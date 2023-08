Päätoimittaja Rami Nieminen pohdiskeli kolumnissaan (9.8.), minkälaisia mahdollisuuksia Salolla on vaikuttaa vuosia laskeneeseen väestökehitykseen. Niemisen mukaan Salolla on tähän kaksi vaihtoehtoa: joko jäämme odottelemaan parempia aikoja tai käynnistämme aktiiviset toimet. Ainut oikea vaihtoehto on tietenkin jälkimmäinen ja vielä yhdellä lisäyksellä. Me tarvitsemme uusia avauksia muuttoliikkeen kääntämiseksi.

Niin kauan kuin jaksan muistaa, salolaisen politiikan mantrana on ollut korostaa kaupungin erinomaista sijaintia. Me kaikki tiedämme tämän: ”Salo sijaitsee Suomen kasvukolmiossa hyvien liikenneyhteyksien äärellä jne…”.

Tähän mantraan perustuen Salon kehittämisen painopiste on nähty moottoritien liittymien hyödyntämisessä. Ajatus on hyvä – mutta… Se ei vain ole muuttunut todeksi.

Itse jaksan uskoa enemmän siihen, että valtaosa potentiaalisista muuttajista arvostaa enemmän toimivia ja helposti saavutettavia palveluja, kuin nopeaa yhteyttä moottoritielle. Kaupat, palvelut ja harrastusmahdollisuudet tulee löytyä läheltä. Matka päiväkotiin ja kouluun tulee olla turvallinen ja sopivan lyhyt.

Edellä mainitut eivät onneksi ole mitään tyhjiä odotuksia. Kaikki nämä vaatimukset toteutuvat jo nyt Salon keskustan alueella.

Tässä on kuitenkin yksi haaste, Salon keskustan alueelta ei löydy riittävästi sopivia asuntoja. Puute koskee niin kerrostalo-, rivitalo- kuin omakotitaloja. Mitä asialle voisi sitten tehdä?

Yksi konkreettinen keino olisi hyödyntää kaupungin keskusta-alueella vajaakäytöllä olevia tontteja. Jo lyhytkin kävelykierros todistaa, että kaupungin keskustan tuntumasta löytyy lukuisia alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poistuneita liike- ja tehdaskiinteistöjä tai jopa tyhjiä tontteja.

Lähes poikkeuksetta nämä vajaakäytöllä olevat kiinteistöt rajoittuvat asuinalueisiin. Tonttien muuttaminen asuinkäyttöön olisi siis hyvin luontevaa. Ensimmäinen askel olisi yhteisen tahtotilan löytäminen kaavoittajan, maanomistajien ja rakennuttajien välillä.

Salon on korkea aika tehdä konkreettisia tekoja uusien asukkaiden saamiseksi. Tämä edellyttää ennen kaikkea uusia näkemyksiä ja tekoja. Minulla on tähän ehdotus: käännetään katse kaupungin laidoilta keskustaan. Muutetaan kaupungin keskustassa sijaitsevat hylätyt tehdastontit viihtyisiksi asuinalueiksi. Tämä hyödyttäisi meitä kaikkia salolaisia!

Janne Väistö

FT, VTM

kaupunginvaltuutettu (kok.)