Mihin katosi Halikon kirjastoauto?

Naakan EU-direktiivien mukainen rauhoitusaika päättyi jo 30.7! Lokakuussa ne oppikirjojen mukaan muuttavat Tanskaan. Vain ylisyötetyt ja vanhat jäävät ruokintasijoilleen – siis Salon torille. Yritetään kestää ja pitää munkistamme kiinni. Rappulan ornitologi

Mihin Halikon kirjastoauto on hävinnyt? Kirjastoauton käyntikerrat harventuneet merkittävästi, kun yksi auto ajaa kahden auton pysäkit. Erittäin tärkeä palvelu kouluille ja päiväkodeille. Kirjastoautoa kaipaava

Kävin Ruissalon Saaronniemessä ja piti myös käydä WC:ssä, mutta en käynytkään. Olivat ns unisex-vessoja eli miesten vessoja. Ei istuimelle voi istua, kun se oli niin kusessa. Onneksi siellä on metsää. Luonnonlapsi

Media on Suomessa liian puolueellista. Mediassa ei puhuta mitä päätöksiä vallassa olevat politiikot tekivät 15 vuotta sitten. Esim. sähköverkon myynti, Talvivaara ja Fortumin touhut. Mut jos median mielestä väärästä puolueesta on lähetetty 15 vuotta vanha tekstiviesti, pitäis kaataa hallitus. Huonompia päätöksiä ei pysty tekemään tämä nykyinen hallitus kuin ovat vanhat tehneet. Ja eiköhän kansa juuri siksi näitä äänestä. Jan

Tukilakot on ilman muuta kiellettävä, ei kahta kysymystäkään. Ne lakkoilevat, joita ne koskevat, jos aivan pakko on. Sehän nyt on selvä, että vasemmisto vastustaa, kun työnantaja nähdään vihollisena. Lakoton

Kyllä on ajattelemattomat päättäjät, kun sulkevat kaikki kadut iltatorin ympäriltä. Kadut olivat suljettuina jo aamupäivällä. Vanhusten sekä invalidien on mahdoton päästä pitkien käveltmatkojen päästä torille. Olisiko paljon pyydetty, jos R-kioskin eteen olisi muutama invapaikka tehty? Pöyristynyt mummeli

Opposition käytöksestä perussuomalaisia kohtaan? Eikö se ole rasistista, kun ei hyväksytä heitä? SDP ja keskusta ilmoittivat heti, ettei yhteistyö ole kelvollinen. Musta peili

Joulu taitaa tulla ennen hallituksen töitten alkua. Juku

Outoa, että kristillisdemokraatit suostuvat näin järeään oikeistohallitukseen, joka heikentää rajusti vähempiosaisten ja työssäkäyvien ihmisten elämää. Tuntuu häpäisyltä kristillisiä ja demokraattisia arvoja kohtaan. Äänestäjä

Onneksi on jo työpaikkoja, joissa on liukuva työaika ja otetaan huomioon työntekijän oma geneettinen vuorokausirytmi. Itse iltavirkkuna saan tehdä pitkälti vuoroa, joka osuu välille klo 11–19. Osa työntekijöistä taas haluaa välttämättä tulla aamuvuoroon ja ovatkin usein töissä jo klo 6, vaikka tarve olisi aikaisintaan vasta klo 7. Ihmiset ovat erilaisia. Ja hyvä niin

Minäpä kerron mitä on todellinen rasismi. Se on sitä, että yli viisikymppistä ei oteta töihin ja häntä siitä vielä työvoimaviranomainen rankaisee, mutta siitähän ei passaa puhua kun täällä on ulkomaalaisilla niin kurjaa. Syrjitty

Nimimerkki Ei vihreää ei hyväksyisi myöskään Jussi Halla-ahoa presidentiksi, koska tämä ei ole käynyt armeijaa, eikä myöskään naista. Syrjintää tämäkin

Saako enää syödä suklaata tai lakuja. Saanko rasistin leiman otsaani? Herkkusuu

Kyllä se niin on, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. On siihen aamuiseen heräämiseen jokaisen opittava. Se on sitten eri asia mihin töihin menee tai pääsee. Aikainen lintu madon nappaa

Joissakin uskonnoissa uskotaan, että ihminen voi syntyä uudelleen eläimenä. Jos näin on, niin toivottavasti en ainakaan synny turkiseläimeksi. Se on nimittäin kurjinta elämää, mitä voisin eläimenä ajatella eläväni. Minkkiturkki