänä toimi Onneli ja Anneli. Kesän aikana nähtiin 12 esitystä.

– Sään puolesta kesä oli varsin haasteellinen. Vähemmän katsojia oli kuin edellisenä vuonna, myöntää Puutaivaan edustaja Heidi Soininen.

Rajujen sadekuurojen takia yhtään esitystä ei jouduttu perumaan tai siirtämään. Yhden kerran piti vähän improvisoida.

– Arpajaiset pidettiin näytelmän välissä, että suurin sade menisi ohi.

Ensi vuoden kesäteatteriprojekti on vielä työn alla. Soinisen mukaan keskusteluja on käyty, mutta niistä ei ole vielä mitään tiedotettavaa. Ensi kesänä on kuitenkin aihetta juhlaan.

– Puutaivas juhlii ensi vuonna 30-vuotisjuhliaan.

SuoNäpit ry:n kesän näytelmänä toimi Tanja Puustinen-Kiljusen kirjoittama Kahden naisen putkiremppa.

– Yleisön palaute oli sangen positiivista, kertoo SuoNäppien puheenjohtaja Kauko Kuparinen.

Kuparinen harmittelee, että raskaat sadekelit rokottivat yleisön määrää. Kesän 15 esityksessä katsojia oli 961. Viime vuonna katsojia oli 831.

Viime vuonna SuoNäppien toiminta oli uhattuna, mutta uuden hallituksen myötä toiminta jatkui.

– Näillä näkymin teatteritoiminta jatkuu. Keväällä tehtiin varsin laaja katsomokorjaus. Tulevaisuuden tavoitteena on saada katettu katsomo, pohtii Kuparinen.

Kirakan kesäteatterissa Perniössä katsojat saivat seurata kesän ajan Saija-Reetta Kotirinnan ohjaamaa Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi -musiikkinäytelmää. Kesän aikana esityksiä nähtiin 13.

– Kesä sujui mukavasti ja yleisö löysi hyvin paikalle. Viime vuoden esityksessä katsojia oli 1 200, ja tämän vuoden esityksessä katsojia oli 2 005, kertoo Kirakan Kesäteatteriyhdistyksen puheenjohtaja Lisamaria Markula .

Markula toimii ensi vuoden näytöksessä ohjaajana. Ensi vuoden järjestelyt ovat hänen mukaansa hyvällä mallilla.