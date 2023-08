Mielipide: Hyvät salolaiset, vaatikaa parempaa!

Tällä palstalla on ollut viime aikoina ilahduttava määrä positiivisia kannanottoja kaupungin kehityksen puolesta, kuten keskustan tyhjistä tonteista. Myös uusi päätoimittaja on huomannut, että Salossa on kyllä potentiaalia. Mutta missä on tekeminen?

Salon ongelma ei ole ideoiden puutteessa vaan toteutuksen ja tekemisen puutteessa.

Olen pitkään seurannut aktiivisesti sivusta Salon paikallispolitiikkaa. Sitä leimaa tavaton riitaisuus ja saamattomuus. Nokian poistumisen jälkeen on tehty todella merkittäviä ohjelmia: kuinka liikennemerkkejä uusitaan ja millainen Salo-kyltti moottoritielle asennetaan.

Samalla kun kaupunki puhuu ja on tekevinään, yrittäjien puheenjohtaja rakensi puistoon lapsille liikenneradan. Omilla rahoillaan. Teki teon, johon kaupungin tuhannet virkamiehet eivät edes toisten rahoilla pystyneet. Hyvä kun saivat luvan annettua. Siihen se jäikin. Keskustan muu rakentaminen ja korjaaminen ei ole kaavaan sopinut.

Puolueet ovat Salossa toistensa kurkussa, ja niiden edustajat jopa omiensa. Olivatpa vaalit kunnalliset tai valtakunnalliset, myös omissani veri lentää.

Olen joutunut kuuntelemaan, kuinka hulluja nuo ja nuo kollegat ovat, niitä ei saa päästää ehdokkaaksi. Luulin tietäväni riitelystä jotakin mutta tähän nähden olen täysi noviisi.

Salon paikallispolitiikassa löytyy hyvä riita myös ilman syytä. Asianajajat olisivat kateudesta valkeita, jos tuosta saisi vielä laskuttaa. Mutta tämä porukka riitelee ilman syytä ja omilla kustannuksillaan.

Vaikuttaa mahdottomalta saada kaupunkiin uutta tekemisen meninkiä ennen kuin sukupolvenvaihdos kaupunginjohtajan sekä johtavien viranhaltijoiden lisäksi tapahtuu myös kärkipoliitikoissa. Onnea samalla uudelle kaupunginjohtajalle organisaatiouudistuksissaan. Ovat varmasti tarpeellisia.

Kaupunki ja sen asukkaat ovat paljolti kunnallispoliitikkojen ja kaavoitusvirkahenkilöiden panttivankeina. Kuinka niin?

50 000 asukasta pyrkii äänestämään mielestään parhaat ehdokkaat hoitamaan Salon asioita mutta mitä he saavat? Viimeisen noin 15 vuoden aikana kaupunki ei ole kehittynyt eikä kehittänyt.

Se ei ole edes katsonut mitä muissa kaupungeissa tapahtuu, jotta olisi voinut ottaa mallia. Otetaan parhaat mallit niiltä, jotka ovat jo asiaa kokeilleet. Mutta ei.

Salossa strategia asukkaiden houkutteluun edelleen puuttuu, toivottavasti uusi kaupungin johto sen pian laatii.

Sallikaa minun antaa Teille salolaisille neuvo, jota itse tässä juuri toteutan. Vaatikaa edustajaltanne vaalien välillä toisia puolueita ymmärtävää yhteistoimintaa.

Vaatikaa, että edustajanne puhuvat toisille edustajille kuten ihmiset puhuvat toisilleen ja vaatikaa välitöntä yhteistoimintaa. Tasavallan presidentti puhui tästä tätä kirjoittaessani.

Ymmärtäkää toisianne ja puhukaa toisillenne. Äänestäjällä on oikeus kuluttajansuojaan. Jos teidän edustajanne kuuluu 15-vuotisiin riitelijöihin, joille jatkuvasti päällä oleva kunnon riita on ainoa syy olla politiikassa, harkitkaa vakavasti vaihtaa hänet kesken juoksun toiseen.

Nämä aikaansaamattomat ja riitelevät ihmiset saavat aikaan yhden Suomen ennätyksen. Se on ajanjakso, kun yhdessä kaupungissa ei tapahtunut muuta kuin vaihdettiin kaupunginjohtajaa ja riideltiin pienistäkin asioista verissä päin.

Kun salolainen asukas, äänestäjän kuluttajansuojaa nauttiva veronmaksaja nousee itse omalle barrikaadilleen tutkimaan omaa edustajaansa, vasta silloin Salo alkaa kehittyä. Selvittäkää ketkä ovat ne, jotka tukahduttavat kaupungin kehittymisen ja hankkiutukaa heistä eroon. He ovat sen ansainneet.

Salo on sen ansainnut. Salolaiset ovat sen ansainneet. Ellette te sitä tee hyvät salolaiset, kaupungin kehityksen itsetuho keskellä kasvukolmiota on teidän oma vikanne. Sitä saa mitä tilaa. Kokeilkaa tilata nyt jotakin muuta.

Olisi aika antaa keskeiset luottamuspaikat uusille kasvoille, joilla on kyky viedä asioita eteenpäin. Hyviä ja erinomaisia olemassa olevasta joukosta kyllä löytyy.

Jussi Uoti

Muurla