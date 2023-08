Kuusjoella tiedetään, miten Wilma Murron mamma pitää tähtihyppääjän tossut maassa

Uhkaavan tummat sadepilvet peittävät taivaan, mutta rauhallisella Kuusjoen kylänraitilla paistaa aurinko. MM-pronssivoitto vei seiväshyppääjä Wilma Murron kotipaikkakunnan maailmankartalle.

Salon Seudun Sanomat kävi torstaina kyselemässä kisatunnelmia kuusjokelaisilta.

Maria Kurikkaoja kertoo seuranneensa naisten seiväshypyn finaalia jännittyneissä tunnelmissa. Hän ei malttanut mennä nukkumaan, vaan katsoi väsymyksestä huolimatta kisan loppuun saakka.

– Meinasin nukahtaa sohvalle ennen kuin lähetys alkoi, mutta kisa oli pakko katsoa loppuun.

Kurikkaojan mielestä hetken näytti jo siltä, että Murto toisi Suomelle kultaa. Hän on kuitenkin erittäin tyytyväinen myös kolmanteen sijaan.

– En ole pettynyt. Ihan kuin olisi kultaa voittanut.

Kurikkaoja lähettää lämpimät onnittelut tuoreelle pronssimitalistille.

– Tuhannesti onnea!

Myös Heikki Meller kuvailee eilistä finaalilähetystä jännittäväksi.

– Peukkuja pidettiin koko ajan Wilman puolesta.

Murron isoäiti Tarja Murto sekä äiti Sari Murto ovat kuusjokelaiselle Heikki Mellerille tuttuja, mutta Wilma Murtoa hän ei henkilökohtaisesti tunne.

– Wilman mamman tunnen hyvinkin. Hän on mahtava. Hän sanoo Wilmalle aina, että ”jos nokkaasi nostat, niin tänne ei ole tulemista”, Meller naurahtaa.

Meller kertoo olevansa kaiken kaikkiaan tyytyväinen suomalaisten kisasuorituksiin yleisurheilun MM-kisoissa.

– Suomalaiset ovat pärjänneet yllättävän hyvin. Sitä on ihan hienoa katsoa, vaikka en mikään himopenkkiurheilija olekaan.

Myös Jarkko Vainio on mielissään suomalaisen menestyksestä arvokisoissa. Hänen mielestään Wilma Murron pronssimitali on Suomelle suuri voitto.

– Taso on maailmalla niin kova, Vainio toteaa.

Vainio kertoo huomanneensa useita loukkaantumisia yleisurheilun MM-kisoissa ja toivookin Wilma Murrolle terveyttä urheilu-uralle.

Vainio kannustaa tuoretta pronssimitalistia jatkamaan harjoittelua ja tavoittelemaan voittoja myös tulevissa arvokisoissa.

– Nyt täytyy harjoitella kovaa, kun olympialaiset ovat ensi vuonna.

Asko Määttänen uskoo, että Murrolle olisi saattanut irrota jopa kultamitali toiseksi viimeisellä hypyllä.

– Hyppy oli niin hyvä, että sillä olisi varmaan ylittynyt sekin, jossa Murto putosi pois.

Hänkään ei kuitenkaan ole pettynyt pronssimitaliin, vaan lähettää Wilma Murrolle suuret onnittelut.

– Jatka samaan malliin, hyvään suuntaan olet menossa.

Määttänen aikoo katsoa yleisurheilun MM-kisat loppuun, ja toivoo, että Suomeen saataisiin vielä lisää mitaleita.

– Toivotaan, että tulisi yllätyksiä suomalaisten puolesta.

Kuusjoen Salessa työskentelevät Tiia Nurmi ja Hanna Hänninen kertovat olevansa ylpeitä, että Kuusjoen kasvatti saavutti menestystä MM-kisoissa. Myös he ovat Murron pronssimitalista erittäin tyytyväisiä.

– Oli jännä kisa, Hänninen toteaa.

– Hyvin Wilma veti. Ylpeä saa olla, Nurmi sanoo.

Nurmi ja Hänninen uskovat, että Wilma Murrolla on mahdollisuudet voittoihin myös tulevissa arvokisoissa.

– Wilma pääsee vielä pitkälle, Nurmi uskoo.

– Hän on kova likka. Hän tulee voittamaan vielä, Hänninen jatkaa.

Juttua muokattu 25.8. klo 15.35. Jutussa haastatellun Heikin sukunimi ei ole Peller, vaan Meller.