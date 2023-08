Nuorten mestari Silja Kosonen pyörittää moukaria vahvalla itseluottamuksella – 75 metriäkään ei tunnu mahdottomalta tulokselta

Alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari Silja Kosonen lähtee vankalla itseluottamuksella Budapestin MM-kisojen karsintaan. Joukkuetoverit Krista Tervo ja Suvi Koskinen ovat keskiviikkona tukalammassa tilanteessa. Finaalipaikka edellyttää heiltä todennäköisesti kauden parasta tulosta.

Moukarinheiton karsintaraja on tasan 73. Kosonen povasi tiistaina, että aika lähelle sitä pitäisi loppukilpailuun päästäkseen heittää.

– En usko, että kaikkien tarvitsee ylittää karsintaraja päästäkseen 12 parhaan joukkoon, mutta varmaan aika lähelle 73 metriä pitää heittää. Taso on ollut tänä vuonna kova, Kosonen laskeskeli.

Kosonen on kohentanut tänä kesänä ennätyksensä 73,78 metriin ja hän on ylittänyt 73 metriä neljässä kilpailussa. Alle 70 metriin hän on jäänyt vain kerran.

– Auttaa, että olen pommittanut yli 70 metriin melkein joka kisassa, eikä karsintarajakaan ole mikään mahdottomuus, kun olen heittänyt useamman kerran sen yli. Lähden luottavaisin mielin karsintaan, Kosonen vakuutti.

Vapaampi tunnelma

Kosonen on voittanut nuorten sarjoissa kaiken mahdollisen. Tuorein, 22-vuotiaiden Euroopan mestaruus heltisi Espoon kisoista heinäkuussa. Budapestissä hän kuitenkin kilpailee lähes päinvastaisissa tunnelmissa.

– Espoon kisat olivat parin tunnin ajomatkan päässä kotoa. Siellä oli kylmä ja kaatosade. Kaikki myös olettivat, että voitan, Kosonen selitti eroa.

– Täällä on huomattavasti kovempi taso, ja minulla on vähemmän paineita. On vapaampaa lähteä kisoihin, kun en ole lähdössä mestarina uusimaan titteliä. Lähden mielelläni haastamaan muita.

Kososen paineet eivät nouse muiden odotuksista.

– En ota muiden odotuksista stressiä, Kosonen vahvisti.

– Olen kilpailuhenkinen ja voitontahtoinen, joten paineita tulee ihan tarpeeksi itseltäni. Ei ole tarvinnut muita paineita hirveästi ajatella.

Ajatuksissa 75-metrinen

Oman ikäluokan arvokilpailu oli erityisen tärkeä, kun hän kilpaili kotiyleisön edessä. Lyhyt virkistäytyminen siirsi ajatukset nopeasti aikuisten MM-kisoihin.

– Aika hyvin fokus siirtyi näihin kisoihin heti Espoon kisojen jälkeen.

Kosonen toivoo, että hän kykenisi Budapestissä tulosharppaukseen, jota hän on tältä kaudelta odotellut.

– Heitoissani ei ole ihan ollut sellaista nopeutta kuin haluaisin. Ne eivät ole olleet niin kovia kuin tiedän pystyväni heittämään. Kova heitto voisi olla tulossa, jos vain saan heiton loksahtamaan kohdilleen, Kosonen pohdiskeli.

– En ehkä ala yrittämään sellaista karsinnan ekalla heitolla, sillä 73 metriä on tullut pikkasen rauhallisemmillakin heitoilla. Ehkä torstaina sitten, jos pääsen finaaliin. Siellä ei ole enää hirveästi hävittävää. Voi lähteä hakemaan niitä kovia heittoja.

Harjoitusten perusteella Kosonen arvioi, että ennätys voisi kohentua reilusti.

– Treenit lupaavat ihan hyvää, on hyvä fiilis, joten moukari voisi lentää nyt kauas. En usko, että seiskavitonenkaan on mahdoton, Kosonen arveli.

Kososen parhaat saavutukset aikuisten arvokisoissa ovat viime kesältä. Hän oli Münchenin EM-kisoissa viides ja Eugenen MM-kisoissa seitsemäs. Tokion 2021 olympialaisissa hän jäi karsintaan.

SE-heittäjän vaikea kesä

Viime vuonna Suomen ennätyksen 74,40 heittänyt Krista Tervo on ollut tänä vuonna vaikeuksissa. Hänen tuloksensa ovat painuneet toukokuun lopun jälkeen alle 70 metrin.

– Heitto on nyt mennyt koko ajan oikeaan suuntaan, mutta hyvin pitäisi onnistua karsinnassa, jotta pääsisi jatkoon, Tervo tunnusti.

Harjoitukset lupailevat varovaisesti keskikesän tuloksia parempaa.

– Treeneissä on pitkästä aikaa tullut edes jonkinlaista tulosta, Tervo arvioi kuntoaan.

Suvi Koskinen on heittänyt tänä kesänä ennätyksensä 71,10 ja 70 metriä on ylittynyt seitsemässä kilpailussa.

– Kiva lähteä heittämään maailman huippuja vastaan, Koskinen kertoi tunnelmistaan ennen keskiviikkoillan karsintakilpailua.

– Iltakarsinnassa on vähän viileämpi keli, kun aurinko alkaa laskea. Samalla se tarkoittaa, että pitää odottaa koko päivä ennen kuin päästään heittämään.

Pasi Rein