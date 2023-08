Myös Kreikka tarjoutui kouluttamaan ukrainalaislentäjiä

Kreikka on tarjoutunut kouluttamaan ukrainalaisia lentäjiä F-16-hävittäjiä varten, kertoo maassa vieraileva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Tänään meillä on tärkeä ilmaliittoumaa koskeva päätös: Kreikka osallistuu F-16-lentäjiemme koulutukseen. Kiitämme tästä tarjouksesta, Zelenskyi sanoi.

Tanska ja Hollanti ovat jo luvanneet Ukrainalle amerikkalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä sen jälkeen kun ukrainalaislentäjät on saatu koulutettua niitä varten.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vahvisti sunnuntaina maansa toimittavan Ukrainalle yhteensä 19 konetta kahden vuoden aikana.

Liittoumaan kuuluvien maiden on tarkoitus aloittaa lentäjien koulutus jo tässä kuussa, ja viranomaiset toivovat heidän olevan valmiita lentämään koneita ensi vuoden alussa.

Zelenskyi on tavannut Kreikassa muun muassa maan presidentin Kyriakos Mitsotakisin. Seuraavaksi vuorossa on yhteinen illallinen, jolle osallistuu myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sekä Balkanin maiden johtajia.

Zelenskyi saapui Kreikkaan Tanskasta. Hän matkusti Tanskaan sunnuntaina Hollannin kautta.

Zelenskyi sanoo olevansa varma, että Venäjä häviää sodan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo olevansa varma siitä, että Venäjä häviää Ukrainassa käymänsä sodan. Zelenskyin mukaan Ukraina voittaa sodan, koska totuus on ukrainalaisten puolella.

Zelenskyi puhui maanantaina yleisölle vierailullaan Tanskassa. Maan parlamentin eteen oli kerääntynyt suuri joukko ihmisiä, jotka heiluttivat Ukrainan lippuja.

– Tärkeintä on se, mitä todistamme voitollamme, yhteistyöllämme… Yhdessä todistamme, että elämä on arvokasta ja ihmisillä on merkitystä. Vapaudella on merkitystä, Euroopalla on merkitystä, Zelenskyi sanoi puheessaan.

– Se tulee olemaan yhteinen voitto. Totuuden, demokratian, kansamme ja kansakuntiemme voitto, hän jatkoi.

Asiakirja: Mariupol venäläiseksi kaupungiksi

Venäläisviranomaiset ovat tiettävästi hahmotelleet suunnitelman vuosikymmenen mittaisesta etnisestä puhdistuksesta miehitetyssä Mariupolin kaupungissa Ukrainassa. Asiasta kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viitaten Ukrainan kansallisen vastarintakeskuksen tietoihin.

Vastarintakeskuksen käsiinsä saaman asiakirjan mukaan Venäjän suunnitelmana on muuttaa Mariupol etnisyydeltään pääosin venäläiseksi kaupungiksi. Tähän pyritään muun muassa kasvattamalla Mariupolin väkilukua vuoteen 2035 mennessä 300 000 asukkaalla muuttoliikkeellä Venäjältä.

Mariupol sijaitsee Donbasin alueella, jonka Venäjä on liittänyt itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Saatuaan kaupungin hallintaansa venäläiset ovat järjestelmällisesti tuhonneet ukrainalaista kulttuuria Mariupolissa.

Esimerkiksi koulut opettavat venäläisen opetussuunnitelman mukaan, katujen nimiä on vaihdettu ukrainalaisista venäläisiksi, puhelinverkko on venäläinen ja televisiokanavat venäläisiä.

Ukraina edennyt Bahmutin ympäristössä

Ukrainan vastahyökkäys on edennyt hieman Bahmutin kaupungin ympäristössä Itä-Ukrainassa, mutta eteläisellä rintamalla merkittävää edistystä ei ole tapahtunut, kertoo Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar.

Maljarin mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet venäläisiltä takaisin noin kolme neliökilometriä Bahmutin lähellä. Kaikkiaan Ukraina on kesän vastahyökkäyksessään vallannut takaisin noin 43 neliökilometriä Bahmutin ympäristöstä. Maljar kertoi vastahyökkäyksen edistymisestä Ukrainan televisiossa maanantaina.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anniina Korpela, Hannu Aaltonen