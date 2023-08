Kiekkohistoriaa tekevä Ahokas luottaa tunneälyyn: ”Hyviä asioita tapahtuu, kun lyödään parasta pöytään”

Jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokas, 42, vaikuttaa energiseltä ja itsevarmalta uuden edellä. Ahokas teki kesällä ensimmäisenä eurooppalaisena päävalmentajana 2+2 vuoden sopimuksen pohjoisamerikkalaiseen junioriliigaan Ontario Hockey Leagueen (OHL). Kanadalaisesta Kitchener Rangersista matka voi hyvinkin edetä NHL-pestiin.

– NHL on aina ollut unelma. Jos tilaisuus tulee, niin olen valmis ottamaan myös askeleita eteenpäin. Turha kuitenkaan mennä asioiden edelle, Ahokas linjasi STT:lle ennen lähtöään Kanadaan.

– Jos mahdollisuuksia tulee, niin hyvä, mutta jos ei, niin ei jää harmittamaan, Ahokas täydensi.

OHL:ää seurataan Pohjois-Amerikassa tarkasti. Katsomoissa on väkeä kuin Suomen Liigassa – Rangersilla keskimäärin runsaat 6 000 katsojaa. NHL-seurat tarkkailevat jo varattuja pelaajia ja nuorempia lupauksia, ja tietenkin myös valmentajia.

– Olen ennen kaikkea innostunut. Pääsen uuden äärelle, ja se on iso juttu, Ahokas kuvasi pestiään.

– Kun homma lähtee käyntiin, tekemisen puutetta ei varmasti ole. Kanada-kiekkoon tutustuminen ja sen kokeminen konkreettisesti on varmasti kivaa, Ahokas ennakoi.

Neljän vuoden ikähaitari

OHL:n 20 seurasta kolme on Yhdysvaltain puolella ja kymmenen Ontarion provinssissa liki kolmen miljoonan asukkaan Toronton tuntumassa. Kitchener Rangersin reilut 7 000 katsojaa vetävä halli on jääkiekon keskiössä, sillä esimerkiksi Maple Leafsin pyhättöön on vain tunnin ajomatka.

– Pelimatkat OHL:ssä ovat lyhyet. Tunti tai kaksi, pisin ehkä noin kahdeksan, Ahokas tiesi.

Pelaajien kirjo OHL:ssä on kattava aikuisista nuoriin.

– Leveimmillään OHL-seurojen pelaajien ikähaarukka vaihtelee jopa 16:sta 20 vuoteen, Ahokas sanoi.

Ahokkaan työ TPS:n liigajoukkueen päävalmentajana päättyi keväällä, kun seura ilmoitti, ettei se käytä sopimuksen optiota. Ahokas ehti kokea Suomessa pääsarjaa kaksi kautta vastuuvalmentajana myös KooKoossa. Kitchenerin johto näki Ahokkaan arvon ilmeisimmin erityisesti nuorten pelaajien luotsina. Ahokkaan päävalmentamana Suomen alle 18-vuotiaiden poikien joukkue voitti MM-kultaa 2016 ja alle 20-vuotiaiden miesten joukkue MM-kultaa 2019.

– Olen onnekas. Ilman tällaista ansioluetteloa minulla ei varmasti olisi ollut minkäänlaista saumaa päästä sinne. Hyvien pelaajien ja johtoryhmien kautta tulosta on syntynyt, Ahokas kertasi.

Pelaajatarkkailussa NHL-malli

Kitchenerissä tavoitteet ovat selvät, sillä pudotuspeleihin on yllettävä. Perjantaina alkava OHL:n valmistava kausi kestää syyskuun loppuun, jolloin pelataan ensimmäiset sarjaottelut.

– Olemme yksi isoimmista seuroista, joten odotuksetkin ovat isot, Ahokas muistutti.

OHL:ssä on lukuisia heijastuksia NHL:stä. Kitchener Rangersilla on yksitoista pelaajatarkkailijaa kiertämässä Pohjois-Amerikassa, ja seuran GM johtaa pelaajapolitiikkaa.

– Ne NHL-sopimuksen tehneet junnut, jotka eivät OHL:ssä sitten äkisti mahtuisikaan kokoonpanoon, tulee palauttaa, Ahokas selvitti.

– Pelaajat tulevat draftista, ja voimme toki myös tehdä vaihtoja. Eurooppalaisia saa olla joukkueessa kaksi, joten sekin on väylä toimivan kokoonpanon rakentamiseen, Ahokas ynnäsi.

Ahokas pitää vahvuutenaan tunneälyä, ja sitä tarvitaankin yhdistämään joukkue pelaamaan yhteen.

– Mottoni on, että hyvin tehty työ palkitsee. Hyviä asioita tapahtuu, kun lyödään parasta pöytään, Ahokas sanoi.

Tomi Siren