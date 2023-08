Keskustasta lapsia kyläkouluihin

Eikö kellekään ole tullut mieleen, että suljettaviin alakouluihin voitaisiin tuoda lapsia keskustasta päin? Pari kolme autollista niin koulu on täynnä. Kun koulu lopetetaan, 10–15 autollista keskustaan päin. Lisäksi pienissä kouluissa on turvallisempi ilmapiiri. Totuuden torvi

Halikon kirkonkylän asfalttityömaan luontaiset hidasteet ovat mainio juttu! Saisivat jäädä

Keväästä lähtien Halikossa on odotettu pahasti reikiintyneiden ja muhkuraisten pääteiden asfalttia kirkonkylän läpi. Nyt kun sade tuli, niin asfaltointi aloitettiin. Ennen sään piti olla kuiva ja poutainen asfalttipäällystettä laitettaessa. Aika näyttää kestääkö pinta. Päällyste

Koulujen sulkemisesta. Kiikalan Komisuon koulussa ei ole mielestäni liian vähän oppilaita vaan liikaa opettajia. Hyvä Komisuo

Nimimerkille Kiitos: Jäähalleissa liikutetaan varmasti useampia ihmisiä kuin mainitsemallasi urheilustadionilla. Sarjatasoilla ei merkitystä toisaalta kunhan liikuntaa on. Liike

Uskomaton vesisadekokemus Muurlassakin, kun vettä tuli ns. taivaan täydeltä. Aamulla tyhjä vesimittari, mutta klo 16.30 50mm ja parin tunnin päästä vielä 20mm lisää. Nyt on märkää, sääli puimattomia viljoja. Nyt poutaa ja aurinkoa

Mistä tota vettä riittää pilvissä. Pilvet liikkuvat satoja kilometrejä ja joka paikkaan yli 50mm vettä. Ihmetystä riittää. Vettä pilvessä

Miten susi muka vaarantaa lasten koulumatkoja? En tiedä yhtäkään syytä. Todella tyhmää kirjoitusta! Susille elämisen rauha

Pitäisi lampaillakin olla oikeus liikkua pelkäämättä, että joku käy kimppuun. Susia vaan suojellaan

Kyllä se on parasta, että jokainen kasvattaa itse ruokansa, kun täällä ei enää voi turvallisesti eläimiä laiduntaa. Kynsien alle multaa

Nimimerkille Missä meni vikaan: Jos maatalouden yksiköt olisivat pieniä, jokaisen kansalaisen olisi tehtävä osuutensa ruoantuotannossa. Olisitko valmis siihen? Harrastekatraista ei saa toimeentuloaan, mukavaahan se kieltämättä olisi. Ilman ammattilaisia tässä maassa tulee nälkä. Valitettavasti

Nimimerkille Kiinnostusta olisi ollut: Kesäilta on konsertille paljon miellyttävämpi ajankohta kuin helteinen päivä. Ei iltakahdeksan voi olla kenellekään aikuiselle liian myöhäinen. Etenkään jos kiinnostusta todella on. Aina löytyy syy

Orpo ja Purra, missä säätiöiden ja ay-liikkeen saamien osinkojen verotus viipyy? Ei mitään välistävetoja. Veropohja

Tuen hallituspolitiikkaa, valtiontalous kuntoon. Aloitan uudelleen tupakoinnin ja juon pari kossupulloa kuukaudessa. Tulkaa mukaan .

Ärsyttävää lukea ja katsella muiden firmojen kesäjuhlista ja ruokailusta. Omassa työpaikassa ei ole puhettakaan sellaisista. Löytyy siis työpaikkoja, joissa välitetään työntekijöistä. Arvoton työntekijä

Sen seuraavan hallituksen korot vasta kovia ovatkin, kun Purra ottaa 40 miljardia lisää velkaa. Korot

Ei taida kaivinkonemiehet tietää millä maantieojia kuuluu kaivaa. Maantieojakauha

Nimimerkille Sudet sutena: Kyllä niitä raivopäisiä koiria saa pitää vapaana, ainakin Perttelin suunnalla. Ja mitään ei kuulemma voida tehdä, vaikka raatelivat toisen koiran. Seuraavaksi ihminen?

Nyt lähti Koneen osakkeet myyntiin. Kapina tämäkin

Salossako työvoimapula, tuskinpa! Samat työpaikkailmoitukset pyörivät viikosta toiseen ja kun näitä paikkoja haet, niin mitään vastausta ei kuulu! Näistä epäonnistuneista työnhakutuloksista kohta yksi salolainen vähemmän, pitää lähteä sinne missä osaamista arvostetaan enemmän kuin pärstäkertointa. Työnhakija

Nykyinen koululaitos on suuressa vastuussa siitä, että niin monet oppilaat kärsivät psyykkisistä oireista. Syynä on jopa opetushallituksen ohjeistus, joka asettaa perinteisen sukupuolikäsityksen kyseenalaiseksi. Tällainen sekoilu on täysin järkyttävää, noin lievästi sanottuna. Ei lapsille sp-sekoilua

Lämpimät kiitokset Aluesairaalan yöpäivystyksen hoitajille ja lääkärille hyvästä hoidosta 27.8. Syysterveisin Kiitollinen silmäpainepotilas

Kannattanee tutkia tarkasti kiinniotetun Odin-sotilaan yhteydet täällä Suomessa, ettei tarvitse käsi sydämellä vannoa olleensa tietämätön. Selitystä riittää