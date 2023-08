Keskiviikkona jälleen runsaita sateita, idässä ehkä jopa hellelukemia

Suomeen saapuu keskiviikkona etelästä runsaita sateita, ja niihin liittyy ukkosia, kerrotaan sääpalveluyritys Forecalta.

Eniten keskiviikkona sataa maan etelä- ja itäosissa.

– Samoilla alueilla voi tulla ihan reilusti vettä useita kymmeniä millimetrejä, kertoi päivystävä meteorologi Kristian Roine STT:lle.

Pohjoisessa ja etenkin Lapissa on keskiviikkona laajalti aurinkoista.

Matalapaine tuo lämmintä ilmaa

Keskiviikon aamupäivä on vielä poutainen maan keskiosissa.

– Pikkuhiljaa pilvisyys runsastuu, ja sateet ehtivät Keski-Suomeen iltapäiväksi, Roine kertoi.

Tuulet eivät oletusarvoisesti ole keskiviikkona kovia, mutta ukkoset voivat edesauttaa niiden syntymistä.

– Perustuuli ei ole hirveän voimakasta, mutta jos isoja ukkosia alkaa syntyä päivän kuluessa, ukkospuuskiin on syytä varautua.

Maanantain sateiden jälkeen välissä oli tiistaina yksi poutapäivä. Ainoastaan pohjoisessa satoi tiistaina maanantain myrskyn rippeitä. Sama rintama myös heikkeni pohjoiseen mentäessä.

– Tiistaina Pudasjärvellä on tullut 15 milliä, Ranualla ja Rovaniemellä molemmissa yli 16 milliä vettä. Normaali matalapaineen sademäärä on 5 milliä, eli kolminkertaisena on vettä tullut pohjoisessa, Roine vahvisti.

Keskiviikon matalapaine tuo tullessaan lämmintä ilmaa Suomeen.

Lämpötilat ovat selvästi yli 20 asteen, Länsi- ja Pohjois-Suomessa 15–20 asteen tuntumassa.

– Itärajan tuntumassa voi olla jopa hellelukemia, Roine sanoi.

Ennusteiden mukaan epävakainen sää jatkuu Suomessa koko viikon.

Hanna Iittala