Koiranelämää parhaimmillaan – Saloon aukeaa koirametsä, jossa koirat voivat juosta vapaasti

Anni Helle avaa Salon ensimmäisen koirametsän torstaina. Halikkoon on aidattu reilun hehtaarin suuruinen alue metsää, jonne omistajat voivat viedä koiransa juoksemaan ja leikkimään ilman remmiä tai huolta muista koirista.

– Koira on luontaisimmillaan vapaana, Helle sanoo.

Hilarius koirametsässä kaksivuotias saksanpaimenkoira nimeltä Hila lähes liitää omistajansa ohi. Helle on heittänyt sille kepin, jonka luokse Hilalla on vauhdista päätellen kiire. Kepin palauttamisen sijaan Hila jatkaa matkaa ja reuhtoo tyytyväisenä vastaantulevia oksia. Helle katselee tyynenä vapaana kulkevaa koiraansa, josta idea koirametsään syntyi.

– Hän on vilkas ja lähtee helposti metsäeläinten perään, joten osittain tämä tuli omasta tarpeesta. Mielestäni kaikki koirat ansaitsevat liikkua vapaasti metsässä.

Helle uskoo metsässä ja luonnossa liikkumisen olevan tärkeää sekä hänen koiransa että itsensä hyvinvoinnille.

– Luontokeskeisyys on minulle henkireikä, joten liikun myös mielelläni metsässä. Alueen maasto on sellainen, että se aktivoi hyvin koiraa, Helle kertoo.

Maasto on alueella vaihtelevaa. Se nousee ja laskee paikoin jyrkästi. Maa on paikoin pehmeää ja sammaleista, paikoin varvikkoista.

Helle ryhtyi toteuttamaan ideaansa yli vuosi sitten. Pitkään meni sopivan maapläntin löytämiseen. Sen löydyttyä Helle pyysi omistajalta mahdollisuutta vuokraamiseen ja ryhtyi siivoamaan. Kiinteistön kaksi ulkorakennusta vaativat suuren siivousurakan, sillä tavaraa oli paljon. Eniten aikaa on kuitenkin mennyt metsäalueen siistimiseen ja aidoittamiseen.

– Hommaa oli hirveästi. Täällä oli tehty metsän harvennusta, joten siivottavaa oli paljon. Aloitin itse alusta siivoamisen ja aidan pystyttämisen, Helle kuvailee.

Vielä puolitoista viikkoa ennen avaamista työt vain lisääntyivät. Viime viikolla riehunut Sylvia-myrsky kaatoi metsäalueella yhteensä kaksitoista puuta, joista kolme kaatui aitojen päälle. Kaksimetriset panssariaidat eivät puista vahingoittuneet, mutta Hellellä on ollut kuluvan viikon aikana kiire poistattaa kaatuneita puita ja pudonneita oksia.

– Ilmat ovat todella hakanneet vastaan, Helle valittelee.

Helle kertoo kiireen johtuvan asiakkaiden pyynnöistä. Moni on kysynyt aukeamisen ajankohtaa ja muutamia sarjakorttejakin on ostettu.

– On tullut jo paljon kyselyjä siitä, että milloin tämä valmistuu. Siksi teen nyt ensin metsän koirille valmiiksi, Helle perustelee.

Hän avaa koirametsän ensin niin, että koirien viihtyvyys on keskiössä. Paikalle tulee esimerkiksi vesipiste ja roskiksia koirien jätteitä varten. Vasta toiminnan käynnistyttyä hän ryhtyy suunnittelemaan omistajille suunnattuja palveluja, kuten luontopolkua sekä esimerkiksi ryhmätapaamisia eri koirien ja omistajien välille. Alueelta löytyy myös grillikatos, jonka Helle kertoo valmistelevan asiakkaiden käyttöön pikapuoliin.

– Ihmiset saavat vielä odottaa, Helle nauraa.

Paimiossa päälle kaksi vuotta toiminnassa ollut koirametsä on kerännyt alueen koiranomistajilta kiitosta.

– Kaiken kaikkiaan on tullut todella hyvää ja kivaa palautetta. Tuntuu että tämä on ollut ihan tarpeen Paimion seudulla, Paimion koirametsän yrittäjä Elina Lindberg pohtii.

Noin kahden hehtaarin kokoiselle alueelle Lindberg on tuonut grillikodan, huussin, ulkopöydät eväiden syömiseen, ja kesäisin paikalla on riippumattoja. Eniten palautetta hän on kuitenkin saanut ohjeiden ja sääntöjen selkeydestä. Esimerkiksi aidan toiselle puolen pääsee koodilla varustetusta ovesta, mikä on asiakaspalautteiden mukaan osoittautunut toimivaksi systeemiksi niin yrittäjälle kuin asiakkaille. Myös Anni Helle kaavailee koodillista lukkoa porttiin.

Lindberg uskoo koirametsien olevan oivia paikkoja pentujen kouluttamiseen, sillä siellä ne saavat temmeltää rauhassa. Arkojen koirien ei tarvitse pelätä muita koiria, ja omistajien ei tarvitse pelätä lemmikin karkaamista.

– Voisin kuvitella, että koiran kanssa voi tuossa ympäristössä harjoitella vieraassa ympäristössä nukkumista. Riistan hajut puuttuvat, joten sillä tavalla koirametsä on erilainen kokemus kuin erämaa.

– Koirien kanssa voi kuitenkin turvallisesti harjoitella täällä, Lindberg tuumaa.

Paimion koirametsässä on mahdollisuus vierailla myös yöllä tai jopa yöpyä koko yö. Koirametsä tarjoaa esimerkiksi teltan tai riippumatossa nukkumiseen tarvittavat välineet. Tarjolla on myös otsalamppuja. Lindberg otti yöpymismahdollisuuden kokeiluun ensi kertaa tänä kesänä. Hän kertoo jo muutamien hyödyntäneen tilaisuutta ja antaneen kokemuksistaan positiivista palautetta.

Lindberg huomaa koirametsien yleistyneen viime vuosina.

– Uskaltaisin väittää, että joka maakunnasta löytyy ainakin yksi ellei useampia, Lindberg pohtii.

Hän iloitsee konseptista, jossa koirat voivat elää koiranelämää parhaimmillaan.

– Koirat voivat mennä rauhassa, haistella ja jättää viestejä toisille koirille. Mielestäni metsään kannattaa aina mennä, Lindberg toteaa.