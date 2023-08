Okinawassa kisakaljat pakataan kassiin – salolainen Vesa Nohteri seuraa Susijengiä maailman ääriin

Susijengi on ollut arvokisojen vakiokävijä Liettuan vuoden 2011 EM-kisoista lähtien. Joukkue on muuttunut 12 vuodessa niin paljon, että meneillään olevissa MM-kisoissa parketilla on enää yksi sama pelaaja kuin Liettuassa: Sasu Salin.

Sen sijaan katsomosta löytyy enemmän faneja, jotka ovat kiertäneet Susijengin mukana koko pitkän arvokisamatkan. Yksi heistä on salolainen Vesa Nohteri.

Salkkari sai Nohteriin yhteyden lauantai-iltana Japanin aikaa. Nohteri oli ollut seuraamassa Okinawan fanialueella Slovenia–Venezuela-ottelua.

– Piti tulla puoliajalla tähän lähihotellin aulaan käyttämään hyväksi heidän wifiä, Nohteri nauroi whatsapp-puhelussa.

Nohteri lähti kohti Okinawaa keskiviikkona Salon rautatieasemalta. Matka kesti yhteensä 26 tuntia.

– Moni muu suomalainen tuli mitä erikoisempia reittejä Okinawaan, mutta mulla oli ainoa vaihto Osakassa. Se oli hyvä valinta, kokenut korisreissaaja kiitteli itseään.

Nohteri saapui Okinawaan torstai-iltana paikallista aikaa, joten hänen puhelimeen ei ehtinyt tulla huolestuttavaa varoitustekstaria Pohjois-Korean ampumasta ballistisesta ohjuksesta.

– Aika moni suomalainen oli sen saanut.

Nohteri matkusti Okinawaan kolmen hengen porukassa. Toinen matkakavereista on Nohterin veli ja toinen vanha tuttu jo Liettuan kisoista.

– Tapasin tämän kemiläisen kaverin jo 2011 EM-kisoissa. Siitä lähtien olemme nähneet arvokisoissa. Meille syntyi tällainen korisystävyys.

Jos osui Nohterin reittivalinta nappiin, niin matsilippujen kanssa riitti enemmän vääntöä. Nohteri sai liput vasta pari päivää ennen Suomen avausottelua Australiaa vastaan.

– FIBA:n (kansainvälinen koripalloliitto) lippusysteemi oli katastrofi. Saimme lopulta liput Suomen koripallonliiton kautta, vaikka heilläkin oli vaikeuksia.

Nohterin liput olivat kakkoskategorian lippuja, jotka maksavat 60–90 euroa ottelua kohti. Australia-ottelussa liput olivat yläkatsomoon, mutta puoliajalla Nohteri ja muut suomalaiset siirtyivät samaa alakatsomoon.

– Alakatsomon paikat olivat jo todella hyvät.

Okinawa Areenan tunnelma ja hintataso olivat Nohterin mieleen.

– Pari pientä bisseä maksoi kuutisen euroa. Kaupan päälle sai muovipussin, jolla kaljat sai viedä katsomoon, Nohteri nauraa.

Arviot suomalaiskannattajien määrästä Okinawassa ovat vaihdelleet muutamasta sadasta jopa tuhanteen.

– Sasu sanoi jossain haastattelussa, että paikalla olisi tuhat suomalaista, mutta siihen en ihan usko. Olisiko Australia-matsissa ollut jotain 500 suomalaista, Nohteri arvioi.

Okinawaan matkanneet suomalaisfanit perustivat ennen kisoja yhteisen whatsapp-ryhmän, jossa on Nohterin mukaan 160–170 jäsentä. Fanit ovat järjestäneet Okinawaan myös yhteisen kokoontumispaikan, josta lähtee yhteiskuljetus kisa-areenalle.

Järjestely siis pelaavat ja ilmakin suosii. Ainoa mikä on vinossa on itse peli. Suomen 26 pisteen tappio Australialle ei kuitenkaan latistanut tunnelmaa sen enempää.

– Osa oli pettyneempiä, mutta suurin osa jatkoi lauluja normaalisti. Henkilökohtaisesti osasin pelätä tappiota, Nohteri myönsi.

Eiköhän Japani-ottelun jälkeen myös tulos ole kunnossa.

Yuki Togashi on 46 senttiä Markkasta lyhyempi!

Susijengi kohtaa sunnuntaina kisaisäntä Japanin ottelussa, josta kelpaa vain yksi lopputulos.

Ottelussa saatetaan nähdä koomiselta näyttäviä tilanteita , sillä Japanin kokoonpanosta löytyy muun muassa 167-senttinen Yuki Togashi ja 172-sentinen Yuki Kawamura. Senttien – tai siis niiden puutteen – ei kannata antaa hämätä, sillä Kawamura valittiin Japanin liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi. 46 senttiä Lauri Markkasta lyhyempi Togashi taas jäi korishipstereiden mieliin pelattuaan vuonna 2014 NBA:n kesäliigassa Dallasin paidassa.

Japanin ykköstähti ja tärkein vartioitava on joukkueen ainoa NBA-pelaaja Yuta Watanabe . Japanin pelaa pääosan hyökkäyksistään Phoenix Sunsin 206-senttisen laiturin kautta.

Japani pelaa eräänlaista pelipaikatonta kaaoskoripalloa, jossa puolustusmuodot vaihtelevat paljon ja heitot lähtevät pääsääntöisesti kaaren takaa. Avausottelussa Saksalla ei ollut mitään vaikeuksia löytää aukkoja Japanin puolustuksesta. Saksa johti jo tauolla 22 pisteellä ja rullasi helppoon 81–63-voittoon.

Susijengin näkökulmasta lähes yhtä tärkeää kuin voitto Japanista on aamupäivän ottelu Saksa–Australia. Jos Saksa voittaa Australian, vaikeutuu Suomen jatkoonpääsy entisestään.

Suomi hävisi Australialle 26 pisteellä ja jos lohkon päätteeksi Saksa, Australia ja Suomi ovat tasapisteissä, kaksi jatkoonmenijää ratkaistaan keskinäisten otteluiden korierolla. Se on Suomelle tällä hetkellä siis -26 ja Australialla +26.

Japani–Suomi sunnuntaina kello 15.10.