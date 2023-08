Miksi Lauri Markkasen tehot ovat vajonneet MM-kisoissa?

Ei taas ulos, Lauri Markkanen pyysi valokuvaajilta Suomen maajoukkueen hotellissa keskiviikkona, mutta taipui kuvaajien toiveeseen saada lisää valoa kuviinsa Okinawan taivaalla helottavalta auringolta. Sen jälkeen Suomen kaikkien aikojen paras koripalloilija istuutui toimittajien eteen valaisemaan syitä sille, miksi suurin toivein MM-kisoihin matkannut joukkue on hävinnyt kolme ensimmäistä otteluaan.

– En tiedä. Ollaan näytetty, että pystyään pelaamaan hyvääkin korista, mutta ei ole pystytty pitämään koko peliä. On ollut vaikeita hetkiä, ettei ole oltu samalla kartalla hyökkäyksessä tai puolustuksessa, Markkanen sanoi.

Kun Markkaselta kysyttiin syytä samalla kartalla olemisen puuttumisesta, vetosi hän MM-kokoonpanon yhteisen historian lyhyyteen.

– Tämä on kaikille uusi tilanne paitsi Sasulle (Salin). Ollaan oltu vasta tämä kesä tällä porukalla. Se vaatii aikaa, Markkanen sanoi.

Mutta viime vuosina maajoukkue on saanut rakennettua Markkaselle runsaasti hyviä heittopaikkoja screenikuvioista juuri Salinin kanssa – ja pelinjohtaja Edon Maxhuni on syötellyt palloa Markkaselle aina alle 16-vuotiaiden maajoukkueesta asti. Onko jokin siis muuttunut näiden pelaajien yhteispelissä?

– En mä koe. Meillä on joitakin samoja hyökkäyskuvioita kuin viime vuonna, ja ollaan tuotu joitakin uusia juttuja. Tietysti sieltä tulee erilaista puolustusta ja niitä on käyty läpi….en tiedä sitten, ehkä se on se toteutus, että saadaan pallo juuri oikeaan paikkaan ja kulmaan, Markkanen sanoi.

”Totta kai on vaikeaa”

Maajoukkueen pitkäaikainen pelinjohtaja Petteri Koponen on sanonut, että hänen viime vuonna päättyneen uransa suurin muutos suomalaisessa koripalloilussa oli Markkanen. Viime vuoden EM-kisoissa Markkanen kantoi harteillaan Suomen puolivälieriin asti, mutta MM-kisoissa hän on toistaiseksi jäänyt viime vuoden tasostaan.

Markkanen oli viime vuoden EM-kisojen toiseksi paras korintekijä 27,9 pisteellä ottelua kohti. Hänen käsistään lähti runsaat 17 pelitilanneheittoa ottelua kohti, ja hän upotti heittonsa loistavilla tarkkuuksilla: pelitilanneheitot 54-prosenttisesti, kolmoset 40-prosenttisesti ja vapaaheitot 90-prosenttisesti. Vapaaheittoviivalle Markkanen hankkiutui 7,6 kertaa ottelua kohti ja menetti pallon vain 1,4 kertaa per peli.

MM-kisojen kolmessa ensimmäisessä ottelussa Markkasen pistekeskiarvo on 19,3. Hänen pelitilanneheittojensa määrä on lähes sama (16,3) kuin EM-kisoissa, mutta osumatarkkuudet kentältä ovat romahtaneet: Markkasen pelitilanneheitot ovat uponneet vain 40,8-prosenttisesti ja kolmoset 15-prosenttisesti.

Suomen jokainen vastustaja rakentaa puolustuksensa ensisijaisesti Markkasen pysäyttämiseksi. Avausottelussa Australia yllätti Suomen valitsemalla koon liikkuvuuden sijasta asettaessaan Nick Kayn Markkasen ensisijaiseksi vartijaksi ja tuplaamalla Markkasta aggressiivisesti. Japanin selkeästi pienempää puolustusta vastaan Markkanen heitti kyllä 27 pistettä, mutta ei hallinnut ottelun ratkaisuhetkiä.

Saksa asetti Markkasen vartijaksi häntä kymmenen senttiä lyhyemmän Daniel Theisin, eikä Markkanen saanut ilmoille kuin yksitoista pelitilanneheittoa, joista vain kolme meni sisään.

