MM-jalkapallossa ratkotaan ensimmäinen finalisteista – Ruotsi hienoinen suosikki arvokisakokemuksensa myötä

Jalkapallon naisten MM-turnauksessa selviää ensimmäinen ottelija sunnuntaina pelattavaan MM-loppuotteluun, kun Espanja ja Ruotsi kohtaavat kello 11 Suomen aikaa alkavassa MM-välierässä. Ottelu pelataan Uuden-Seelannin Aucklandissa.

Espanja tai Ruotsi saa MM-finaaliin vastaansa Englannin tai kisojen toisen järjestäjämaan Australian, jotka pelaavat välieränsä keskiviikkona. Kisoissa saadaan uusi maailmanmestari, sillä yksikään neljästä välieräjoukkueesta ei ole voittanut MM-titteliä.

Naisjalkapallossa viime vuosina nousua tehnyt ja kolmansissa MM-kisoissaan pelaava Espanja pelaa ensimmäisen naisten MM-välieränsä voitettuaan neljännesvälierässä Sveitsin 5–1 ja puolivälierässä Hollannin 2–1 Salma Paralluelon jatkoaikamaalilla.

– Olen aina sanonut, että toivon voittavani jotain maajoukkueessa. Ja nyt se tuntuu olevan lähellä. Voiton päässä MM-finaalista, Espanjan kaikkien aikojen maalikärki Jennifer Hermoso hehkuttaa BBC:lle.

– Jos meitä ei hermostuta, jotain on vialla. Jo pelkkä ajatus finaalista saa kylmät väreet kiirimään selkäpiissä.

Espanja on edennyt neljän kärkeen huolimatta joukkuetta piinanneista pulmista, kuten MM-valmisteluja varjostaneista ristiriidoista valmennuksen ja pelaajiston välillä tai tähtipelaaja Alexia Putellasin odotuksia heikommista otteista. Maailman parhaaksi pelaajaksi viime vuodet arvostettu Putellas loukkasi viime vuoden kesällä polvensa ja palasi harjoituskuntoon vasta maaliskuussa. MM-kisoissa Putellas on pelannut avauksessa vain kaksi Espanjan viidestä pelistä ja tuli niin Sveitsiä kuin myös Hollantia vastaan peliin vasta loppuvaiheissa. Nähtäväksi jää, onko tähti avauksessa MM-välierässä.

– Olemme tyytyväisiä Alexian peleihin. Pitkä toipuminen on tuonut vaikeuksia, mutta kehitystä parempaan on tullut koko ajan. Alexia on valmiina, Espanjan valmentaja Jorge Vilda vakuuttaa.

Ruotsilla haussa toinen finaali

Ruotsi puolestaan on MM-välierässä jo viidennen kerran ja toisen kerran peräkkäin. Aiemmista neljästä välierästä sinikeltaisilla on yksi voitto, vuoden 2003 MM-kisoista (Ruotsi hävisi tuolloin MM-finaalin Saksalle). Nyt meneillään olevissa kisoissa alkulohkonsa pelkillä voitoilla selvittänyt Ruotsi aloitti pudotuspelit huikealla rangaistuspotkukisan trillerivoitolla naisjalkapallon mahtimaasta Yhdysvalloista, ja selvitti puolivälierässä kovan Japanin 2–1.

Ruotsi ei ole koskaan hävinnyt Espanjalle, ja niinpä espanjalaisluotsi Vildan mukaan kaikki paineet ovat Ruotsilla. Tilastolla ei ole kuitenkaan niin merkitystä: Ruotsin ja Espanjan ainoa kohtaaminen 21 viime vuoden aikana on viime vuodelta, ja tuo ottelu päättyi 1–1.

– En tiedä, kumpi tässä on suosikki. Sen tiedän, että kun ollaan välierissä, mukana on vain ja ainoastaan hyviä joukkueita. Heillä on mahtava joukkue, ja niin on meilläkin, Ruotsin Fridolina Rolfö pyöritteli uutistoimisto TT:n mukaan.

Ruotsilla on kuitenkin kokemusta kovista paikoista, ja se saattaa olla avainroolissa Aucklandissa tiistaina. Ruotsi on yltänyt välieriin nyt neljässä arvoturnauksessa peräjälkeen (MM 2019, olympialaiset 2021, EM 2022).

– Olemme päässeet pitkälle viime turnauksissamme, ja sitä pitää hyödyntää (”kokematonta” Espanjaa vastaan), Ruotsin tähtiin lukeutuva Kosovare Asllani pohtii TT:lle.