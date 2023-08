Kirjastoauton tilalle lainapaku?

Kirjastoauto on suomalainen instituutio, katsantokannasta riippuen jäänne menneisyyden lähipalveluista tai mobiilin palvelutuotannon edelläkävijä.

Kirjastoautot ovat perinteisesti vieneet hengenravintoa sinne, mistä kirjastot ovat olleet kaukana. Niillä on palveltu myös kaupungeissa esimerkiksi liikuntarajoitteisia lukijoita. Palvelu on selvinnyt rakennemuutoksesta, joka aikanaan tappoi ruumiillista ravintoa tarjonneet kauppa-autot. Lainakirjoilla ei ole katevaatimusta.

Salkkari kertoi tiistaina, että Salon kirjastoautot kärsivät kuljettajapulasta (SSS 22.8.). Kolmesta kirjastoauton kuljettajasta rivissä on parhaillaan vain yksi. Hän ajaa Salon autoa, joten Halikon kirjastoauto joutuu seisomaan tallissa. Se tarkoittaa, että kirjoja on saatavilla pysäkeillä tavallista harvemmin.

Yksi uusi kuljettaja on aloittamassa ensi kuussa. Tuolloinkin on epävarmaa, riittääkö miehitys operoimaan kahdella reitillä täysipainoisesti.

Salossa on väläytelty Halikon kirjastoauton lakkauttamista säästötoimena jo pari vuotta sitten. Palvelu on käyttäjilleen tärkeä. Sen kohtalo noussee kuitenkin uudelleen esiin viimeistään sitten, kun nykyinen kalusto ehtii matkansa päähän.

Kirjastoautot rakennetaan linja-auton runkoon, joten kuka tahansa ei sellaista voi ajaa. Jos vielä kuljettajista on pulaa, palvelun konseptia voisi miettiä ennakkoluulottomasti uudelleen.

Liikkuvat palvelut eivät ole suinkaan vähentyneet, vaan muuttaneet muotoaan. Siinä missä aiemmin Scania toi kokonaisen marketin pihatien päähän, nykyään Yaris-kuski kurvaa pihalle pizzalaatikoineen.

Pitäisikö kirjastoautojakin kehittää kevyempään suuntaan? Jos asiakkaat tilaisivat kirjansa netistä, kuten ruokansakin, pyörillä kulkeva lainasto mahtuisi vaikka pakettiautoon. Kuljettaja voisi kiertää jakamassa tilaukset. Toki kirjastoautoihin elimellisesti kuuluva tunnelma kärsisi, kun lukija ei pääsisi enää lehteilemään lukemista karvamatolla päällystetylle käytävälle. Kulurakenne olisi kuitenkin selvästi kevyempi.

Kuljettajapula on myös varoitus hyvinvointialueelle. Varha on suunnitellut, että tulevaisuudessa lähipalveluja korvataan esimerkiksi kiertävillä terveysasema-autoilla. Hyvinvointialueilla on jo nyt ylittämättömiä vaikeuksia rekrytoida riittävästi hoitajia. Jatkossa työvoimahaasteiden listaan saatetaan lisätä myös autonkuljettajat.