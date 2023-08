Kookas puu rysähti hautakivien päälle Uskelassa – korvausvastuu selvityksessä

Viime viikkoinen myrsky teki paljon tuhoa Salon seudulla. Lukuisista tuulessa kaatuneista puista yksi iskeytyi Uskelan kirkon hautausmaalla hautakivien päälle.

Salon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Markku Johansson havahtui tapaukseen heti. Puulle ei kuitenkaan pystytty tekemään välittömästi mitään.

– Kielsin menemästä siivoamaan puuta, koska myrsky jatkui eikä työntekijöiden turvallisuutta voitu taata. Meillä ei ollut myöskään kalustoa tai riittävästi työntekijöitä, jotta olisimme saaneet puun heti siirrettyä.

Puu kaatui tiistaina, mutta se ei heti rikkonut hautakiviä. Perjantaiaamuun menneessä puu oli rysähtänyt kokonaan rungosta poikki.

Myrskyn laannuttua seurakunnan työntekijät ryhtyivät siistimään puuta leikkaamalla siitä oksia pois. He myös rajasivat alueen näkyvästi varoitusnauhalla.

– Ilman kaivinkonetta noin isoa puuta ei saada siirrettyä. Meidän olisi tarkoitus saada kaivinkone hautojen peittopuolelta vielä tämän viikon aikana käyttöömme.

Johansson on saanut tapauksesta useita puhelinsoittoja hautausmaan kävijöiltä.

– On kyselty paljon, olemmeko huomanneet tapauksen. Osa omaisista oli harmistuneita, osa ei ollut milläänsäkään.

Puu makaa tällä hetkellä noin kuuden hautakiven päällä. Yksi vaurioituneista hautakivistä on Hanna Tähkäpään vanhempien.

Tähkäpää kävi haudalla viime viikon lauantaina ehostamassa hautakukkia. Hän järkyttyi näkemästään.

– Se oli niin odottamatonta. Hautakivien lisäksi puu oli rikkonut ympäröivää rauta-aitaa, jonka olemme omakustanteisesti korjanneet.

Tähkäpään ensireaktio oli kameran kaivaminen autosta. Hän nappasi kaatuneesta puusta kuvan veljelleen.

Seurakunnalle hän ei ilmoittanut, sillä alue oli selkeästi merkattu ja puuta siistitty.

Myrskytuulen riepottama puu rikkoi Tähkäpään vanhempien hautakiven pahasti.

– Kivi halkesi kokonaan keskeltä. En tiedä, saako tuollaista jälkeä enää korjattua vai tarvitsemmeko kokonaan uuden kiven.

Korvausvastuu on vielä epäselvä. Lähtökohtasesti hautakivi on omaisten omaisuutta ja heidän vastuullaan, mutta kaatuneen puun saattaa korvata myös seurakunnan vastuuvakuutus. Asia on parhaillaan selvityksessä seurakunnan ja vakuutusyhtiön välillä.

– Valtaosan hautakivien vaurioista, kuten kiven kaatumisen tai liikkumisen sääilmiöiden seurauksena kustantaa omainen itse. Tässä tapauksessa emme kuitenkaan vielä tiedä, kuka on korvausvastuussa, Johansson taustoittaa.

Eniten vaurioituneet hautakivet, mukaan lukien Tähkäpään kivi, sijaitsivat seurakunnan entisten työntekijöiden yhteisessä haudassa.

Hautakivien ohella vahingoittui myös vanhan hautaholvin katto. Myrskytuhoja todisti ensi kädessä Johanssonin lisäksi seurakunnan kausityöntekijä Eveliina Niini-Oksanen.

– Hautaholvi oli kokonaan ummessa oksista ennen raivaustöitä. Saimme ne kaikki siivottua perjantaina.

Niini-Oksanen on työskennellyt eri seurakunnissa jo kolmisenkymmentä vuotta. Vielä koskaan hän ei ole nähnyt hautakiven halkeamista kokonaan.

– Kaikenlaisia jälkiä on tullut ja kivet ovat joskus painuneet, mutta halkeamista en ole todistanut.