Lauri Markkasta odottaa erityiskohtelu mutta koripallomaajoukkue luottaa liikkeeseen

Suomen jokainen vastustaja koripalloilun MM-kisoissa rakentaa puolustuksensa Lauri Markkasen hidastamiseksi. Se pätee myös perjantaina, kun Suomi avaa MM-kisat Okinawassa Australiaa vastaan, ja sen tietää Markkanen, jonka harteilla lepää suuri osuus Suomen mahdollisuuksista.

– He ovat aktiivisia ja katkovat syöttöjä. Me tiedämme, että heillä on loistavia puolustajia ja meidän täytyy olla valmiina siihen. Meidän täytyy pelata omaa hyökkäyspeliämme, ei meidän tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Olemme tehneet joitakin pieniä muutoksia, jotka voivat tuoda avoimia heittopaikkoja. Meidän täytyy toteuttaa pelisuunnitelmaamme ja olla valmiina heidän puolustustaan vastaan, Markkanen itse ennakoi Suomen harjoitusten jälkeen torstaina.

Australia sijoittui kolmanneksi Tokion kahden vuoden takaisissa olympialaisissa, ja joukkueen kahdestatoista pelaajasta yhdeksän pelaa tulevalla kaudella NBA:ssa. Australialla ei kuitenkaan ole heittää Markkasta vastaan selkeää taisteluparia, joka olisi suunnilleen samankokoinen. Sen sijaan Australia käyttänee Markkasen ensisijaisena vartijana häntä lyhyempiä mutta hyvin liikkuvia laitapelaajia kuten Matisse Thybullea ja Xavier Cooksia.

– Varmasti tulee painetta ja tuplausta ja kaikennäköisiä puolustusmuotoja, mutta lähdetään meidän systeemin kautta rikkomaan. Ei me lähdetä pelaamaan isolation-koripalloa (yksittäisen pelaajan yksi vastaan yksi -pelaamista). Varmasti tulee vaikeita hetkiä, ja varmasti tulee erilaisia puolustusmuotoja, mutta olemme niitä katsoneet ja tuntuu, että olemme valmiita, Markkanen sanoi.

”Heillä on isommat paineet”

Markkanen kertoi Suomen valmistautuneen tilanteisiin, joissa hänellä on kokoetu vartijaansa, mutta ei halunnut mennä pitemmälle yksityiskohtiin.

– En mä rupea scouttia (raporttia taktiikasta) antamaan pois, Markkanen sanoi.

Markkanen on parhaimmillaan saadessaan pallon liikkeeseen. Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi uskoo Australian keskittyvän Suomen pelin ja pallon liikkeen hidastamiseen.

– Pelaamme yhtä maailman parhaista joukkueista vastaan, joten odotettavissa on, että he pelaavat joukkuepuolustusta Lauria vastaan. Varmasti jokainen joukkue tässä turnauksessa pyrkii hidastamaan meidän peliämme, pyrkii saamaan meidät pelaamaan puolen kentän peliä ja katkaisemaan pallon liikkeen, Tuovi ennakoi.

MM-turnaus alkaa neljän maan alkulohkoilla, joista kustakin kaksi parasta etenee ylempiin jatkolohkoihin. Suomi on yhdessä kisojen kovatasoisimmista alkulohkoista yhdessä Australian, Saksan ja Japanin kanssa, joten heti ensimmäisen pelin merkitys on valtava.

– Australia on tyypillinen hyvä joukkue siten, että jos peliä ei riko vaan odottaa ja luulee olevansa hyvä, he löytävät vielä lopussakin hyvän heiton. Syöttötaidollisesti se on yksi tämän turnauksen parhaista joukkueista. Jos heidän antaa syötellä, jossain vaiheessa tulee noutaja. Taitotaso on poikkeuksellinen, Tuovi arvioi.

Suomen päävalmentaja kaivoikin avausottelun aattona esiin koripallomaajoukkueen perinteisen altavastaaja-asenteen, tosin nykypolvelle sopivalla lisäyksellä.

– En usko, että Australia ajattelee, että on kiva aloittaa kisat Suomea vastaan. Uskon, että heillä on aika paljon isommat paineet. Me voimme lähteä kiusaamaan ja lähteä sillä asenteella, joka on meille se vahvin eli ennakkoluulottomasti ja altavastaajana. Me kunnioitamme kaikki vastustajia, mutta toisaalta olemme sen verran itsevarmoja, että uskomme, että meillä on mahdollisuus voittaa, Tuovi sanoi.

Raiko Häyrinen