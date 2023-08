Kolumni: Valtionvelka – maksettavaksivai nautittavaksi?

REIMA SUOMI.Suomen talouspolitiikan johtava mantra on nyt valtion lisävelkaantumisen hillitseminen, ellei suorastaan pysäyttäminen. Kukaan ei vielä liene ehdottanut kuitenkaan kaiken julkisen velan pois maksamista.

Tästä mantrasta soisi keskusteltavan enemmänkin.

Aloitetaan perusteista. Perinteinen kirjanpitäjä katsoo, että kun jossain on velkaa, jossain toisella puolella on saatavia. Eli kun jokin taho on velkainen, on jossain sitten vastaava määrä saamisia. Maat eivät pääosin lainaa rahaa toisiltaan, mutta maailmasta ei löytyne yhtään maata, joka olisi velaton tai jopa saamapuolella.

Voinee päätellä, että on luonnollista, että maat velkaantuvat jossain määrin. Maiden velkaantuminen lienee varsin normaali, vuosituhansia jatkunut ilmiö. Maailman maiden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on keskimäärin noin 66 prosenttia.

On mahdotonta sanoa, koska jokin maa on liian velkaantunut. Yhdysvalloissa valtion velka on 129 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä tekee siitä maailman 11. velkaantuneimman maan. Kiinan valtionvelasta on useita eri käsityksiä, mutta kun ottaa huomioon koko maan julkisen talouden velan, velkamäärät ovat valtavat.

Japani on useissa listoissa maailman velkaantunein maa noin 270 prosentin velallaan. Kukaan ei olettane, että nämä maat velkoihinsa kaatuisivat tai että edes niiden kansalaisten elintaso ratkaisevasti romahtaisi jonkin velkakriisin seurauksena. Pääosin näitä maita ihaillaan voimakkaan taloudellisen asemansa vuoksi.

Vanhempi väki muistanee Romanian diktaattori Nicolae Ceaușescun päätöksen hankkiutua eroon maansa ulkomaalaisista veloista. 1980-luvun alussa alkanut kampanja laski joidenkin laskelmien ja mittareiden mukaan romanialaisten elintasoa jopa 40 prosenttia. Velattomuus ei kestänyt kauan, ja eipä taideta Romaniaa nykyäänkään pitää minään talouden tai elämänlaadun mallivaltiona.

On eri asia, kun valtio tai yksilö/yritys velkaantuu. Yhtäläisyyksiä ja eroja on loputtomiin, mutta otetaan esille kaksi hyvin keskeistä asiaa.

Yksilöllä tai edes yrityksellä ei ole kovin monia keinoja hallita velkaansa, kun taas vähänkään toimintakykyisellä maalla näitä keinoja on tuhansittain. Jo pelkästään valuuttakurssien muutoksilla, jos sellaisia voi hyödyntää, saattavat massiivisetkin velat sulaa huomattavia määriä.

Toinen asia on se, että valtiot saavat lähes poikkeuksetta velkaa halvemmalla kuin yksilöt tai keskimääräiset yritykset, mikä tekee valtion velkaantumisen helpommaksi kuin yksilön velkaantumisen. Sosiaaliturvansa hyvin järjestävä valtio siis esimerkiksi ottaa velkaa kansalaistensa puolesta. Kokonaisuutena kuitenkin säästetään.

Talouspolitiikassa on ääretön määrä erilaisia alueita, mittareita, ja työsarkaa riittää loputtomiin. Joskus ei voi välttyä siltä vaikutelmalta, että kun nostetaan yksi asia yli kaikkien muiden, kuten nyt valtion velkaantuminen, halutaan muut, ehkä paljon tärkeämmät ja keskeisemmät asiat lakaista maton alle ja piilottaa. Tunnetusti pään pistäminen pensaaseen ei ole koskaan ollut hyvä keino turvautua vaaroilta.

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.