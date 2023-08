Metsästäjää puri haavoitettu karhu Kainuussa – metsästäjää myös ammuttiin vahingossa jalkaan

Metsästystilanteessa haavoitettu karhu puri metsästäjää Kainuun Sotkamossa lauantai-iltana. Asiasta tiedottaa Oulun poliisilaitos.

Karhu oli haavoituttuaan päässyt lähestymään metsästäjää, jolloin tämä oli joutunut karhun alle. Karhu ehti purra metsästäjää, ennen kuin muut paikalla olleet metsästäjät tappoivat eläimen.

Metsästäjät ampuivat karhua useasti lähietäisyydeltä. Kaksi laukausta osui karhun alla ollutta metsästäjää jalkaan. Luotien epäillään kulkeutuneen karhun läpi.

Loukkaantunut metsästäjä kuljetettiin sairaalahoitoon. Rikoskomisario Minna Vuori kertoo STT:lle, että metsästäjän vammat ovat vakavia, mutta hän ei ole tiettävästi hengenvaarassa. Loukkaantunut on Vuoren mukaan keski-ikäinen mies.

Harvinainen tapaus

Poliisi tutkii asiaa alustavasti metsästysrikoksena ja vammantuottamuksena. Molemmista rikosnimikkeistä epäillään alkutietojen perusteella yhtä seurueen metsästäjää, jonka arvellaan ampuneen karhun alla ollutta miestä kahdesti jalkaan.

Metsästysrikosepäily ei liity karhuun vaan metsästyksen turvallisuuteen. Karhun metsästyskausi on käynnissä.

– Metsästäessä ei saa aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai yleiselle turvallisuudelle. Tässä on myös vahinkoa ihmiselle aiheutunut, Vuori sanoo.

Tutkinta jatkuu asianosaisten kuulusteluilla. Tilannetta ja olosuhteita selvitetään.

– Pitää selvittää, että kuka on vastannut metsästyksestä, miten metsästys on ohjeistettu ja mitä siellä on tapahtunut, Vuori selostaa.

Rikoskomisario Vuorelle ei ole tullut vastaavaa tapausta aikaisemmin vastaan. Karhujahdeissa tapahtuu hänen tietääkseen joskus uhkaavia tilanteita, mutta näin vakavaan tapahtumaan hän ei ole törmännyt.

– Uskoisin, että tällainen tapaus on aika harvinainen.

Markus Puolakanaho