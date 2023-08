Messi-mania valtasi Yhdysvaltojen jalkapallon – ”Koko Amerikka ja koko maailma puhuvat hänestä”

Voisiko Lionel Messi tehdä Yhdysvalloista jalkapallomaan, jossa ”soccer” nousisi perinteisten valtalajien amerikkalaisen jalkapallon, koripallon ja baseballin rinnalle?

Kysymykseen on vielä mahdotonta vastata viiden Inter Miamissa pelatun ottelun jälkeen, mutta maailman kaikkien aikojen parhaana pelaajana pidettävän argentiinalaistähden aikakausi Yhdysvalloissa on ainakin alkanut täydessä hurmiossa. Pohjois-Amerikan Liigojen cupissa Messi on iskenyt jo huimat kahdeksan maalia ja stadionit ovat täyttyneet niin kotikentällä Fort Lauderdalessa kuin vieraskentällä Texasissa.

Messin, 36, hankkiminen Floridaan oli pitkäaikainen unelma Interin omistajille, liikemiesveljeksille Jorge ja Jose Masille sekä pelaajalegenda David Beckhamille. Beckham kertoi Athleticin haastattelussa, että argentiinalaistähti näki siirron projektina ja mahdollisuutena vaikuttaa Yhdysvaltain jalkapalloon.

– Leo on voittanut nyt kaiken mahdollisen pelaajana, (viime vuoden) maailmanmestaruus oli kuorrutus kakun päälle. Monet pelaajat näkevät pelaamisen eri paikoissa mahdollisuutena, mutta Leo ei vain nähnyt mahdollisuutta muuttaa tämän maan jalkapalloa. Hän näki, että hän voi inspiroida seuraavaa sukupolvea, ja siihen paras mahdollisuus on Miamissa, kun kaikki lapset puhuvat hänestä, katsovat ja oppivat, Beckham sanoi Athleticille heinäkuun lopulla.

Vuonna 2007 Beckham oli itse nostattamassa Yhdysvaltojen jalkapalloa ja MLS:n profiilia, kun hän siirtyi yllättäen Real Madridista Los Angeles Galaxyyn. Senkin jälkeen liigassa on nähty Thierry Henryn, Andrea Pirlon ja Zlatan Ibrahimovicin kaltaisia nimiä, mutta Messin siirto on suosiossaan aivan omassa luokassaan.

– Hän (Messi) tekee tästä pelistä isomman ja paremman tässä maassa. Hän pystyy siihen, hän tekee sen ja hän on jo tehnyt sen. Leosta ei puhuta pelkästään Miamissa. Koko Amerikka ja koko maailma puhuvat hänestä, Beckham jatkoi.

PSG:n jättänyt Messi sai megatarjouksen myös Saudi-Arabiasta, jonne useat lajin tähtipelaajat ovat siirtyneet viime kuukausina. Messi itse toimii Saudi-Arabian turismilähettiläänä, mutta valinta kohdistui tällä kertaa Pohjois-Amerikkaan.

Espanjalaisväestö tarjoaa kasvupotentiaalia

Inter räväytti pelaajamarkkinoilla Messin siirtovahvistuksen jälkeenkin, kun Messin tavoin Barcelonasta tutut espanjalaistähdet Sergio Busquets ja Jordi Alba siirtyivät Miamiin. Yksi MLS:n kasvupotentiaalin keskeisimmistä mahdollisuuksista liittyykin Yhdysvaltojen espanjankieliseen väestöön.

Yhdysvaltojen väestönlaskentaviraston mukaan viime vuonna maan väestöstä 19,1 prosenttia eli reilut 63 miljoonaa oli espanjalais- ja latinotaustaisia. Lukujen ennustetaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä. Noin 450 000 asukkaan Miamissa espanjalais- ja latinotaustaisia oli viime vuonna 72,3 prosenttia. Inter Miamin virallinen nimikin on espanjankielinen, Club Internacional de Futbol Miami.

Applen kanssa kymmenen vuoden ja 2,5 miljardin dollarin arvoisen tv-sopimuksen solminut MLS tarjoaa jokaisesta ottelustaan espanjankielisen selostuksen ja lähetyksen. MLS-joukkueet ovat pelanneet tänä kesänä kolmatta kertaa Liigojen cupia Meksikon liigan joukkueita vastaan, ja MLS:n johto uskoo, että kilpailu herättää jatkossa vielä suurempaa kiinnostusta molemmissa maissa.

