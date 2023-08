Nyrkkeilijä Robert Heleniuksen vapaaehtoinen dopingnäyte oli positiivinen – kommentoi dopingin käyttöä juuri ottelun alla: ”Minut lynkattaisiin”

Suomalaisnyrkkeilijä Robert Heleniuksen antama dopingnäyte on paljastunut positiiviseksi. Asiasta kertoo aiemmin tässä kuussa järjestetyn Heleniuksen ja brittisuuruus Anthony Joshuan ottelun promoottori Matchroom Boxingviestipalvelu X:ssä.

Joshua voitti Heleniuksen aiemmin tässä kuussa Lontoossa järjestetyssä ottelussa. Lausunnon mukaan Helenius antoi vapaaehtoisen näytteen päivää ennen ottelua.

Tieto testituloksesta on tullut yhtiölle lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Matchroom Boxing kertoo luovuttavansa asian käsittelyn sääntelevien tahojen haltuun eikä kommentoi asiaa enempää. Yhtiö korostaa lausunnossaan tukevansa vimmaisesti vapaaehtoisia dopingtestauksia ja olevansa sitoutunut edistämään puhdasta ja reilua urheilua kaikille osanottajille.

Joshuaa oli alun perin määrä olla Lontoossa vastassa britti-iskijä Dillian Whyte, joka kuitenkin vetäytyi ottelusta dopingtestissä löytyneiden epäselvyyksien takia. Helenius tuli Whyten korvaajaksi lyhyellä valmistautumisajalla. Helenius palasi ottelukehään viikkoa ennen Joshua-ottelua, kun hän voitti Savonlinnassa Mika Mielosen teknisellä tyrmäyksellä.

STT ei ole tavoittanut Heleniuksen manageria Markus Sundmania kommentoimaan dopingasiaa.

”Jos jäisin kiinni, minut lynkattaisiin Suomessa”

Heleniukselta kysyttiin Joshuaa vastaan käydyn ottelun alla nyrkkeilyn dopingasioista. Suomalainen kertoi olevansa pettynyt, että niin moni nyrkkeilijä pääsee dopingin käytössä kuin koira veräjästä.

– Se on ongelma, koska kaikki eivät ole asiassa samalla viivalla. Joillakin ihmisillä on etuoikeuksia, joita toisilla ei ole. Antidopingin pitäisi olla sama kaikissa maissa. Kun Dillian jää kiinni, kaikki Britanniassa sanovat, että ”Okei, se on nyrkkeilyä, kaikki käyttävät, kukaan ei välitä.” Jos minä jäisin kiinni, minut lynkattaisiin Suomessa loppuelämäni ajaksi. En saisi koskaan enää lupaa nyrkkeillä enkä koskaan voisi nyrkkeillä Suomessa, Helenius sanoi Guardianin mukaan.

– Tuntuu, että tämä on minulle haitta. Minulla ei ole mahdollisuutta (käyttää dopingia), koska he (testaajat) tulevat kaiken aikaa kotiini ja testaavat vertani ja kaikkea. Se ei ole reilua.

Useita dopingtapauksia viime vuosina

Ammattinyrkkeilyssä ei ole maailmanlaajuista antidopingsäännöstöä, ja Heleniuksenkin tapauksessa Matchroom sai testitiedon kamppailulajien vapaaehtoiselta dopingtestiorganisaatio Vadalta. Lajissa on nähty viime aikoina useita dopingkäryjä.

Viime lokakuussa Conor Bennin ja Chris Eubank Juniorin ottelu peruttiin viime hetkellä, koska Benn oli kärähtänyt kahdesti vapaaehtoisissa dopingtesteissä. Välisarjassa ottelevan Bennin kilpailukielto kumottiin heinäkuussa. Britti Amir Khan sai kahden vuoden toimintakiellon jäätyään kiinni dopingista Kell Brookia vastaan helmikuussa 2022 käydyn ottelun jälkeen otetussa testissä.

Anne Salomäki, Paavali Pastila