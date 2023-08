Nuorisovaltuusto on huolissaan tietokoneiden käytöstä opetuksessa

Salon nuorisovaltuusto on huolissaan siitä, miten tietokoneiden käyttö opetustilanteissa vaikuttaa koululaisten oppimistuloksiin. Valtuusto käsitteli asiaa syksyn ensimmäisessä kokouksessaan viime viikon torstaina.

Nuorisovaltuuston tietojen mukaan tietokoneen käyttö opiskeluvälineenä on haitannut oppimista. Tietokone on ohjannut oppilaan huomion opetettavasta asiasta muualle. Laitteissa on lisäksi havaittu jonkin verran teknisiä ongelmia.

– Muutamilla valtuutetuilla oli tietoa, että tietokoneet olisivat aiheuttaneet haittaa yläkouluissa, kertoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Mikael Kalintiv.

Kalintiv kuitenkin korostaa, että nuorisovaltuuston kokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa nostettiin esille myös tietokoneiden opetuskäytön tarjoamia hyötyjä, joista hän mainitsee yhden esimerkin.

– Tulee jo varhaisessa vaiheessa tietokoneet tutuiksi.

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan Riku Hatakan mielestä on tärkeää punnita tietokoneiden opetuskäytöstä koituvia haittoja ja hyötyjä.

– Olennainen kysymys on se, paranevatko digitaidot muiden oppimistulosten kustannuksella.

Sekä Kalintiv että Hatakka pitävät tärkeänä, että keskustelua asiasta jatketaan. Heidän mukaansa nuorisovaltuusto haluaa selvittää tarkemmin, millaisia vaikutuksia tietokoneiden käytöllä on yläkoululaisten oppimistuloksiin.

– Tässä vaiheessa on tärkeää tarkkailla, mihin digitaalinen kehitys johtaa, Hatakka sanoo.

Nuorisovaltuusto jatkaa asian käsittelyä ensi kuun kokouksessa, jolloin opetuslautakunnan puheenjohtajan Marjaana Mänkärin on määrä esittää tarkempaa tietoa salolaiskouluissa havaituista tietokoneiden haitoista ja hyödyistä.

Tietokoneet ovat olleet salolaisissa kouluissa käytössä nyt yhden lukuvuoden ajan. Mänkärin mukaan ne ovat käytössä kaikilla oppilailla neljännestä luokasta eteenpäin.

Salolaisessa Armfeltin koulussa digitaalisiin oppimateriaaleihin on siirrytty vasta osittain, ja paperikirjat ovat osassa oppiaineita vielä käytössä. Näin kertoo rehtori Hannu Pölönen.

– Olemme olleet todella maltillisia siinä, minkä verran tietokonetta on käytetty.

Pölösen mukaan tällä pyritään takaamaan se, etteivät oppimistulokset kärsisi.

– Meillä on tavoitteena se, että oppiminen on keskiössä.

Pölönen arvioi, että joitakin haasteita saattaa ilmetä siinä vaiheessa, kun kaikki oppimateriaalit siirtyvät tietokoneelle.

Armfeltin koulun matemaattisten aineiden lehtori ja digitiimin jäsen Joonas Meri suhtautuu myönteisesti tietokoneisiin opetuskäytössä. Hänen mukaansa niiden käyttö tarjoaa monia hyötyjä verrattuna perinteisiin opetusmetodeihin.

Meri kuitenkin myöntää, ettei uuden työvälineen käyttöönotto ole sujunut täysin ongelmitta, ja että alkuvaiheessa tietokoneista on saattanut olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Tietokoneen käyttö on suhteellisen uusi juttu opetuksessa. Sen täysi potentiaali on vielä kaukana siitä, mitä se voisi olla.

Meren mukaan alun ongelmat ovat liittyneet ennen kaikkea siihen, että tietokone on monelle oppilaalle vieras työväline opiskelussa. Toisinaan haasteena on ollut myös se, että laitteita on käytetty myös muuhun kuin opiskeluun.

– Tietokoneessa ja kännykässä on koko maailma auki. Jos oppilaalle tulee sellainen hetki, että hän ei osaa, jaksa tai halua opiskella, niin muu sisältö tietokoneesta saattaa houkutella, Meri sanoo.

Joonas Meri korostaa opettajan roolia tietokoneiden käyttöön liittyvien haasteiden selättämisessä.

– Meidän tehtävämme opettajina on harjoituttaa oppilaille sitä, miten voidaan hylätä ylimääräinen houkutus ja pysyä asiassa.