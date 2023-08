Kreml kiistää määränneensä Prigozhinin salamurhattavaksi – ”Täysi valhe”

Venäjän hallinto kiisti perjantaina odotetusti, että sillä olisi mitään tekemistä Wagner-palkkasotilasyhtiön johtajan Jevgeni Prigozhinin kuoleman kanssa. Myös Venäjän läheisen liittolaisen, Valko-Venäjän, presidentti Aljaksandr Lukashenka vakuutteli, ettei usko Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla olleen mitään tekemistä asian kanssa.

– Tietenkin lännessä näitä spekulaatioita esitetään tietystä näkökulmasta. Se kaikki on täydellistä valetta, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov.

Peskovin mukaan kyseessä on traaginen tapaus. Hän kehotti niin ikään kärsivällisesti odottamaan, että käynnissä olevat tutkimukset paljastavat, mitä koneen maahansyöksyssä tapahtui.

Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan ilmailumääräysten rikkomisesta, mutta eivät ole toistaiseksi kertoneet yksityiskohtia asiasta.

Kysymykseen siitä, osallistuisiko presidentti Prigozhinin hautajaisiin, Peskov vastasi Putinin olevan varsin kiireinen töidensä vuoksi.

”Liian karkeaa ja epäammattimaista”

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka oli hänkin vakuuttunut siitä, ettei venäläiskollega ole Wagner-johtajan kuoleman takana.

– Hän on laskelmoiva, hyvin rauhallinen ja jopa hidas henkilö, joka tekee päätöksiä toisenlaisista, vähemmän monimutkaisista asioista. Siksi en kykene kuvittelemaan, että Putin teki sen, että se olisi Putinin syytä. Se on liian karkeaa, epäammattimaista työtä jos jotakin, Lukashenka sanoi valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan.

Lukashenka kertoi myös varoittaneensa Prigozhinia siitä, että hänen oma henkensä voi olla vaarassa.

– Sanoin hänelle: Zhen, tajuatko, että tapat ihmisiä ja kuolet itsekin, Lukahsenko sanoi käyttäen Prigozhinista yhtä tämän kutsumanimistä.

Palkkasotureilta vaaditaan uskollisuudenvala Venäjälle

Puolisotilaallisten joukkojen jäsenten tulee vannoa uskollisuudenvala Venäjän lipulle, kerrotaan tänään allekirjoitetussa Venäjän presidentin Vladimir Putinin antamassa asetuksessa.

Määräys koskee ”vapaaehtoisten joukkojen” jäseniä. Termillä viitataan normaalisti palkkasotilasjärjestöihin. Asetuksen tarkoituksena on sen tekstin mukaan luoda henkinen ja moraalinen perusta Venäjän liittovaltion puolustamiselle.

Asetus koskee myös ryhmittymiä, ”jotka osallistuvat asevoimien antamien tehtävien suorittamiseen”, sekä alueellisia puolustusjoukkoja, Kremlin verkkosivuilla julkaistussa asetuksessa todetaan.

Asetus annettiin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhin aloitti lyhyeksi jääneen kapinan Venäjällä. Prigozhin kuoli, kun häntä kuljettanut lentokone syöksyi maahan keskiviikkona.

Kun Kremlin edustajalta Dmitri Peskovilta kysyttiin, mikä on Wagnerin tulevaisuus, tämä vastasi, ettei ryhmää lain mukaan ole olemassa. Palkkasotilasyhtiöt ovat teknisesti ottaen laittomia Venäjällä.

ISW: Wagner-taistelijoita häipynyt leiriltään Valko-Venäjältä

Wagner-palkkasotilasyhtiön johtajan Jevgeni Prigozhinin sekä muiden yhtiön johtohenkilöiden kuolema salamurhaksi uskotussa lentoturmassa oli lopullinen kuolinisku Wagnerille. Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän puolustusministeriö jo rekrytoi Wagnerin nykyisiä ja entisiä taistelijoita perustamiinsa uusiin palkkasotilasyrityksiin, jotka korvaavat Wagnerin operaatiot ulkomailla.

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät Wagnerin purkaneen lähes kolmasosan teltoistaan Tselin-leirillään Valko-Venäjällä, ISW kertoo.

Lukuisia taistelijoita on raportin mukaan häipynyt Venäjän jätettyä maksamatta heidän ylläpitonsa Valko-Venäjällä.

Wagnerin lyhyt mutta dramaattinen kapina Prigozhinin johdolla päättyi kesäkuussa Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan neuvoteltua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Wagner-joukkojen siirtymisestä Valko-Venäjälle.

”Wagnerin taistelijat unohtavat tämän”

Washington Post -lehti kertoi, että Prigozhinille sekä koneturmassa kuolleelle Dmitri Utkinille on kyhätty muistomerkki Novosibirskin kaupungissa Etelä-Venäjällä. Taistelijat koristelivat Prigozhinin ja Utkinin kehystetyt valokuvat kukilla ja asettivat ne Wagnerin lipun alle.

