Markku Kanerva ei saanut Varhalta nostoapua – ”Minut jätettiin oman onneni nojaan”

Pyörätuolilla liikkuva Markku Kanerva jäi kotonaan Somerolla väärään kerrokseen ilman apuvälineitä, kun porrashissi lakkasi toimimasta. Pelastuslaitos ja sosiaalipäivystys eivät kyenneet auttamaan.

– Olen hyvin hämmentynyt Varhan toiminnasta. Väisteltiin vastuuta, ja minut jätettiin oman onneni nojaan, Kanerva sanoo.

Kanervan mielestä virkamieskoneisto on unohtanut maalaisjärjen.

– Minun olisi ilmeisesti pitänyt sytyttää sisälle nuotio tai lyödä pääni seinään, jotta apua olisi saanut, Kanerva sanoo.

Kanerva on 61-vuotias liikkeenjohdon konsultti, joka tekee töitä kotona. Etenevä lihassairaus on pakottanut hänet täysipäiväisesti pyörätuoliin.

– Sähkösänky, sisäpyörätuoli ja sähköinen wc-nostin ovat arjessa välttämättömiä apuvälineitä, Kanerva kertoo.

Makuuhuone, kylpyhuone, wc ja työtilat ovat omakotitalon toisessa kerroksessa. Portaissa on viitisentoista askelmaa, jotka Kanerva ohittaa porrashissillä.

– Elämämme keskittyy yläkertaan, Kanerva korostaa.

Someron kaupungin vammaispalveluiden hankkima Omega-hissi on asennettu alkuvuodesta 2017. Hissi on kulkenut muutaman minuutin matkoja ylös ja alas satakunta tuntia, ja laite on aina toiminut moitteetta.

Tänä kesänä se meni epäkuntoon.

Oli juhannusviikon tiistai, kun Markku Kanerva oli aikeissa nousta illalla yläkertaan. Porrashissi ei käynnistynyt.

– Se oli jämähtänyt paikoilleen.

Kanerva otti yhteyttä maahantuojan huoltopäivystykseen. Sieltä sanottiin, etteivät he voi auttaa, koska hissistä ei ole huoltosopimusta.

Vaimo soitti hätäkeskukseen ja kertoi tarvitsevansa nostoapua välttämättä, mutta hätätilanteesta ei ole kyse. Hätäkeskuspäivystäjä välitti tehtävän pelastuslaitokselle.

– Varsin nopeasti paikalle tuli kuusi palokuntalaista. Viisi seisoi eteisessä, kun yksi sanoi soittavansa esimiehelle Turkuun.

Kanervan mukaan pelastusryhmän johtaja ilmoitti puhelun päätyttyä, ettei kantaminen käy liian suuren tapaturmariskin takia. Kanerva sai ohjeen soittaa sosiaalipäivystykseen.

– Sitten kuusi rotevaa palokuntalaista keräsi tavaransa ja poistui paikalta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys yritti etsiä ratkaisua. Sairaankuljetus torjui avunpyynnön, koska kyse ei ollut sairauskohtauksesta eikä loukkaantumisesta.

– Viimeisenä keinona sosiaalipäivystys ehdotti, että muuttaisin tehostetun palveluasumisen yksikköön, kunnes hissi saataisiin korjattua.

Markku Kanerva hämmentyi entisestään. Hän oli työelämässä, ja pärjäisi kotinsa yläkerrassa vaikka viikon, jos joku vain kantaisi hänet sinne.

Kello oli yhdeksän illalla, kun Kanerva keksi kysyä neuvoa taksiyrittäjä Tuomo Maavirralta, joka oli ajanut ambulanssia Somerolla parikymmentä vuotta.

Neuvomisen sijasta Maavirta ja hänen vaimonsa Pia Maavirta tulivat kymmenessä minuutissa ja kantoivat Kanervan pyörätuolissa kaksistaan yläkertaan.

– Se oli vain normaali nosto, Pia Maavirta sanoo.

Markku Kanerva oli kiitollinen ja helpottunut. Somerolaispari riensi avuksi omasta halustaan. Maksua Maavirrat eivät huolineet, vaikka Kanerva tarjosi.

– Mikään määrä palomiehiä ei näköjään riitä kantamaan 90 kiloa. Siihen tarvitaan yksi ystävällinen pariskunta, jolla on halua ja myötäelämisen taitoa, Kanerva toteaa.

Aluepalopäällikkö Sebastian Holm Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta korostaa, että pelastuslaitoksen tehtävä määritellään pelastuslaissa.

– Kiireetön kantoapu on sosiaalipuolen asia.

Tapaturma ei saisi sattua tehtävässä, joka ei ole lakisääteinen. Siksi pelastuslaitoksen tilannekeskus ilmeisesti päätyi epäämään avunannon.

Markku Kanervan Omega-hissin on toimittanut Cibes Amslift Oy, joka on osa ruotsalaista konsernia. Kanervan hissi löytyy yhtiön laiterekisteristä.

– Huoltosopimus on laitteen haltijan vastuulla. Tässä tapauksessa Varhan pitäisi siitä huolehtia, mutta näyttää vähän siltä, ettei hissi ole nyt kenenkään hoidossa, Cibes Amslift Oy:n toimitusjohtaja Juha Kiviranta sanoo.

Hissiturvallisuuslaki ei sinänsä edellytä määräaikaistarkastuksia porras- ja pyörätuolihisseille, jotka ovat yksityiskäytössä.

– On todellinen vaara, että on enemmänkin tällaisia tapauksia, joissa ei ole huoltosopimusta. Se olisi hyvä olla, mutta eihän ketään voi pakottaa sitä ottamaan, Kiviranta toteaa.

Sopimusten siirtäminen kunnilta hyvinvointialueille on Kivirannan mukaan ollut aikamoinen ruljanssi.

Hissiyhtiön huoltopäivystys oli taltioinut Kanervan sekä kriisi- ja sosiaalipäivystyksen yhteydenotot. Huoltofirma tuli käymään heti seuraavana päivänä.

Huolto ja korjaus maksoi 450 euroa.

– Lasku tuli minulle, mutta se on luvattu maksaa, kunhan toimitan sen Varhalle. Onhan se heidän laitteensa.

Kanervan porrashissi on huollettu kerran aiemmin. Silloin lasku meni suoraan Someron kaupungille.

Selviämättä jää, missä Markku Kanervan Omega-porrashissin huoltosopimus tällä hetkellä on tai onko se voimassa.

”Huoltosopimukset ovat siirtyneet Varhalle, mikäli kunnat ovat ne sopimussiirtona esittäneet hyvinvointialueelle” , Varhan kiinteistöjohtaja Timo Seppälä vastaa sähköpostilla.

Markku Kanervaa mietityttää se, saako hän jatkossa viranomaisilta apua laiterikon sattuessa.