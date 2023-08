KORJAUS: SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi Ylen kannatusmittauksessa

SDP on noussut Ylen kannatusmittauksessa suosituimmaksi puolueeksi 22,8 prosentin kannatuksella. Nousua edellisestä kannatusmittauksesta on 2,2 prosenttiyksikköä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä tämä kertoo siitä, että suuri enemmistö suomalaisista ei hyväksy rasismia.

– Viesti on mielestäni tässä selvä. Valtaosa suomalaisista ei hyväksy löperöä suhtautumista rasismiin tai rasismia. Hallituksella on vakava paikka selkiyttää linjaansa, mitä tulee yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, Lindtman sanoo.

Lindtman kommentoi kannatuskyselyä turvallisuuspoliittisessa keskustelutilaisuudessa Luumäellä.

Toiselle sijalle pudonnutta kokoomusta kannattaa 19,8 prosenttia. Puolueen kannatus on pudonnut 2,3 prosenttiyksikköä edellisestä kannatusmittauksesta.

Kolmannella sijalla on perussuomalaiset 19,2 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on laskenut yhdellä prosenttiyksiköllä edellisestä kannatusmittauksesta.

Kokoomus ja perussuomalaiset menettivät naiskannattajia

Kannatusmittauksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Jussi Westisen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset menettivät erityisesti alle 35-vuotiaita sekä naiskannattajia.

Muista hallituspuolueista kristillisdemokraattien kannatus kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä, kannatuksen ollessa nyt neljä prosenttia, ja RKP:n kannatus puolestaan laski 0,2 prosenttiyksikköä. RKP:ta kannattaa nyt 3,9 prosenttia.

Oppositiosta keskusta sekä vasemmistoliitto kasvattivat kannatustaan 0,7 prosenttiyksiköllä. Keskustan kannatus on nyt 10,7 prosenttia ja vasemmistoliiton 8,5 prosenttia.

Vihreiden kannatus sen sijaan laski 0,6 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 8 prosenttia.

Kannatusmittauksen virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi runsaat 2 500 ihmistä. Puoluekantansa ilmoitti lähes 2 000 ihmistä.

—

Juttu on julkaistu alun perin 3. elokuuta. Alkuperäisessä jutussa kerrottiin virheellisesti, että kannatusmittauksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Tosiasiassa kannatusmittauksen virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.