– Ehkä se toteutus meidän hyökkäyksessä voisi olla vielä parempaa, ja sitä kautta saisimme helpompia (paikkoja), minä ja joukkue, Markkanen sanoi.

Mitä parempi toteutus tarkoittaisi konkreettisesti?

– Saada catcheja (koppeja) parempiin paikkoihin. Meillä on ollut koko kesän ongelmana pallonmenetykset, se tulee tietysti siitä, että ollaan väärissä paikoissa eikä osuta screeneihin. Totta kai on vaikeaa, kun meillä on ollut varmaan 20 pallonmenetystä per peli ja vastustaja pääsee juoksemaan helppoja.

Pallonmenetyksiä on tullut Markkaselle MM-kisoissa lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden EM-kisoihin verrattuna. Päävalmentaja Lassi Tuovi on käyttänyt Markkasta ja muita isoja miehiään entistä enemmän tuomaan palloa etukentällä. Se on johtanut Suomelle muutamiin menetyksiin ja vielä suurempana ongelmana siihen, että Suomi on tuhrannut heittokellosta runsaasti aikaa ennen hyökkäyskuvioidensa käynnistymistä.

– Ei se uutta ole, Markkanen sanoi pallon ylös tuomisesta.

– Muutama menetys tulee mieleen, että pallo on vain lipsahtanut kädestä. Muutamissa tilanteissa vastustaja on tehnyt hyvää duunia ja laittanut minut antamaan huonon syötön. Olen itsekin välillä yrittänyt pakottaa syöttöä, vaikka olisi ollut helpompi syöttö tarjolla.

”Eihän se ideaali treenikesä ollut”

Markkasella ei ollut selitystä hänen heikoille osumatarkkuuksilleen MM-kisoissa.

– Ei sen kummempaa. En ole ehkä saanut jalkoja mukaan samalla tavalla kuin normaalisti. Ei se mikään huolenaihe ole. Ihan samalla tavalla olen saanut otettua toistoja. On se nähty NBA-kaudellakin, ettei se aina osu niin hyvin. Olen aina uskonut, että kun tekee hommia, numerot tasoittuvat. Tässä on pelattu kuitenkin vasta kolme peliä, Markkanen muistutti.

On totta, että kolmen pelin otos on pieni, mutta MM-turnauksessa ohi menneitä pelejä ei anneta anteeksi, vaan jokaisella ottelulla on merkitys. Heittotarkkuuksien vajoamisen lisäksi myös Markkasen vapaaheittojen määrä, riistojen ja levypallojen määrä ovat pudonneet EM-kisoista.

Markkanen on tänä vuonna ollut Suomen seuratuin varusmies. Puolustusvoimien urheilukoulu tekee palveluksesta huomattavasti helpompaa kuin tavallisten ryynärien intistä, eikä Markkanen halunnut vierittää suorituksiaan armeijan niskaan, mutta sanoi toisaalta joutuneensa tekemään joitakin asioita kesäharjoittelussaan eri tavalla.

– Eihän se ideaali treenikesä ollut. Sain mielestäni tehtyä ihan hyvin asioita, mutta olisin tehnyt asioita eri tavalla, jos en olisi ollut palveluksessa. Se on asia, mikä on pakko hoitaa, niin sen on hyväksynyt, enkä siitä keksi mitään tekosyitä.

Torstaina Suomi pelaa ensimmäisen kahdesta ottelustaan MM-kisojen alemmassa jatkosarjassa. Ensimmäisten kolmen ottelun rajun pudotuksen jälkeen pelissä on yhä paikka olympiakarsinnoissa.

Markkasen mielestä Suomen ei tarvitse muuttaa mitään isoa pelissään, vaan pysyä yhtenäisenä ja huolellisena.

– Ettei virheen jälkeen jokainen mene omaan suuntaan. Oikeasti ollaan samalla kartalla koko 40 minuuttia. Minulla ainakin auttaa, ettei ajattele koko 40:tä minuuttia könttänä, vaan jakaa pelin pienempiin pätkiin. Meidän pitää pystyä keskittymään hetkeen eikä ajatella lopputulosta. Yhdessä tekeminen molemmissa päissä kenttää ja huolellisuus. Kollektiivinen keskittyminen alkaa tänään treeneistä.

Raiko Häyrinen