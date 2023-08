Lisää aikaa leikkimiseen!

Aikuisten leikkiminen on laajasti yleistyvä ilmiö. Hyvä niin, eläähän meissä kaikissa Peter Panin hengessä ainakin jossain määrin unelma ikuisesta lapsuudesta tai ainakin nuoruudesta, ja vapaasta elämästä ilman aikuisten velvoitteita.

Mitä leikkiminen tarkkaan ottaen tarkoittaa on mahdotonta määritellä. Kyse lienee lähtökohtaisesti päämäärättömästä toiminnasta, jota tehdään vain huvin ja nautinnon vuoksi. Usein leikkimiseen kuitenkin liittyy tavoitteita, kuten varsinkin lapsella oppiminen, miksei aikuisellakin. Leikkimistä tehdään nautinnon vuoksi, ei pakosta. Eläimetkin leikkivät, kuluttaakseen aikaa ja oppiakseen, kuten ihmisetkin.

Leikkimiseen liittyvät leikkikalut. Löytyy markkinatutkimuksia, joiden mukaan aikuisten lelujen markkina kasvaa Euroopassa nopeasti, kun lasten (alle 12 vuotta) markkina pienenee. Kulutus leluihin Euroopan rikkaissa länsimaissakin on vain noin 15 euroa vuodessa, mikä on häviävän pieni osa kaikkeen muuhun kulutukseen verrattuna. Kasvuvaraa on siis paljon.

Esimerkkejä aikuisten leikkimisestä on vaikka kuinka paljon (jätetään seksilelut tässä nyt käsittelemättä). Värityskirjat ovat olleet suuressa suosiossa jo vuosia myös aikuisten keskuudessa. Lego on ottanut vakaan aseman myös aikuisten markkinoilla myös omilla aktiivisilla toimillaan. Kun ruutua on tuijotettu tarpeeksi, alkavat myös erilaiset käsin kosketeltavat pöytäseurapelit kiinnostaa. Erilaiset Trivial Pursuit –tyyppiset tietokilpailut ovat aikuisten vapaa-ajanvieton peruskauraa.

Nostalgian kaipuu ja lapsuuden muistot edistävät myös leikkimistä. Nyt valtavan suosion saanut Barbie-elokuva on on tästä hyvä esimerkki. Itse myös pidin elokuvasta, ennen kaikkea siksi että Mattel osasi aidosti tehdä pilaa itsestään ja tuoda esiin Barbie-hahmoon liittyviä ristiriitaisuuksia ja kysymyksenasetteluja. Pompöösi kaiken unelmana esittävä elokuva tuskin olisi minua sytyttänyt. Keräilijät löytävät loputtoman määrän toinen toistaan mielenkiintoisempia leikkikaluja: Pez-annostelijat, pikkuautot, pienoisrautatiet, keräilykortit – jatka listaa itse.

Muoteja näyttää olevan ja tulevan. Missä komeron pohjilla ovat näinä päivinä jojot? Missä puujalat tai rullaluistimet? Jopa frisbee-kentilläkin näyttää usein olevan hiljaista. Joskus lelut myös kerta kaikkiaan auttamattomasti vanhenevat – vaikkapa Viewmaster-katselulaite, sinänsä hieno keksintö – tuskin enää tyydyttää nykyihmisten visuaalisia tarpeita.

Sosiaalinen media edistää aikuisten leikkimistä. Tässäkin asiassa sieltä on helppo löytää samanmielisten ryhmiä, ja mikä tahansa tavara tai keräilykohde on maailmanlaajuisesti tavoitettavissa ja usein ostettavissa verkon kautta. Vertaistuki on omiaan kannustamaan harvinaisenkin harrastuksen ylläpidossa ja kehittämisessä.

On jo paljon tieteellistäkin tutkimusta siitä, että leikkiminen on hyödyllistä aikuisillekin. Stressi vähenee, ja luovuus ja innovatiivisuus kasvaa. Uusia sosiaalisia suhteita syntyy. Muisti, hahmottamiskyky ja fyysinen toimintakyky paranevat useissa leikeissä aikuisillakin.

Valkeallakin pilvellä on tumma reunus. Ikävää on ettei Suomi ole mikään varsinainen lelujen mekka, pikemminkin teollisuudenala on täällä, sanottaisiinko juuri tilanteeseen sopivasti lapsenkengissä, ellei jo vanhuuden henkitoreissa. Tauno Matomäen ajatusten mukaisesti on kaiketi ajateltu ettei Suomesta kannata viedä mitään hevosta pienempää. Sosialistisen suunnitelmatalouden hengessä on kaiketi ollut myös tarpeellista satsata raskaaseen teollisuuteen, näpertely leikkikalujen kanssa on jätetty muille.

Reima Suomi

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.