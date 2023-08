Lintuinfluenssaan kuollut naurulokki löytyi kirjaston katolta Mikkelissä – ensimmäinen Itä-Suomessa todettu tapaus

Naurulokin on vahvistettu kuolleen lintuinfluenssaan Mikkelissä Etelä-Savossa. Mikkelin kaupungin tiedotteen mukaan luonnonlinnusta löytynyt tapaus on ensimmäinen korkeapatogeeninen H5N1-virustapaus, joka on todettu tänä vuonna Itä-Suomessa.

Kaupungin pääkirjaston katolta löytyi aiemmin elokuussa neljä kuollutta luonnonvaraista naurulokkia, joista vain yksi oli tutkimuskelpoinen. Virustapaus vahvistettiin maanantaina.

Alueelle ei määrätä rajoitusvyöhykkeitä eikä kielletä siipikarjan ulkonapitoa, koska virusta löydettiin luonnonlinnusta. Ruokaviraston suosituksen mukaan vesilintujen metsästystä pitäisi välttää alueilla, joilla lintuinfluenssaa on todettu.

– Koska kuollut naurulokki löytyi Mikkelin pääkirjaston katolta, löytö ei aiheuttane rajoitussuosituksia vesilintujen metsästykselle, todetaan kaupungin tiedotteessa.

Edellisen kerran 2021 Itä-Suomessa

Lintuinfluenssaa on toistaiseksi todettu tänä vuonna linnuista muun muassa Pohjanmaalla sekä Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Lisäksi sitä on todettu runsaasti turkistarhaeläimissä Länsi-Suomessa pohjalaistarhoilla.

Ruokaviraston sivujen mukaan edellisen kerran Itä-Suomessa todettiin lintuinfluenssaa vuonna 2021. Korkeapatogeenistä H5N1-virusta todettiin muun muassa Puumalassa, Kiteellä ja Imatralla. Vuonna 2022 Kajaanissa Kainuussa todettiin lintuinfluenssaa sinisorsalla.

Markku Uhari