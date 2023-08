Elastinen heitti Muurlan kylätapahtuman päälaelleen – onnettaren suosiolla pääsi yleisöön

Torstaina Muurlan kyläkaupan ja pubin Facebook-seuraajat hieraisivat silmiään, kun kauppa julkaisi Kyläfestin ohjelman. Sen mukaan lauantaina olisi pubiin Muurlan kylätapahtuman jälkeen tulossa yksi valtakunnan nimekkäimmistä räppäreistä, Elastinen. Ihan tosissaanko Elastinen?

Tottahan se oli. Elastinen eli Kimmo Laiho esiintyi erikoisvieraana Muurlan pubissa. Paikalta All Star -bändistä löytyi muitakin kiinnostavia artisteja: salolaistaustaiset Esa ja Teppo Mäkynen, joista Esa Mäkynen soittaa Elastisen bändissä ja Teppo Mäkynen on palkittu jazz-muusikko, Riku Rajamäki Sunrise Avenue -yhtyeestä sekä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu Antti Koivula.

Kyläfestiin ei ollut lainkaan lippuja myynnissä, vaan Muurlan kyläkauppa ja kyläpub arpoivat niitä etukäteen asiakkailleen ja some-seuraajilleen sekä jakoivat kanta-asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Lippuja oli viitisensataa ja niistä arvottiin noin puolet.

Kyläkauppa oli kertonut muista artisteista somessa etukäteen, mutta Elastisesta pysyttiin visusti hiljaa siihen saakka, että liput olivat lähes menneet. Vain kerran kyläkauppa oli vihjannut some-seuraajilleen, että paikalle on tulossa erikoisvieras, jonka artistinimi alkaa E:llä ja toinen kirjain saattaa olla L.

– Halusimme pienen, leppoisan tapahtuman, jossa on kylämäinen meininki ja paikalle tulevat ihmiset saavat täyden elämyksen, perustelee Wille Niinistö Salon Seudun Sanomille.

Hän on Muurlan kyläkaupan ja pubin yrittäjä Jouni Huovilan ja Kalle Öbergin ohella. Kolmikko otti Muurlan kyläkaupan ja pubin kontolleen toukokuussa.

– Olemme vähän jurpoja, mutta rakastamme kylien meininkiä ja uskomme siihen! Jos elinvoimaisia kyliä ei olisi Salon seudulla, Salo menettäisi paljon. Tämä on meille sydämen asia.

Huovilalla ja Niinistöllä oli yhteinen unelma kyläkaupan vetämisestä. Kevättalvella Huovila kuuli, että Muurlan kyläkauppa olisi tulossa myyntiin. Hän vinkkasi asiasta Niinistölle.

– Tulimme yhdessä katsomaan kauppaa ja siitä haaveet lähtivät toteen.

Molempien yhteinen ystävä, Öberg, innostui myös ajatuksesta. Päästyään ruoriin kolmikko päätti heti ryhtyä toimeen.

Parhaiten he uskoivat piristävänsä asiakkaitaan tapahtumilla ja yhteisöllisillä illanvietoilla. Kyläpubin terassilla onkin ollut artistivieraita useampana kesäviikonloppuna ja Kyläfestin arvontalipukkeet lähtivät jakoon elokuun alussa. Kyläpubin ulkoista ilmettä on piristetty esimerkiksi laajennetulla terassilla.

– Liikutuin lukiessani arvontalipukkeiden perusteluja siitä, miksi kävijöiden tulisi saada juuri heille lippuja. Samassa yhteydessä saimme paljon positiivista palautetta yhteisen yrittäjätaipaleemme alkuvaiheista, Huovila kertoo.

Useimmat festarikävijöistä olivat osallistuneet lippuarvontoihin tietämättä, mitä voittivat.

– Silti näitä lippuja oli jonotettu ja hamuttu. Tästä on tullut tosi positiivinen ilmiö, jota olemme tehneet kimpassa kyläläisten ja seutukunnan kanssa, Niinistö kehuu.

Niinistö myöntää, ettei ilmaistempauksen järjestäminen ollut taloudellisesti kannattavaa yrittäjäkolmikolle. He haluavat siitä huolimatta jatkossakin järjestää vastaavanlaisia tapahtumia.

– Uskomme, että kaikesta yhteisöllisestä ja virkistävästä pöhinästä on hyötyä pidemmällä tähtäimellä.

Arvontalipukkeiden rajallisuus kirvoitti myös pettyneitä kannanottoja paikallisten keskuudessa. Monelle kyläläiselle kävi ilmi, että lippuja oli jaettu suoraankin tutuille asiakkaille.

– Osalle tuli huono mieli siitä, etteivät he voittaneet arvonnassa. Meille oli kuitenkin tärkeää, että liput kohdentuisivat nimenomaan muurlalaisille ja osaltaan siksi jaoimme lippuja suoraankin. Elastisen nimen paljastamisen jälkeen arvontaan olisi tullut luultavasti ihan muilta paikkakunnilta osallistujia, eikä tähän pihaan voi ottaa 500 kävijää enempää yleisöä, Huovila perustelee.

Niinistö on maatilalta Perttelistä kotoisin ja nykyään Perttelin paluumuuttajia, mutta hänellä on suorat kontaktit musiikkipiireihin. Hän on yhä pääkaupunkiseudulla töissä tapahtuma- ja markkinointialalla ja työskennellyt vuosia radiokanavilla. Niinistön ura on poikennut Elastisen polulla tämän alkuvuosista saakka, ja Mäkyset ovat Niinistön lapsuudentuttuja.

– Ajatus Kyläfestistä lähti, kun mietimme, mitä kivaa uusina toimijoina haluaisimme tehdä Muurlan kyläpäivänä. Samaan ajankohtaan osui puolison 40-vuotissyntymäpäivä, Niinistö kertoo.

– Perhepiirin synttärit ja lämmin kyläyhteisömeininki sai Suomen isoja staroja sanomaan, että mikä ettei.

Elastinen ei pitänyt varsinaista keikkaa Muurlassa, vaan ilta oli All Stars -yhtyeen. Elastinen heitti erikoisyllätyksenä yleisölle muutaman kappaleen. Senkään vuoksi Elastisen eteen ei tehty varsinaisia erikoisjärjestelyjä.

Ääni- ja valoteknikkona työskenteli iltatoreiltakin tuttu Teppo Paronen. Elastisen tekniset tarpeet sisälsivät Parosen mukaan ”normaalin setin”.

– Hoidin monitorimikserit, mikitykset ja muut. Elastinen ei tuonut mukanaan omaa kalustoa.

Järjestyksenvalvojia noin 400 henkilön yleisössä oli neljä. Heidän esihenkilönsä, Kimmo Nurkse, kehui tapahtuman sujuneen rauhallisissa merkeissä.

– Pyörin muutenkin paljon Salon seudulla turvallisuushommissa. Osaltaan se auttaa mahdollisten konfliktitilanteiden hoitamisessa.

Huovila pyysi nimenomaan ystäväänsä Nurksea hoitamaan järjestyksenvalvonnan tapahtumassa.

– Tulin mielelläni, koska Muurlassa ei ole ollut pitkään aikaan mitään vastaavaa tapahtumaa. Tämä tuo iloa ja onnellista pöhinää kylään.

Teksti: SSS/Maria Kesti ja SSS/Moona Nieminen