Laskelmoiva tai vastuullinen – Saarikon puheet voi tulkita kahdella tapaa

Keskustan eduskuntaryhmä linjasi suhtautumistaan hallitukseen ja sen kriiseihin tällä viikolla kesäkokouksessaan. Otsikoihin nousi etenkin puheenjohtaja Annika Saarikon kommentti, jonka mukaan puolue on valmis myös tukemaan hyväksi katsomiaan hallituksen esityksiä.

Tässä ei ole varsinaisesti mitään uutta. Saarikko esitti saman ajatuksen jo Salkkarin haastattelussa elokuun alussa (SSS 4.8.). Tuolloin Saarikon puheista paistoi, että keskusta ei välttämättä hingu kaatamaan hallitusta. Saarikko on suhtautunut koko ajan melko maltillisesti tulevaan luottamusäänestykseen.

Keskustassa ei kaivata yksittäisten ministerien luottamuksen mittaamista. Puolue odottaa hallituksen tiedonantoa ja ehkä jopa toivoo, että siinä olisi villoja nykyisen koalition pysymiseksi joten kuten tolpillaan.

Saarikko on epäilemättä tehnyt kesän aikana perusteellisen tilanneanalyysin. Keskustalle nykyinen asetelma on hyvä. Sitä voi pitää näkökulmasta riippuen joko opportunistisena tai vastuullisena.

Saarikon mukaan keskusta haluaa kunnioittaa vaalitulosta: Voittajien on hallittava. Siksi on vastuullista antaa nykypohjalle mahdollisuus näyttää, mihin suuntaan se haluaa Suomea viedä. Kesän rasismikohun voi nähdä kunniattomana sivujuonteena, joka olisi syytä pikaisesti käsitellä pois alta. Keskusta on valmis odottamaan, että eduskunnassa päästään varsinaisten uudistusten kimppuun.

Vastuullinen Saarikko myös tietää, että hallituksen kaatuminen johtaisi uuteen sekasortoon. Hallituspuolueet häviäisivät, mutta voittajasta olisi epäselvyyttä. Pahimmillaan päätöksenteko ajautuisi pitkäksi aikaa umpikujaan.

Mahdollinen uusi, kokoomuksen ja demarien varaan rakentuva hallitus ei hyödyttäisi keskustaa.

Keskustalla on takanaan järisyttävä vaalitappio, johon perussuomalaiset ei ollut lainkaan osaton. Jos nämä ovat hallituksessa tekemässä ikäviä päätöksiä, keskusta voi oppositiossa odotella vanhojen kannattajien paluuta. On mukavampi, että pakolliset leikkaukset tekee joku muu.

Keskusta voi myös odottaa, että nykyhallitus ei yritä puuttua kovin moneen sille tärkeään kokonaisuuteen. Turkistarhaajiakaan keskustan ei tarvitse rientää suojelemaan.

Saarikko on monesti nostanut esiin esimerkiksi huolen terveydenhuollon lähipalveluista. Pian hyvinvointialueilla alkaakin rytistä, kun palveluverkkoa ryhdytään leikkaamaan. Saarikko tietää, että hallituksella ei ole taskussaan poppakonsteja, joilla sote nopeasti pelastettaisiin.