Wilma Murto heitti palloa kolmen metrin ja 95 sentin mittaisen kaaren Kuusjoen kunnanmestaruuskilpailuissa vuonna 2001. Tyttö oli tuolloin noin kolmen vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen.

Asiasta kertoi uskoaksemme ensimmäisenä tiedotusvälineenä Salon Seudun Sanomat tulospörssissään 9. syyskuuta. Kahta päivää myöhemmin tapahtui terrori-isku New Yorkissa.

Tämän kolumnin ensimmäinen, uutisen peruskysymyksiin pitkälti vastaava lause herättää paljon ajatuksia. Kyseisestä liikuntasuorituksesta on jo sen verran pitkä aika, että Kuusjoki oli oma noin 2 000 asukkaan kuntansa.

Pikku-Wilma siis heitti kilpailussa palloa. Seuraava ajatelma: mitä jos hän olisikin valinnut jonkun muun yleisurheilulajin kuin seiväshypyn? Tai ylipäänsä muun urheilumuodon kuin yleisurheilun? Tai jäänyt kiinni liikkumattomuuspommiin?

Sattuman rooli lajivalinnassa alkoi pienentyä määrätietoisen työn myötä nopeasti. Silti juuri naisten seiväshypyn kohdalla on hauskaa spekuloida tiettyjä historiaseikkoja.

Murto syntyi vuonna 1998. Melko tasan vuosi myöhemmin saavutettiin kautta aikain ensimmäisessä naisten seipään MM-kisassa pronssimitali tuloksella 445.

Entä jos Wilma Murto olisikin syntynyt vuonna 1978? Olisiko hän kehittynyt kaikki suurimmat voitot alaikäisestä lähtien rohmunneeksi urheilijaksi, vai olisiko käynyt täysin päinvastoin? Kuten huomaamme, kaikkea sitä voi ihminen pohtia.

25-vuotias hyppääjä on ollut säännöllisen julkisuuden valokeilassa pian vuosikymmenen. Siksi välillä tuntuu, että kaikki on jo sanottu ja kirjoitettu, triplana parhaaseen katseluaikaan Ylen kanavilla näytettyä dokumenttia myöden. Seiska-kynnys ylittyi vuosi sitten Euroopan mestaruuden jälkeen miesystävä Jaakko Linkoheimoon viitanneella otsikolla ”Tatuoitu valmentajakomistus!”.

Siksi onkin hämmentävää, että iän puolesta parasta urheilija-aikaa on edessä vielä useita vuosia. Menestysnäkymät tuleviin arvokisoihin ovat melkoiset.

Suosiotakin riittää. Tiistai-iltana Murron Instagram-tilin seuraajamäärä oli 84 900, keskiviikkoiltapäivänä jo 85 300. Mihin torstain aikana vielä ehditäänkään.

Samalla on hyvä muistaa, että Wilma Murto urheili vielä vuonna 2021 niin sanotulla puolikkaalla urheilija-apurahalla. Ennen Tokion olympialaisia hän ei ollut yltänyt kertaakaan finaaliin MM- tai olympiakisoissa.

Äärinopeat positiiviset käänteet on todettu mahdollisiksi, samoin negatiiviset. Nyt nainen lukeutuu niihin harvoihin suomalaisiin yksilöurheilijoihin, joiden kohdalla apurahoista puhutaan siinä kontekstissa, jossa tulot ovat niin sanotusti liian suuret.

Vaikka lööppilehtiä kritisoidaan saavutusten rahallistamisesta, kyseinen aihepiiri kiinnostaa monia. Vai mitä, te veropäiväjuttujen lukijat?

Siksi mainittakoon Murron netonneen Kansainväliseltä yleisurheiluliitolta noin 20 000 euroa. Suomalaiselle kesäolympiaurheilijalle se on poikkeuksellisen paljon. Toisaalta Lauri Markkasen on laskettu tienaavan jo nykyisellä NBA-sopimuksellaan yli 41 000 euroa vuorokaudessa.

Mainittu Seiska-lehti on porskuttanut jo yli 30 vuotta, vaikka juuri kukaan ei sitä omien sanojensa mukaan lue. Urheilijatienestien lisäksi jossain määrin samaan kategoriaan osuvat Vuoden urheilijan valinnat.

Viime vuonna Iivo Niskanen äänestettiin henkilökohtaisella olympiavoitolla ja -pronssilla sekä parikisan hopealla Urheilutoimittajain liiton listauksen ykköseksi 2 563 pisteellä. Euroopan mestaruus ja MM-kisojen kuudes sija riittivät Murrolle kakkossijaan 2 305 pisteen saldolla. Markkanen jäi varsin kauas taakse, rallihallitsija Kalle Rovanperästä puhumattakaan.

Olympialaisia ei tänä vuonna ole, Markkasen pelaama NBA:n tähdistöottelu oli ja MM-kisat alkavat perjantaina.

Mikko Koivisto on pelannut Salon Vilppaan korisliigajoukkueessa seitsemän kautta. Hänet on sijoitettu Salon parhaiden urheilijoiden valinnassa kolmesti kakkossijalle. Kahdesti edellä on ollut Wilma Murto.

Pahoittelut Mikko Koivistolle. Koripallosyksyn aikana pitäisi tehdä melkoisia suorituksia, jotta Salon parhaan kiertopalkinto päätyisi jonnekin muualle kuin pokaalin jo hyvin tuntemien Murtojen hellään huomaan.