– Olemme viiden viime vuoden ajan rakentaneet Liga MX:n (Meksikon pääsarjan) kanssa vahvan kumppanuuden. Kun ottaa huomioon Meksikon liigan vankan kannattajapohjan Yhdysvalloissa sekä Messi-efektin, uskomme, että Liigojen cupista tulee yksi kesän kohokohdista Yhdysvaltojen espanjankielisissä kodeissa ja se tarjoaa myös laajempaa markkinakiinnostusta, MLS:n kannattajakehityksestä vastaava johtaja Camilo Durana kertoi kesäkuussa Forbesille.

Someseuraajat ponnahtivat pilviin

Sanonnan mukaan Amerikassa kaikki on suurta, mutta Messi tuntuu tekevän kaikesta ympärillään vielä hieman suurempaa. Inter Miamin Instagram-tilillä oli ennen argentiinalaisen kesäkuista siirtojulkistusta vajaa miljoona seuraajaa, nyt seuraajia on 13,7 miljoonaa. Messillä itsellään on yli 482 miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Suomen maajoukkuepelaajan Robert Taylorin tilillä tapahtui samanlainen ilmiö, kun suomalaistähti liekehti Messin rinnalla ja teki kaksi maalia heinäkuun lopulla Atlanta Unitedia vastaan. Vielä kesäkuun lopulla Taylorilla oli reilut 10 000 Instagram-seuraajaa, ja nyt heitä on yli 150 000.

Messin MLS-siirron jälkeen Miamin koti- ja vierasotteluiden lippuhinnat nousivat moninkertaisesti, mutta myös menekki on ollut suurta. Muun muassa Chicago Fire on täyttämässä hyvällä vauhdilla NFL:stä tunnettua ja yli 60 000 katsojaa vetävää Soldier Field -stadioniaan lokakuun alun Miami-kotiotteluun, vaikka lippuja on halvimmillaankin saanut hieman alle 200 dollarilla.

Copa America Yhdysvalloissa

Messin MLS-siirto toteutui herkulliseen aikaan myös Amerikan jalkapalloliittojen sekä lajin kattojärjestön Fifan kannalta. Etelä-Amerikan mestaruusturnaus Copa America pelataan ensi vuonna poikkeuksellisesti Yhdysvalloissa, ja tuolloin turnauksessa on mukana myös kuusi joukkuetta Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian Concacaf-liitosta.

Kolmen vuoden päästä Yhdysvallat järjestää Meksikon ja Kanadan kanssa kaikkien aikojen suurimman miesten MM-turnauksen, kun mukana on peräti 48 joukkuetta. Messi nähtäneen Argentiinan paidassa ensi vuoden Copa Americassa, mutta sen jälkeen maajoukkueuran jatkuminen on arvoitus.

MLS-pomo Durana muistuttaa, että miesten ja naisten MM-turnaukset ovat jo nyt todella suosittuja tapahtumia Yhdysvalloissa ja nousevat urheilumedian pääpuheenaiheeksi.

– MM-kisat tarjovat hetkiä, jolloin uusia faneja ja sankareita syntyy, ja se edistää koko Pohjois-Amerikan jalkapallon ekosysteemiä. Kun vuoden 2022 maailmanmestarijoukkueen kapteeni pelaa liigassamme, saamme entistä enemmän näitä ”etusivuhetkiä” ja samalla pystymme osoittamaan MLS:n laatua kansainväliselle yleisölle, Durana sanoo.

Myös nuorten pelaajien liiga

Kesän cup-tauolta ensi sunnuntaina palaava MLS on tällä hetkellä kiinnostavampi sarja kuin koskaan aikaisemmin pelkällä suomalaiskatsannollakin. Liigassa pelaa yhteensä seitsemän suomalaista, kun maajoukkueen kärkihyökkääjä Teemu Pukki siirtyi kesällä Minnesota Unitediin ja laitapuolustaja Jere Uronen suuntasi Charlotteen.

Loputtomasti MLS ei tietenkään voi laskea suosiossaan Messin varaan, sillä aika voittaa kilpajuoksussa väistämättä jokaisen urheilutähdenkin. Vaikka supertähdet myyvät lippuja, hyökkäävästä jalkapallosta tunnetun liigan tulevaisuus on myös nuorten pelaajien varassa.

MLS on usein mielletty huipputähtien ”jäähdyttelyliigaksi”, mutta todellisuudessa sarjassa pelaa paljon nuoria lupauksia. Kahden viime kauden aikana alle 21-vuotiaat pelaajat keräsivät 15 prosenttia koko liigan peliajasta, mikä on enemmän kuin Euroopan suurissa sarjoissa.

Miamissa lupaavaa nuoriso-osastoa edustavat Liigojen cupissa onnistunut 18-vuotias yhdysvaltalainen Benjamin Cremaschi ja 20-vuotias paraguaylainen Diego Gomez.

Paavali Pastila