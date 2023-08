Naisten Superpesiksen pikakiiturin poskiluu murtui – ei koe suojaverkkoa tarpeelliseksi

Tampereen Manse PP lähtee naisten Superpesiksen puolivälieriin runkosarjan voittajana. Mansen yksi tukipilareista on Saaga-Angelia Raudasoja, 20.

Etukenttäpelaaja on luottavainen tulevasta.

– Meillä on todella laadukas joukkue, jossa on leveyttä. Olemme yhtenäinen, vahvan työmoraalin joukkue, jota on vaikea voittaa.

Raudasoja nähdään ainakin elokuun ajan tavallisesta poikkeavassa pelikuosissa, sillä hänen kypäräänsä on kiinnitetty metalliverkko kasvojen suojaksi.

Toimenpide on välttämätön, koska Raudasoja sai heinäkuun loppupuolella Lapuan Virkiää vastaan pelatussa ottelussa kovan lyönnin kasvoihinsa etukentällä.

– En tuntenut pallon osuessa ihmeempää kipua, ainoastaan pari kirosanaa taisi tulla.

Osuma aiheutti ikävää jälkeä. Raudasojan poskiluu murtui, ja muihinkin kasvojen luihin tuli murtumia.

Onnea oli kuitenkin mukana roppakaupalla.

– Murtumat ovat suoralinjaisia eivätkä pirstaleisia. Kasvoni eivät tarvitse operaatiota, luiden pitäisi luutua ennalleen itsekseen.

Hän ei osumastaan huolimatta suosittele suojaverkkoa etukenttäpelaajille.

– En koe sitä tarpeelliseksi. Kun palloon on näkökontakti, ei ole hätää. On silti kenttiä, joissa kotipesän tausta aiheuttaa jonkin verran ongelmia pallon näkemisen suhteen.

Vahva kilpailuvietti

Raudasoja aloitti pesäpallon Oulaisten Huimassa esikouluikäisenä. Hänen tekemistään on aina leimannut kilpailuhenkisyys niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin.

– Esimerkiksi esikoulussa minulle oli tärkeää ehtiä pestä kädet nopeimmin ennen ruokailua, manselainen nauraa.

Raudasoja oli jo pienenä juniorina varma, että hänestä tulee pääsarjapelaaja. Määrätietoinen harjoittelu on edelleen oleellinen osa Raudasojan tekemistä, se on hänelle kaiken kivijalka.

Raudasojan henkilökohtaisena valmentajana on kaksi vuotta toiminut Manu Vartia. Tärkeässä roolissa on myös Mansen fysiikkavalmentaja, entinen moniottelija Tiia Hautala.

– Manu kantaa päävastuun fysiikkatreenistäni, vaikka teemme toki kolmikkona tiivistä yhteistyötä. Tärkeintä treenaamisessa on sen tuoma nautinto sekä kehittyminen.

– Tiia on tuonut tietämyksellään lisäantia juoksutekniikkaani. Hän on myös antanut hyviä vinkkejä esimerkiksi lämmittelyyn.

Manselainen on yksi sarjan nopeimmista, ellei jopa nopein pelaaja. Hän on kellottanut 30 metriä paikalta lähtien 3,93 sekuntiin.

– Hyvältä etenijältä vaaditaan nopeuden lisäksi pelin lukua ja röyhkeyttä. Vaikka olen aina ollut varsin röyhkeä pesien välillä, koen kehittyneeni siinä edelleen.

– Lajitreeni on toki myös äärimmäisen tärkeää. Fysiikan ja lajin täytyy toimia yhdessä.

Nopeuden hyödyt ovat näkyneet kentällä: Raudasoja on voittanut kaksi peräkkäistä etenijäkuningattaren titteliä.

Sunnuntaina päättyneessä naisten Superpesiksen runkosarjassa hän toi yhteensä 57 juoksua.

Pesäpallopariskunta

Raudasoja seurustelee Sotkamon Jymyn lukkarin Aapo Komulaisen kanssa. Yhteinen laji on vahvuus.

– Olemme intohimoisia urheilijoita, jaamme pesäpalloa siltä pohjalta keskenämme. Neuvomme toisiamme tarpeen mukaan, vaikka kumpikin osaa tarvittaessa sanoa, ettei tarvitse neuvoja.

– Olen saanut Aapolta apua erityisesti pelikäsitykseen, sillä hän on taktisella puolella erittäin hyvä.

Raudasoja on ammatiltaan pesäpalloilija. Uran jälkeinen ammatti on vielä epäselvä.

– Useampi suunta kiinnostaa. Aika näyttää, mille tielle lähden.

Tomi Olli