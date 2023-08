Kolumni: Näin säästät sähköä keittiöaskareissa

Pörssisähkön hinta on viime aikoina heilahdellut rajustikin. Moni on palannut taas miettimään tapoja säästää energiaa. Sähköä on hyvä säästää, vaikka se olisi halpaakin. Monen meistä on taloudellisen tilanteensa takia muutenkin säästettävä kaikessa; jokaisen tulisi tehdä se ympäristösyistä.

Monissa keittiötöissä voi säästää. Voi ottaa entiset, suurelta osin jo unohtuneet keinot käyttöön. On alettu laittaa ruokaa pönttöuunissa, takassa kolmijalalla, saunan kiukaalla ja tulipesässä. Halstratut silakat ja muikut ovat suurta herkkua. Moninkertaisesti märkään paperiin kääritty kala valmistuu saunan pesässä ruokanautinnoksi. Heinälaatikossa tai nykyisin lämpölaukussa ruoka jatkaa kypsymistään ja pysyy lämpimänä.

Sähköliedellä ruokaa laittaessa voi säästää käyttämällä oikeankokoista keittoastiaa ja kantta. Ruuan ei tarvitse kiehua korkeimmalla lämpötilalla pitkään, se johtaisi vain ylikiehumiseen ja pohjaan palamiseen. Jos kovaksi keitettyjä kananmunia ei ole määrä syödä heti kymmenen minuutin keittoajan kuluttua, voi levyn laittaa pois päältä heti veden alettua kiehumaan. Munat ovat silloin valmiita 20 minuutissa. Levy ja uuni eivät kylmene sillä hetkellä, kun on kääntänyt ne pois päältä.

Toki tällaiset yhden kerran säästöt ovat yksinään hyvin pieniä, mutta miksi ylipäätään käyttää sähköä turhaan!

Joskus kannattaa miettiä, onko sähköisen kodinkoneen käyttö aiheellista. Usein pärjää vanhoillakin konsteilla, eikä työ kaikkineen ole yhtään suurempi. Isoja määriä raastaessa kone on hyvä, mutta pienen satsin saa tehtyä vaivattomasti tavallisella raastinraudallakin – eikä tule niin paljon tiskiä.

Pakastaminen on suosituin ja usein myös vähiten työtä aiheuttava säilöntätapa, joka kuitenkin kuluttaa eniten sähköä. Kuinkahan iso osa marjoista keitetään vuoden pakastuksen jälkeen mehuksi – pakastus oli siinä tapauksessa turhaa työn ja sähkön haaskausta.

Sadon saa säilöön myös ilman sähköä tai sen vain hyvin vähäisellä kulutuksella. Yrttien kuivaaminen onnistuu aurinkoisella ikkunalaudalla, jääkaapin päällä tai lasikatteen alla tai vähällä sähköllä mikrossa tai uunissa.

Kuivattu elintarvike vie vähän tilaa, eikä sen säilyttämiseenkään tarvita sähköä. Kuivata voi yrttien lisäksi hedelmiä, vihanneksia ja sieniä. Vaelluksille kannattaa kuivata vähärasvaista lihaa ja kalaa eikä kanniskella mukanaan säilykepurkkeja.

Suolaaminen ei ole enää kovinkaan yleistä. Umpiointikaan ei ole tullut uudestaan muotiin – sitäkin kannattaisi kokeilla. Öljyyn säilöminen on meillä harvinaista, mutta sekin toimisi hyvin.

Hillot ja mehut keitetään säilyviksi sokerilla. Etikkasäilönnässä tehdään perinteisten maustekurkkujen ja etikkapunajuurien lisäksi pikkelssejä ja relissejä muistakin vihanneksista.

Trendikkäät kimchi ja kombucha valmistetaan fermentoimalla samoin kuin perinteinen hapankaali. Muitakin vihanneksia voi hapattaa. Säilymisen takaa hyvä hygienia kuten kaikessa muussakin säilönnässä.

Sähkön säästö on aina ympäristöteko: vihreinkään sähkö ei ole koskaan päästötöntä.

Liisa Wright

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.