Museoissa käyminen on muuttunut: niissä tavataan ystäviä ja tehdään lyhyitäkin vierailuja

Kuluva kesä on ollut kävijämäärissä mitattuna suomalaisille museoille erinomainen. Kesäkausi on tyypillisesti ollut museoiden parasta aikaa, mutta museokäyntien määrä on nyt noussut entisestään.

– Museoissa on käyty tänä kesänä todella, todella ahkerasti, summaa Museokortin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Vänttinen STT:n haastattelussa.

Vänttinen kertoo, että museoissa käymisen kulttuuri on yleisesti muuttunut: museoissa tavataan ystäviä, ja museot ovat nousseet ajanvietteeksi siinä missä harrastukset ja vaikkapa elokuvissa tai ravintolassa käyminen.

– Näyttää siltä, että suomalaiset ovat löytäneet museot ja alkaneet viettää niissä enemmän aikaa, Vänttinen pohtii.

Esimerkeiksi kesän kiinnostavimmista kohteista Vänttinen nostaa Tammisaaren uuden nykytaiteen museon Chappen sekä Jyväskylän Aalto2-museokeskuksen.

Toukokuun lopussa avattu Aalto2-museokeskus yhdistää Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon. Tähän mennessä museokeskuksessa on vieraillut yli 21 500 kävijää.

– Museokeskus on kyllä vetänyt hurjasti porukkaa, sekä kotimaanmatkailijoita että paljon kansainvälisiä matkailijoita, kertoo STT:lle Aalto2:n vt. toimitusjohtaja Heidi Länsisalmi tyytyväisenä.

Tämän vuoden tavoitetta 50 000 kävijästä lähestytään hyvää vauhtia.

Arkkitehti Alvar Aallon ja keskisuomalaisuuden perintöä esittelevät museot ovat hyötyneet myös Jyväskylän sateisesta kesästä. Museot ovat Länsisalmen mukaan helppoja ja kohtuuhintaisia lähimatkakohteita, jotka tarjoavat monipuolista sisältöä ja nähtävää kaikenikäisille.

– Nuoria käy ihailtavan paljon. Se on todella kiva juttu, Länsisalmi kertoo.

Museoihin panostetaan

Myös Tammisaaren Chappe-museossa on ollut sen johtajan Lassi Patokorven mukaan hyvä ensimmäinen kesä.

– Meillä on ollut ihan hurjasti kävijöitä, joinakin päivinä yli 1 000, Patokorpi kertoo STT:lle.

Huhtikuussa avatun Chappen kävijätavoite on Patokorven mukaan saavutettu kirkkaasti. Heinäkuun loppuun mennessä museossa oli käynyt 35 000 ihmistä. Vuositavoite on Aalto2:n tavoin 50 000 kävijää. Patokorpi arvioi, että Chappessa kävijöitä viehättää sen uusi ainutlaatuinen puuarkkitehtuuri sekä ajankohtaiset näyttelyt. Museo on Patokorven mukaan onnistunut houkuttelemaan Raaseporin alueelle laajemminkin uusia matkailijoita.

Vänttinen, Länsisalmi ja Patokorpi ovat sitä mieltä, että kotimaanmatkailun suosio on suuri syy museoiden kävijämäärien kasvulle. Kotimaankohteet ovat säilyttäneet kiinnostuksensa myös ensimmäisten koronavuosien jälkeen.

– Suomalaisella museokentällä tuotetaan tosi hienoja palveluita ja näyttelyitä, se on selkeästi trendi. Museoihin panostetaan selkeästi, ja se näkyy siinä, että ihmisiä myös kiinnostavat ne sisällöt, Patokorpi arvioi.

Museoliitosta kerrotaan, että he ovat seuranneet ilolla viimeaikaisia museoiden kasvavia yleisömääriä. Kesä vaikuttaa kiihdyttäneen kehitystä entisestään.

Linnoja, klassikoita ja nykytaidetta

Marjo Vänttisen mukaan museokohteet itsessään sekä niiden tarjoama sisältö ovat museoiden kiinnostavuuden ydin. Aalto2:n ja Chappen lisäksi kesän suosituiksi kohteiksi Vänttinen mainitsee erilaiset linnat, Turun lukuisat historialliset kohteet, Mänttä-Vilppulan Serlachius-museot, Tampereen Vapriikin sekä Lahdessa vuosi sitten avatun Malva-museon.

Helsingin Ateneumin taidemuseossa yleisöä on vetänyt erityisesti Albert Edelfeltin töitä esittelevä näyttely. Ateneum on Vänttisen mukaan kiinnostanut odotetun paljon, sillä se oli vuoden ajan kiinni perusteellisen remontin takia. Vänttinen arvioi nykytaiteen museon Kiasman Tom of Finland -näyttelyn kiinnostaneen kävijöitä myös kansainvälisesti. Vänttinen uskoo, että myös Kustaa Saksin näyttely Designmuseossa Helsingissä on vetänyt reippaasti kävijöitä. Näyttely on hänen mukaansa ollut laajalti esillä myös sosiaalisessa mediassa.

Museokäynnit tilastoidaan vuosittain

Museovirasto julkaisee vuosittain kävijätietoja seuraavan museotilaston. Kesäkuussa julkaistun viime vuoden tilaston mukaan Suomen museoissa vierailtiin lähes 6,9 miljoonaa kertaa.

Näistä 1,7 miljoonaa oli Vänttisen mukaan Museokortilla maksettuja käyntejä. Vänttisen mukaan Museokortti on madaltanut kynnystä museoissa käymiseen.

Aalto2:n Länsisalmi yhtyy ajatukseen, että Museokortti on myös yksi syy museoiden kasvaneille kävijämäärille. Kaikkea ei tarvitse nähdä kerralla, vaan näyttelyitä voi kokea myös osissa ja uudelleen. Aalto2:n kävijöissä Museokortin käyttäjät menevät selvästi peruspääsylipun ostaneiden ohi, heitä on lähes tuplasti peruslipun ostaneisiin nähden. Lassi Patokorven mukaan myös Tammisaaren Chappen kävijöistä huomattavan suurella osalla on Museokortti.

Vänttisen mukaan kesäkuun alusta elokuun ensimmäiseen viikkoon mennessä Museokorttia oli käytetty lähes 800 000 kertaa. Samalla tahdilla lähes miljoona museokortin käyttökertaa saavutettaisiin elokuun lopussa, ja kortin kävijäennätykset menisivät rikki.

– Tämän vuoden kesä- ja heinäkuussa on jo enemmän käyntejä kuin viime vuoden kesä-, heinä- ja elokuussa, Vänttinen avaa.

Museot tiedottavat kesän lopullisista kävijämääristään syksyllä kauden loputtua.

Alina Salomaa