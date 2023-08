Mennyttä etsimässä: Missä sijaitsi Salon veneveistämö?

Mennyttä etsimässä -sarjassa kysymme tällä kertaa, mitä tiedät Salon veneveistämöstä. Ohessa on valokuva, joka on otettu Salon veneveistämössä vuonna 1930. Kuvassa on moottorivene alkurakenteelle asetettuna. Kuvan takaa löytyy teksti: Pyydetään julkaisemaan 11.3.-30.

Tiedätkö sinä jotain Salon veneveistämöstä? Keitä siellä työskenteli? Entä missä se sijaitsi? Vastaukset voit lähettää osoitteeseen: salouskelanseura@gmail.com.

Sarjan viime osassa 26. heinäkuuta kyseltiin, mitä tiedät kuvan henkilöistä, paikasta ja koneesta. Ennakkotietona oli, että kuvassa seisoo talousneuvos Kaarlo Kiviniemi.

Kyselyn tuloksena saatiin tietää, että kuvassa on Hämeenkyläntien varrella sijainneen Portaanpään tilan päärakennus. Traktorinkuljettaja on todennäköisesti talossa 1950- ja 60-luvulla asunut Toimi Nykänen. Hän oli Kaarlo Kiviniemen vävy. Kiviniemi rakensi uuden talon kuvan paikasta jonkin matkan päähän. Kaarlo Kiviniemi oli syntynyt vuonna 1895, ja hän kuoli vuonna 1968.

Mennyttä etsimässä -sarjassa julkaistaan Salo-Uskelan Seuran arkistossa olevia valokuvia, jotka kaipaavat tunnistetietoja.