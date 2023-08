Kiina aloitti taas sotaharjoitukset Taiwanin vesillä

Taiwanin mukaan 42 kiinalaista sotakonetta on tunkeutunut Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle sotaharjoituksissa, jotka Kiina aloitti tänään Taiwanin ympäristössä. Tunnistusvyöhyke on suurempi kuin Taiwanin varsinainen ilmatila ja on osin päällekkäinen Kiinan tunnistusvyöhykkeen kanssa.

Taiwanin puolustusministeriön mukaan 26 kiinalaista sotakonetta ylitti myös Taiwaninsalmen keskilinjan.

Sotaharjoituksiin on Taiwanin mukaan osallistunut myös kahdeksan kiinalaista laivaa.

Kiina aloitti sotaharjoitukset, koska Taiwanin varapresidentti William Lai poikkesi Yhdysvalloissa matkallaan Paraguayn presidentin Santiago Penan virkaanastujaisiin.

Lai pistäytyi menomatkalla New Yorkissa ja paluumatkalla San Franciscossa.

Lai on ehdokkaana Taiwanin presidentinvaaleissa ensi vuonna. Hänet tunnetaan istuvaa presidenttiä Tsai Ing-weniä suorapuheisempana Taiwanin itsenäisyyden kannattajana. Lai sanoi taannoin taiwanilaisella televisiokanavalla, ettei Taiwan ole Kiinan alamainen.

Kiinan valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan harjoitusten tarkoituksena on toimia ”vakavana varoituksena separatisteille, jotka juonittelevat Taiwanin itsenäisyyttä yhdessä ulkomaisten elementtien ja niiden tekemien provokaatioiden avulla”.

Yhdysvaltojen mukaan Lain poikkeaminen oli rutiinipysähdys matkalla eikä sillä ollut poliittisia tarkoitusperiä.

Taiwan tuomitsi voimakkaasti Kiinan uudet sotaharjoitukset ”provokatiivisena käytöksenä” ja sanoi vastaavansa niihin.

– Tulemme lähettämään sopivia joukkoja puolustaaksemme demokratiaa ja Taiwanin suvereniteettia, sanottiin Taiwanin puolustusministeriön lausunnossa.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis palauttamaan emämaan yhteyteen tarvittaessa voimatoimin.