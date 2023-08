Nyrkkeilijä Robert Heleniuksen vapaaehtoinen dopingnäyte oli positiivinen – vannoo puhtauttaan: ”En ole käyttänyt suoritusta parantavia aineita, en nyt enkä ennen”

Pitkän linjan nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki uskoo, että raskaansarjan suomalaisammattilainen Robert Helenius on syytön häntä koskevassa dopingepäilyssä. Heleniuksen ja brittisuuruus Anthony Joshuan välisen ottelun kaksi viikkoa sitten järjestänyt Matchroom Boxingilmoitti lauantain vastaisena yönä, että Heleniuksen ottelun alla antamassa dopingnäytteessä oli ilmennyt epäselvyyttä.

Kamppailulajien vapaaehtoiselta dopingtestiorganisaatiolta Vadalta testitiedon saanut Matchroom käytti ilmaisua ”adverse analytical finding”, joka viittaa löydökseen näytteessä. Helenius antoi näytteen vapaaehtoisessa dopingtestissä 11. elokuuta eli yhden vuorokauden ennen Lontoossa järjestettyä Joshua-ottelua. Matchroom kertoi luovuttaneensa asian käsittelyn eteenpäin, eikä se kommentoi asiaa enempää.

Mäki toimi Lontoossa Heleniuksen cutmanina eli hän teippasi Heleniuksen kädet ennen kamppailua ja hoiti haavat erien välissä. Dopinguutinen yllätti kokeneen nyrkkeilyvalmentajan täysin.

– Uskon vahvasti, että kyseessä on jokin vahinko. Hänen elimistöönsä on voinut tulla vahingossa jotain esimerkiksi jonkin lisäravinteen kautta. Uskon, että hän on sataprosenttisesti puhdas urheilija, Mäki sanoo STT:lle.

Helenius julkaisi lauantaina iltapäivällä sosiaalisen median tileillään viestin, jossa hän vannoi puhtauttaan.

– En ole käyttänyt suoritusta parantavia aineita, en nyt enkä ennen. Minua on testattu koko urani ajan, Helenius kirjoitti.

– Halusin lähettää pikaisen ja suoran viestin Anthony Joshualle ja nyrkkeilyfaneille, että en ole huijannut enkä koskaan tekisi niin. Ilmoittaudun tekemään yhteistyötä Vadan ja BBBofC:n (Britannian ammattinyrkkeilyjärjestö) kanssa tehdäkseni kaikkeni, jotta nimeni puhdistettaisiin.

”Jos jäisin kiinni, minut lynkattaisiin Suomessa”

Joshuan piti alun perin otella Lontoossa britti-iskijä Dillian Whyteä vastaan, mutta myös Whyten dopingtestissä paljastui epäselvyyksiä ja Helenius sai otteluun pikahälytyksen. Helenius otteli vain viikkoa ennen Joshua-kamppailua Savonlinnassa ja voitti Mika Mielosen teknisellä tyrmäyksellä. Joshua tyrmäsi Heleniuksen seitsemännessä erässä.

Britannian ammattinyrkkeilyssä on ollut viime kuukausina useita dopingtapauksia. Maan iskijöistä myös Conor Benn ja Amir Khan ovat jääneet testeissä kiinni.

– Yllättävän paljon Britanniassa on alkanut tulla näitä tapauksia. Mitä nämä tällaiset epämääräiset löydökset sitten ovat? Mäki ihmettelee.

Heleniukselta itseltään kysyttiin Joshuaa vastaan käydyn ottelun alla nyrkkeilyn dopingdilemmasta. Suomalainen kertoi olevansa pettynyt, että niin moni nyrkkeilijä pääsee dopingin käytössä kuin koira veräjästä.

– Jos minä jäisin kiinni, minut lynkattaisiin Suomessa loppuelämäni ajaksi. En saisi koskaan enää lupaa nyrkkeillä enkä koskaan voisi nyrkkeillä Suomessa, Helenius sanoi Guardianin mukaan.

”Tietysti tämä on kohu-uutinen”

Mäki toivoo, että dopingtapaus ratkeaa Heleniuksen kannalta otollisesti ja että suomalainen pystyisi jatkamaan vielä uraansa.

– Tietysti tämä on kohu-uutinen ja epämiellyttävä sellainen. Uskon vakaasti, että kyseessä on tahaton vahinko. Hänellä on kuitenkin myös vankka amatööriura takana. Hänet on varmaan testattu satoja kertoja, eikä koskaan ole tullut mitään. Toivon mukaan tämä ei vaikuttaisi uran jatkoon.

Mäki ei ota kantaa siihen, vaikuttaako dopingtapaus mahdollisesti Heleniuksen ottelupalkkioon. Helenius tienasi Joshua-ottelusta arvioiden mukaan satojatuhansia euroja.

– Sopimusteknisiin asioihin en voi ottaa kantaa. Olen sopinut vain omasta roolistani tuossa ottelussa.

Paavali Pastila