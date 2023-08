Kiskon kirkon konsertissa saa tulla hulluksi – Trio Alda herättelee pohjoismaista mytologiaa kohmeesta

Tulevana sunnuntaina pääsee kokemaan pohjoismaista magiaa Kiskon kirkossa, tai näin ainakin Trio Alda lupaa. Salon seurakunta järjestää kirkossa kesän toiseksi viimeisen konserttinsa, ja Trio Alda kertoo jakavansa siellä myyttisen Alda-merenneidon maagista ääntä.

Oikeasti esiintymässä ovat Veera Kuisma (viulu), Elias Frigård (saksofoni) sekä Timo Alakotila (piano). Heistä Kuisma on kotoisin Salosta. Musiikkiaan he kuvailevat juurevaksi ja leikkisäksi: se herättää kohmeesta ja saattaa saada kuulijansa hitusen hulluksikin. Musiikki on tanssittavaa, rönsyilevää ja improvisaatiolla höystettyä instrumentaalimusiikkia.

Trio on saanut nimensä tarusta, jonka mukaan Alda-merenneito lauloi kalastajille ja sai heidät menettämään järkensä – yhtä lukuun ottamatta. Köyhä kalamies Brandur pystyi kalastamaan Aldan laulusta huolimatta. Hän lipui synkässä lahdessa tulen tanssiessa veneessään, ja tuli houkutteli Aldaa lähemmäs venettä. Sinä hetkenä, kun Brandurin silmät osuivat Aldan vihreisiin silmiin, Brandur hyppäsi ja liukeni tummaan veteen. Kuulemma Aldan voi yhä kuulla hiljaisina öinä laulavan Breiðafjörðurin lahdessa Islannissa.

Esiintyjistä Kuisma on säveltäjä, joka soittaa viisikielisellä viululla pohjoismaista kansanmusiikkia, kelttimusiikkia ja bluegrassia sekä kokeilee balkanperinteitäkin. Frigård on ruotsinsuomalainen saksofonisti ja säveltäjä, joka sekoittaa genrejä, kuten pohjoismaista kansanmusiikkia ja jazzia. Kansanmusiikkiin erikoistunut Alakotila taas on vaikuttanut vuosikymmeniä suomalaisessa musiikkikentässä pianon ja harmonin kanssa. Hänen kädenjälkeään on kuulunut esimerkiksi Kamus-kvartetissa, JPP-yhtyeessä ja UMO Jazz Orchestrassa. Hän on Kaukas EloFolk-festivaalin taiteellinen johtaja. (SSS)

Konsertti Kiskon kirkossa su 20.8. klo 20. Vapaa pääsy, maksullinen ohjelmakäsikirja. Konsertin jälkeen kirkolla on tarjolla iltateet.