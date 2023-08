Korkeasaaren sateenkaariboa Pedro edelleen karkuteillä – osaa pyydystää oman ruokansa

Korkeasaaren eläintarhan terraariosta kuukausi sitten karannutta brasiliansateenkaariboa Pedroa ei ole löydetty etsinnöistä huolimatta. Myöskään uusia havaintoja ei käärmeestä ole tehty, kertoo eläintenhoidon ja suojelun kuraattori Ville Vepsäläinen Korkeasaaresta.

Oletus on, että sateenkaariboa piilottelee edelleen jossain päin Amazonia-taloa.

– Siellä on paljon rakenteita ja koloja sekä lämpöä ja ruokaa sille, Vepsäläinen kertoo.

Etsitty monin eri tavoin

Heinäkuussa Pedron lähdettyä karkuteille Korkeasaaren Amazonia-talossa yritettiin etsiä boaa muun muassa kuvaamalla putkistoa. Jauhoa on levitelty moneen paikkaan siinä toivossa, että käärme merkkaisi näin kulkureittinsä kulkiessaan jauhoisen lattian läpi.

Myös ruokaa on käytetty syöttinä, mutta siitäkään Pedro ei ole ollut liiemmin innostunut. Vepsäläinen kertoo, että boat voivat olla helposti jopa puolitoista kuukautta syömättä. Kaiken lisäksi Pedro osaa pyydystää itse oman ruokansa – tämä todistettiin Korkeasaaressa jo Pedron ensimmäisinä päivinä.

– Hoitajat näkivät, kun se tyytyväisenä kuristi ja nautiskeli sen tilaan eksynyttä metsähiirtä, kertoo Vepsäläinen.

12-vuotias Pedro saapui Korkeasaareen viime toukokuussa. Käärme on pituudeltaan noin 1,5 metriä, ja se on noin ranteen paksuinen. Sateenkaariboa on yöaktiivinen, eikä sille ole ominaista hakeutua ihmisten luo. Se ei ole myrkyllinen. Käärmeen entisen omistajan ja eläintarhan hoitajien mukaan sateenkaariboa on rauhallinen.

Vilma Kilkki