Riippumattoman venäläisen Meduza-uutissivuston haastattelemat Wagner-taistelijat kertoivat, että taistelijoilla on mieli maassa, mutta että heillä ei ole keinoa vastata Prigozhinin epäiltyyn salamurhaan tai kostaa sitä. Yksi Afrikassa taistellut sotilas sanoi taistelijoiden kutsuneen Prigozhinia ”isäksi”.

– Jos tämä olisi tapahtunut kesäkuun 27. päivänä, juuri (Wagner-kapinan) jälkeen, olisimme reagoineet. Mutta nyt jotkut ovat lomalla, jotkut ovat rakentamassa omaa elämäänsä. Toiset ovat menneet töihin puolustusministeriöön, hän sanoi Meduzalle.

Wagner-yhtiö ei ole vielä virallisesti antanut lausuntoa Prigozhinin kuolemasta, mikä voi Meduzan mukaan johtua myös siitä, että Prigozhin on aiemmin kaksi kertaa lavastanut oman kuolemansa.

Ryhmää lähellä olevat sivustot ovat kuitenkin tuominneet lentoturman salamurhana ja julistaneet Prigozhinin kuolleen.

– Ei hätää, he jauhavat tätä paskaa sosiaalisessa mediassa kaksi viikkoa ja sitten unohtavat sen, sanoi Meduzalle Wagner-veteraani, joka kertoi jo allekirjoittaneensa sopimuksen virallisen sotilasosaston kanssa.

Venäjän johto hajautti Wagner-taistelijat tahallaan ennen Prigozhinin kuolemaa, hän epäilee.

– Osa miehistä on nyt jumissa Valko-Venäjällä, osa Afrikassa ja loput ovat hajautuneet tasaisesti Venäjän alueelle. Kaikki hajautettiin etukäteen, (sillä) maan johto suojeli itseään. Jotkut ovat soittaneet minulle kysyäkseen, kuinka tehdä kuten minä olen tehnyt, hän sanoi.

Lehti: Wagner järjesti koulutuksia vielä äskettäin

Wagnerin joukkojen toiminnan jatkumisesta kesäkuisen kapinan jälkeen esitettiin erilaisia spekulaatioita.

Washington Post kirjoitti kuitenkin tänään, että Wagner sen mukaan varmuudella järjesti koulutuksia ja kokoontumisia heinä-elokuun aikana ainakin kuudessa eri paikassa Valko-Venäjällä. Kokoontumisia ja koulutustapahtumia järjestettiin muun muassa Valko-Venäjän sotilastukikohdissa sekä turvallisuusjoukkojen kohteissa, Washington Post kirjoitti.

Lehden mukaan taistelijoiden koulutus näytti keskittyvän aseiden ja tiedustelulennokkien käsittelyyn, juoksuhautojen käyttämiseen, ensiapukoulutukseen ja sotilastekniikkaan.

Britannian puolustusministeriön tämänpäiväisessä tiedustelukatsauksessa viestipalvelu X:ssä arvioitiin, että Prigozhinin kuolema ravistelee Wagner-ryhmää ”syvästi”. Siinä todettiin myös, että mahdollisen seuraajan olisi vaikea täyttää hänen paikkaansa.

– Hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa, kuten hänen ylivilkkautensa, poikkeuksellinen pelottomuutensa, pyrkimyksensä saavuttaa tuloksia ja äärimmäinen julmuutensa muovasivat Wagnerin, ja tuskin kukaan seuraaja voi olla hänenlaisensa, raportissa sanottiin.

Ministeriö totesi, että vaikka Prigozhinin kuolema on ”erittäin todennäköinen”, sille ei ole vielä saatu lopullisia todisteita.

”Wagner ei ole vain yksi mies”

Myöhään torstaina jotkut asiantuntijat arvioivat BBC:lle, että Wagner jatkanee jossain muodossa Prigozhinin kuoleman jälkeenkin.

– Järjestö säilyy tulevaisuudessa luultavasti muulla nimellä, mutta se on jo todistanut pystyvänsä mukautumaan ja muuttumaan, sanoi Joana de Deus Pereira lontoolaisesta Royal United Services Institute -ajatushautomosta.

– Wagner ei ole vain yksi mies vaan ekosysteemi, hän sanoi.

Yhdysvaltalaisen Atlantic Council -ajatushautomon asiantuntija Ruslan Trad puolestaan arvioi BBC:lle, että Putinille tulee olemaan haaste löytää uudelle ryhmälle sellaista johtajaa, jolla olisi tarpeeksi varoja toiminnan rahoittamiseksi, mutta joka ei myöskään haastaisi hänen hallintoaan.

Tradin mukaan onkin todennäköistä, että uudistuneen palkkasotilasyhtiön johtoon asetettaisiin joku, jolla on yhteyksiä Venäjän sotilastiedustelu GRU:hun.

——

Lähteenä myös uutistoimisto AFP

Ayla Albayrak, Hannu Aaltonen