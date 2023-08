Koskelainen Hanna Kanasuo matkustaa Panamaan karaoken MM-kisoihin

Koskelainen Hanna Kanasuo sijoittui viikonloppuna toiseksi karaoken SM-kisoissa. Kakkossija varmisti sen, että Kanasuo matkaa marraskuussa karaoken MM-kilpailuihin Panamaan.

Viime perjantaina SM-kisojen ensimmäisellä kierroksella Kanasuo tulkitsi Lady Gagan kappaleen Always Remember Us This Way.

– Alun perin aikomuksena oli ottaa alkuun hieman isompi biisi, mutta pienten ääniongelmien takia jouduin helpottamaan kappalevalintaani, Kanasuo kertoo tiedotteessa.

Kolmannella ja viimeisellä kierroksella kappalevalinta oli Loren Allredin Never Enough.

Valmistautuminen kohti MM-kisoja on alkanut.

– Valmistautuminen alkaa sillä, että valitsen esitettävät kappaleet ja sen jälkeen aloitan niiden työstämisen. Saan onneksi apuja KWC Finlandin tuotannolta, mutta haluan myös työstää kappaleita lauluopettajan kanssa.

Tuore SM-kakkonen paljastaa, että hän kartuttaa esiintymiskokemusta keikkailemalla bilebändi Hanna ja Henrikassa.