Miten on mahdollista, että Djokovic, Duplantis ja Messi dominoivat lajejaan? Turruttaisivatko 238 Ryan Crouserin työntämää vähintään 22-metristä kuulakaarta, jos hän olisi suomalainen?

Urheilun vuosikatsauksemme alkaa tällä kertaa joulukuusta 2022. Tuolloin jalkapalloilija Lionel Messi puettiin kaapuun MM-lopputurnauksen päätteeksi.

Ikämiessarjalaisen vuosirenkaisiin viime kesänä ehtinyt Messi on dominoinut maailman ylivoimaisesti suosituinta urheilulajia häkellyttävän pitkään. Toki tietyillä mittareilla Cristiano Ronaldo kerää myös kannatusta erilaisissa äänestyksissä, mutta moinen dominointi on silti häkellyttävää.

Luonnollisesti kovin paljon vähemmän harrastetuissa lajeissa koettiin viime talvena muut musertaneita näytöksiä. Ampumahiihtäjä Johannes Thingnes Bö ja alppihiihtäjä Mikaela Shiffrin suorittivat erilaisia kausi- ja historiaennätyksiä uusiksi. Viime vuosina vastaavaa on nähty myös yhdistetyn urheilijalta Jarl Magnus Riiberiltä.

Formula ykkösten MM-sarja alkoi maaliskuussa. Osakilpailujen voittajalista näyttää ennen sunnuntain osakilpailua toistaiseksi seuraavalta: Verstappen, Perez, Verstappen, Perez, Verstappen, Verstappen, Verstappen, Verstappen, Verstappen, Verstappen, Verstappen, Verstappen.

Tarkistuslaskenta sekä kirjoittajan että lukijoiden tarpeisiin tuottaa Max Verstappenille kahdeksan peräkkäistä ykköstilaa. Kyseinen putki on siis käynnissä ja tuottanee nipun kaikkien aikojen ennätyksiä.

Jo sunnuntaina on mahdollisuus sivuta Sebastian Vettelin nimissä olevaa ennätystä yhdeksän kisan mittaisesta voittoputkesta. Näiden lisäksi kukaan muu ei ole pystynyt 73-vuotisen historian aikana kahdeksaankaan.

Verstappen teki viime kaudella itse historian suurimman voittomäärän yhden kauden aikana, 15 kappaletta. Vaikka tänä vuonna kaksi kisaa on jo peruuntunut, menee tuokin tilasto todennäköisesti uusiksi. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että formuloissa yksi talli ja useimmiten yksi sen kuljettajista tuppaa dominoimaan tapahtumia.

Yleisurheilussa monet maailmanennätykset olivat pitkään kiveenhakattuja. Nyttemmin Armand Duplantisin ja Ryan Crouserin kaltaiset henkilöt ovat vieneet osalajinsa täysin uudelle tasolle. Samoin kuin perjantaina neljännen ulkoratojen maailmanmestaruutensa saavuttanut kolmiloikkaaja Yulimar Rojas.

Lajiraamattu Tilastopaja ylläpitää etusivullaan tilastoa Crouserin tekemistä yli 22 metrin kuulantyöntösuorituksista. Ensimmäinen niistä tuli heinäkuussa 2016, neljä viimeisintä Budapestin MM-finaalissa viime lauantaina.

22-metristen kokonaismäärä on jotain älyttömän ja käsittämättömän välistä: 238. Arsi Harju voitti 23 vuotta sitten olympiakullan tuloksella 21,29.

Toinen Tilastopajan nosto on Duplantisin kuuden metrin ylitykset seiväshypyssä. Niitä on kasassa 66 kappaletta. Ja nyt puhutaan siis 23-vuotiaasta urheilijasta. Eli kuusimetrisiä on tullut täysi-ikäisyyden aikana keskimäärin yli kymmenen per vuosi, eikä esimerkiksi arvokisakarsinnoissa edes voi ylittää kuutta metriä.

Arvokisojen mitalisaldo näyttää tässä vaiheessa yhtä olympiavoittoa, yhtä ulko- ja yhtä sisäratojen maailmanmestaruutta sekä kahta ulkoratojen ja yhtä sisäratojen Euroopan mestaruutta. Vuonna 2019 lipsahti, kun Dohasta tuli vain MM-hopea.

Sitä ajattelisi, että urheilulajien, urheilijoiden ja teknologiankin kehittyessä tasoerot pienenisivät. Kun miettii näitä esimerkkejä, onkin käynyt paikoin päinvastoin.

Yksilölajeista miesten tenniksen kilpailun kovuus on todella suurta, mutta silti sitä on hallinnut 20 vuotta kolme pelaajaa. Novak Djokovic porskuttaa Grand Slam -voittoihin jatkuvasti 36-vuotiaanakin. Ellei sitä satu estämään 20-vuotias Carlos Alcaraz, joka hallitsee lajia seuraavat 10–15 vuotta terveenä pysyessään.

Asiassa saattaa toki olla optinen harhansa, sillä lajien määrä on kasvanut 2000-luvulla suuresti.

Ja mikäli ylivoimaa onkin tätä nykyä aiempaa enemmän, olisiko itse asiassa osasyy juuri siinä lajien määrän kasvussa? Urheilevalla nuorisolla on yhä enemmän vaihtoehtoja suhteessa siihen, kuinka paljon tai vähän urheiluun panostamiseen kykenevien määrä on maailman yleisen väkiluvun kasvusta huolimatta noussut.

Toinen filosofointi liittyy siihen, miten itse kukin meistä suhtautuu ylivoimaisuuden anatomiaan. Moni sanonee, ettei voisi vähempää kiinnostaa katsoa sitä, kun sama mies ajaa aina 70 kierrosta ympyrää nopeimmin. Tai sitä, kun se norjalainen ratkaisee yhdistetyn kisan voiton yhdellä hypyllä.

Mutta mutta. Entäpä jos se suvereeni ykkönen onkin suomalainen? Puuduttaako kotimaista ralliväkeä Kalle Rovanperän voittaessa lähes aina? Oliko hiihtokansalla tylsää, kun Iivo Niskanen voitti toisenkin henkilökohtaisen olympiakultansa tyrmäävällä erolla muihin?

Aivan.

Miesten seiväshypyn MM-finaali lauantaina klo 20.25 ja formula ykkösten Hollannin GP sunnuntaina klo 16.