Konkarit ja ei-niin-konkarit äänessä tämän viikon sunnuntaina

Salon torilla pääsee vielä kahtena sunnuntaina kuuntelemaan elävää musiikkia. Tulevana viikonloppuna vuorossa ovat trio Mikko & Sankarit sekä Core Group.

Ensin mainittu on sunnuntaitorien vakiokasvoja: he ovat olleet mukana jokaisena yhdeksänä kesänä. Tällä kertaa luvassa on kappaleita J-konkareilta: J. Karjalaiselta, J. Raittiselta ja J. Leskiseltä. Trioon kuuluvat basisti-laulaja Mikko Kuivala, rumpali Kari Isoniemi ja kitaristi-laulaja Kari Saarinen.

Core Group taas on salolainen groove-kokoonpano, joka ammentaa funk- ja bluesrytmeistä ja on alkanut keikkailla vasta hiljattain. Ryhmä esittää kitaraklassikoista rentoja versioita.

Kokoonpanoon kuuluvat rumpali AP Kivinen, kitaristi Timo Uusiniemi, basisti Kari Lehtinen ja laulaja-kitaristi Antti Rissanen. Salon Seudun Sanomat kirjoitti bändistä alkuvuonna jutun, jonka voi lukea täältä.

Ohjelmallisia sunnuntaitoreja järjestävät Lasten Laulukaupunki, Salon Torikaffe ja Salon kaupunki.

Su 20.8. Salon torilla Mikko & Sankarit klo 10–12, Core Group klo 12–14.