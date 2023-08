Messi uskoo MLS:n nousuun: ”Sarjalla on mielestäni kaikki mahdollisuudet”

Pohjois-Amerikan jalkapalloliiga MLS ei ehkä ole eurooppalaissarjojen tasoa, muttei kovin kaukanakaan. Näin miettii MLS:n ykköstähti, argentiinalaislegenda Lionel Messi.

– Sarjalla on mielestäni kaikki mahdollisuudet (nousta eurooppalaisliigojen tasolle). Nyt on otollinen hetki kasvaa, sillä tänne on tulossa tärkeitä kilpailuja, Messi totesi ESPN:lle viitaten vuoden 2024 Copa Americaan ja vuoden 2026 miesten MM-lopputurnaukseen.

– Sarjan on aika ottaa harppaus eteenpäin. Täällä on kaikki kohdillaan siihen, että päästään todistamaan ylimmän tason jalkapalloa.

Ranskalaisesta PSG:stä floridalaisseura Inter Miamiin heinäkuussa tullut Messi, 36, on ottanut MLS:n hetimiten haltuun. Kehnoa kautta pelannut Miami on ottanut pelkästään voittoja Messin kanssa kuudesta Liigojen cupin pelistä, ja Messi on tehnyt peräti yhdeksän maalia noissa peleissä. Miami pelaa Liigojen cupin finaalissa Nashvilleä vastaan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

MLS-liigassa Messi tehnee debyyttinsä ensi viikon viikonloppuna, kun liiga palaa kesätauoltaan ja Inter Miami kohtaa New York Red Bullsin. Miami pelaa loppukaudesta myös pari peliä keinonurmella (Atlantassa ja Charlottessa), ja vaikka Messin sopeutumisesta keinonurmelle on spekuloitu, mies vakuuttaa, ettei moinen ole hänelle ongelma.

– Vietin nuoruuteni niillä. Onhan siitä kulunut jonkin aikaa, kun olen pelannut keinoalustalla, mutta ei tuossa ole mitään ongelmaa, Messi vakuutti.

Pulmia ei ole ollut sopeutumisessa jenkkimeininkiinkään.

– Voin sanoa, että olen erittäin iloinen täällä. Ei pelkästään (voitollisten) tulosten takia, vaan myös koska minä ja perheeni nautimme kaupungista kovasti ja fanien antamasta upeasta vastaanotosta. Ja (vastaanotto) on ollut upeaa koko maassa. Joten olen todella kiitollinen, Messi hehkutti.

Messi muisti haastattelussa mainita myös PSG:n, jonne hän siirtyi kaksi vuotta sitten Barcelonasta suuren kohun myötä.

– Minun menoni PSG:hen ei ollut suunniteltu eikä myöskään haluttu. En halunnut lähteä Barcelonasta, Messi kuittasi.