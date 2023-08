Lahden äärioikeistoterrorismijutussa syytteet neljälle – Syyttäjä: Epäillään rasististen uskomustensa perusteella valmistautuneen aseelliseen konfliktiin, jossa ihmisiä tapettaisiin

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet neljää suomalaismiestä vastaan muun muassa Lahteen sijoittuvassa epäillyssä äärioikeistoterrorismijutussa. Kolmea syytetyistä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista, kuten kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Yhdellä syytetyllä ei epäillä olleen terroristista tarkoitusta.

– Syytettyjen epäillään rasististen uskomustensa perusteella valmistautuneen väestöryhmien väliseen aseelliseen konfliktiin, jossa ihmisiä surmattaisiin ja yhteiskunnan rakenteita horjutettaisiin iskuilla, joissa käytettäisiin itse valmistettuja ampuma-aseita, syyttäjä sanoo tiedotteessaan.

Syytettyjen epäillään valmistaneen aseita 3D-tulostamalla. Syyttäjän mukaan asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että toiminta olisi edennyt konkreettisen terroriteon valmistelun asteelle.

Syytetyt ovat kiistäneet epäillyt rikokset pääosin.

Yksi vangittuna edelleen

Epäillyt ovat 21-, 26-, 28- ja 66-vuotiaat miehet. Kaikki vangittiin viime vuoden syksyllä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Heitä epäiltiin tuolloin törkeästä ampuma-aserikoksesta. Sittemmin tutkinnassa alettiin epäillä, että rikos on tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Kaikki epäillyt vapautettiin loka–marraskuussa. Viimeisenä tutkintavankeudesta vapautui 28-vuotias mies. Pakkokeinotiedoista selviää, että miehen epäiltiin syyllistyneen heti vapautumispäivänään 4. marraskuuta terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn törkeään ampuma-aserikokseen sekä kouluttautumiseen terrorismirikoksen tekemistä varten. Hänet vangittiin uudelleen, ja hän on vangittuna edelleen.

Mies on ollut aiemmin perussuomalaisten ehdokkaana kuntavaaleissa sekä rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen jäsen.

Tulostettu 3D-aseita

Poliisi kertoi heinäkuussa, että epäillyt ovat muodostaneet radikalisoituneen äärioikeistolaisen ryhmittymän. Poliisin mukaan epäiltyjen motiivit pohjautuvat akselerationistiseen ideologiaan, jossa yritetään jouduttaa yhteiskunnan romahtamiseen johtavia kehityskulkuja.

Akselerationismissa on kyse äärioikeistolaisesta, demokratian hylänneestä aatemaailmasta, jonka mukaan yhteiskunta pitää romahduttaa terrori-iskuilla, jotta päästään valkoisten hallitsemaan totalitaristiseen yhteiskuntaan. Ajattelussa erivärisiä ja muualta muuttaneita ihmisiä, vastakkaista aatemaailmaa edustavia poliitikkoja, juutalaisia ja erityisesti islaminuskoa harjoittavia ihmisiä pidetään uhkana.

Miehet ovat poliisin mukaan kouluttautuneet 3D-asetekniikkaan ja valmistaneet 3D-tulostamalla aseita sekä valmistautuneet tekemään aseilla terroristisen teon. Poliisin mukaan ryhmällä ei kuitenkaan ole ollut konkreettista iskusuunnitelmaa eikä kehenkään ole kohdistunut konkreettista uhkaa. Jutun tutkinnanjohtajat kuitenkin katsoivat, että epäillyt ovat olleet toiminnassaan tosissaan.

– Kyllä siinä on oltu erittäin tosissaan. Aseiden rakentamiseen on lähdetty, ja se on kestänyt kuukausia. Kyllä näkisin, että vähintäänkin tosissaan suunnitelmallisesti on tehty ja varauduttu tulevaan, kun kuitenkin tarkoitus on ollut 15 kappaletta FGC-9-konepistooleja rakentaa, sanoi Hämeen poliisin tutkinnanjohtaja Tuomas Kuure.

Kohteena maahanmuuttajat ja infrastruktuuri

Poliisin mukaan suunniteltujen iskujen kohteena ovat olleet yleisesti ei-kantasuomalaiset ihmiset, maahanmuuttajat ja tummaihoiset ihmiset. KRP:n tutkinnanjohtaja Sanna Springare sanoi, että epäillyt ovat keskustelleet myös juutalaisista, ja hänen mukaansa myös heitä voidaan pitää jonkinlaisena kohteena.

Hämeen poliisin tutkinnanjohtaja Kuure sanoi, että kun epäillyt olivat harjoitelleet ampumista, maalitauluna olleeseen vesimeloniin oli piirretty Daavidin tähti.

Ryhmän epäiltynä kohteena ovat poliisin mukaan olleet myös poliittiset tai ideologiset tahot, jotka ovat ryhmän mielestä suhtautuneet maahanmuuttoon ”väärällä tavalla”. Kuuren mukaan epäiltyjen keskusteluissa ovat nousseet esiin joidenkin valtakunnanpoliitikkojen nimet. Lisäksi esimerkiksi yhdistysten yhteistietoja on jaettu keskusteluissa.

Iskuja on poliisin mukaan suunniteltu kohdistettavan myös infrastruktuuriin, kuten raideliikenteeseen ja sähköverkkoon.

Etsinnöissä epäillyiltä löytyi äärioikeistolaista materiaalia ja tunnuksia, esimerkiksi hakaristilippu ja musta aurinko. Epäiltyjen hallusta on löytynyt yhteystietoja, jotka viittaavat kytköksiin kansainväliseen äärioikeistoliikkeeseen. Poliisin mukaan keskusteluja ei kuitenkaan havaittu käydyn.

