Melkein kahden sillan soutukisa jälleen edessä – salolaisetkin pääsevät Paimioon huhkimaan ja kuuntelemaan Aarne Alligaattoria ja Dilemmaa

Tulevana lauantaina Paimionjoessa nähdään jälleen tarmokkaita soutajia – ja muutamia ei-niin-tarmokkaita, jotka tavoittelevat siltasoutujen pukeutumiskisan voittoa. Paikalla järjestetään Kahden Sillan Soudut, joilla on yli kolmekymmenvuotinen historia.

Tätä nykyä tapahtumasta on sukeutunut melkein kahden sillan soutukisa. Paimionjoen vedenpinta on laskenut, ja siltojen kohdalla veneet kolhiutuvat nykyään karikoihin. Matkaa on siksi hiukan lyhennetty.

Tapahtuma kokoaa hyvän joukon paimiolaisia, mutta Jari Vanhanen Lions Club Paimiosta vinkkaa, että salolaiset ja muut ulkopaikkakuntalaiset ovat enemmän kuin tervetulleita sekä soutamaan että katsomaan.

– Tavoitteena on rakentaa tästä Paimion Okra! hän heittää.

Esiintymislavalle on saatu Aarne Alligaattori ja Dilemma, joiden toivotaan houkuttelevan väkeä kaukaa. Lisäksi Paimion Jokipuistossa eli entisessä saharannassa siltasoutujen yhteydessä järjestetään nyt toista vuotta Paimion harrastusmessut.

– Järjestöparlamentissa heräsi idea, että nämä tapahtumathan kannattaa pitää yhdessä. Siltasoudut ovat aina olleet sopivasti ennen harrastuskauden alkua, Jari Vanhanen kuvaa.

Nyt mukana on yli 30 toimijaa esittelemässä esimerkiksi kamppailulajeja, nykytanssia, tähtitiedettä, teatteria, kuntosaleja ja frisbeegolfia. Padel Jokipuistossa pidetään Paimion padel-mestaruussarjan finaalit sekä naisten Americano-turnaus. Lisäksi Jokipuistosta löytyy ruokakojuja ja myyntipisteitä.

Esiintymislavan ohjelmasta lastenmusiikkiyhtye Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu on suunnattu tietenkin lapsiperheille, kun taas rap-artisti Dilemma kutsuttiin paikalle nuorten toiveesta.

– Dilemma oli Paimion nuorisovaltuuston toivoma. On mahtavaa, että Paimiossa voidaan tarjota nuorille heidän toivomansa ikärajaton keikka, Paimion kulttuurituottaja Sanni Tuuppa kommentoi kaupungin tiedotteessa.

Dilemma on tunnettu energisistä keikoista. Hänen hittinsä on esimerkiksi Tanssi Tyttö Tanssi.

Teini-ikäisille löytyy ylipäätään enemmän ohjelmaa kuin aiemmin. Esimerkiksi viime kesänä avatussa PaiSke-skeittiparkissa on lauantaina 7SB:n skeittauksen lajikokeilupiste, josta saa myös varusteet lainaksi.

Soutukisan päätteeksi pidetään siltatanssit, jotka ovat tosin muuttuneet (S)Iltatansseiksi. Tanssimassa pyörähdetään nykyään Ravintola Poimarissa.

Tapahtumapakettia koordinoivat Paimion kaupunki, Lions Club Paimio sekä Paimion Järjestöparlamentti.

Paimion harrastusmessut & Kahden sillan soutu